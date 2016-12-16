Стиверн тяжелее, Поветкин увереннее. Как Екатеринбург ждет шоу

Александр Поветкин и Бермейн Стиверн Источник: Vsenabox.ru

Завтра пройдет бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном. Сегодня ночью боксеры приземлились в аэропорту Кольцово, а днем прошли процедуру взвешивания в самом дорогом отеле Екатеринбурга.

«Русский витязь» холодов не боится

Первым прилетел Бермейн Стиверн. Одет он был так, как будто приехал в самую холодную точку планеты. Впрочем, в Екатеринбурге действительно не жарко – ночью температура достигает минус 25 градусов.

– Я знал, что в России очень холодно, но меня это не пугает. Перед боем планирую провести несколько кардиотренировок, – отметил Стиверн после приземления.

«Русский Витязь» прибыл в Екатеринбург чуть позднее. Сразу видно, что Александр совершенно не боится морозов, на нем даже шапки не было.

– Мне не холодно, я одет достаточно тепло, точно не замерзну. Завтра проведу тренировку, а вечером, возможно, прогуляюсь по городу, чтобы изучить местные достопримечательности, – поделился своими планами Поветкин.

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Боксеры экономили эмоции

Процедура взвешивания вызвала небывалый ажиотаж. За полчаса до начала все места в конференц-зале отеля Hyatt были заняты, люди стояли буквально друг у друга на головах. Примечательно, что вход на мероприятие был свободным для всех, а поклонников бокса, и в частности Александра Поветкина, в Екатеринбурге очень много. В ожидании взвешивания фанаты обсуждали предстоящий вечер бокса. Конечно, повышенный интерес вызывал бой Поветкина и Стиверна.

Взвешивание началось с пар, которые будут открывать вечер. Присутствующие хотя и встречали боксеров аплодисментами, но явно ждали главных действующих лиц – Поветкина и Стиверна. Повсюду были люди в костюмах с надписью «Русский Витязь», но самого Александра не было. Оживилась толпа, когда в зал зашел Сергей Харитонов, приехавший поддержать Поветкина. Сам Сергей, кстати, должен был провести свой бой в Екатеринбурге в начале декабря, но по решению Bellator не смог выступить перед уральской публикой.

Объявил выход участников на взвешивание знаменитый Майкл Баффер. Стиверн появился в зале в наушниках, полностью сосредоточенный на предстоящем поединке. Александр, которого Баффер ласково назвал Саша, также был полностью сконцентрирован. Наверное, это и объясняет тот факт, что оба боксера довольно быстро покинули зал после взвешивания, не растрачивая силы на фото и автографы.

Поветкин оказался легче: 101,5 килограмма против 113,1 у Стиверна. Процедура face to face тоже прошла довольно спокойно – все эмоции боксеры приберегли на субботу.

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