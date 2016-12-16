25 миллионов «Спартака». На что Каррере потратить зимний трансферный бюджет

«Советский спорт» попытался прикинуть, сколько и какого уровня футболистов можно купить на 25 миллионов евро, отложенных Леонидом Федуном на зимние трансферы.



Московский «Спартак» впервые за долгое время готов по-настоящему раскрыть кошелек и серьезно потратиться на трансферы. Связано ли это с тем, что команда наконец-то серьезно претендует на чемпионское звание, или с тем, что с открытием собственного стадиона прибыль клуба заметно увеличилась, неизвестно.



Знаем мы одно, правда, по слухам, – трансферный бюджет «Спартака» на зиму 2017 года составляет 25 миллионов евро. С одной стороны сумма весьма приличная. С другой – не такая уж и большая по европейским меркам.



«Советский спорт» попытался прикинуть, кого теоретически можно приобрести за эти деньги. Сразу оговоримся, мы не будем примерять на «Спартак» возможные трансферы. Мы просто возьмем цифры летнего трансферного окна – реальные деньги, которые были уплачены за реальных футболистов, и посмотрим, кто из них попадает в бюджет в 25 млн. Это должно позволить нам составить представление о том максимуме, на который фанаты красно-белой команды могут рассчитывать этой зимой.

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Один но дорогой

Первый вариант – потратить все деньги на одну покупку – вложиться в звездного игрока в самом расцвете сил.



Летом, например, за 25 млн евро был куплен 28-летний правый аргентинский инсайд Николас Гайтан, перешедший из «Бенфики» в «Атлетико». А ведь «Спартак» как раз находится в поисках инсайда. За ту же сумму из «Реала» в «ПСЖ» перешел 23-летний Хесе, играющий на аналогичной позиции.



Нужен центральный защитник? 25 млн евро заплатила «Барселона» «Лиону» за 23-летнего француза камерунского происхождения Самюэля Умтити. На миллион меньше стоил «Валенсии» аргентинец Эсекьель Гарай, покинувший питерский «Зенит».



И того дешевле, всего в 22 млн евро, обошелся дортмундской «Боруссии» свой бывший игрок Марио Гетце. Но здесь немного другая история, корнями уходящая в прошлое.

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Два подешевле

Одного, но дорогого игрока, клубы покупают все реже. Чаще можно увидеть, как в команду приходят два футболиста, примерно одного уровня и по сходной цене. В случае со «Спартаком» эти игроки должны стоить порядка 12,5 млн евро каждый – как купленный летом красно-белыми бразилец Фернандо. Но можно купить одного за 15 миллионов, а второго – за 10.



За 15.5 млн, например, прошлым летом из «Ливерпуля» в «Сток Сити» ушел центральный полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен. Не нужен хавбек? Ищите центрального нападающего? Пожалуйста: 15.25 млн евро заплатил китайский «Шаньдун Лунэн» английскому «Саутгемптону» за форварда сборной Италии Грациано Пелле. Ровно 15 млн евро стоил итальянской «Роме» Мохаммед Саллах, к которому «Спартак» по слухам тоже присматривался.



В пару к этим футболистам можно было бы купить, например, Кристиана Ансальди из «Зенита», как это сделал миланский «Интер» за 10.5 млн евро. Или форварда Баса Доста, лучшего бомбардира чемпионата Голландии, которого за 10 млн купил «Спортинг». Делаете ставку на молодых и перспективных? Тогда вот вам звезда сборной Польши на Евро-2016 19-летний Бартош Капустка – за 9 млн евро он ушел в «Лестер».



В 25 млн отлично укладывалось приобретение забивного центрального нападающего Эдина Джеко и реактивного инсайда Стефана Эль-Шаарави. Первый летом обошелся «Роме» в 11 млн евро. В 16 матчах серии А он уже успел забить 12 голов. Второй той же «Роме» стоил 13 млн. Все вместе – 24 млн.

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Три богатыря

Позиций, требующих усиления, больше чем две? Нет проблем. На 25 млн можно купить и троих качественных игроков за 7-8.5 млн евро каждый.



В эту цену может уложиться даже действующий чемпион Европы. За 8.5 миллионов евро к «Валенсии» присоединился Нани – один из героев Евро-2016 в составе сборной Португалии.



Столько же стоил «Лацио» и форвард Чиро Иммобиле, некогда купленный дортмундской «Боруссией» за 18.5 млн евро. На его счету 9 голов в 16-ти матчах этого сезона.



От двух покупок осталось бы 8 млн. Если не скупиться и добавить еще 500 тысяч евро, можно было бы приобрести на них звездного серба Адема Льяича из «Торино». К нему, кстати, «Спартак» реально пытался прицениться, но получил отказ.



В крайнем случае, можно было бы потратиться на кого-то вроде Константиноса Митроглу, доставшегося летом португальской «Бенфике» за 7 млн евро. В ту же сумму обошелся «Вильярреалу» Денис Черышев, у которого бонусом идет такой ценный в пору жестокого лимита на легионеров российский паспорт.

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