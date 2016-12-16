Дмитрий Меньшиков: Сказал тренеру Лесуна – Саша на этой лошади не доедет

Дмитрий Меньшиков (слева) и олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун Источник: «Советский спорт»

Член технического комитета Международной федерации современного пятиборья (UIPM) Дмитрий Меньшиков на недавнем конгрессе организации был переизбран на эту должность. А еще во многом благодаря Меньшикову, как это ни громко прозвучит, Александр Лесун одержал олимпийскую победу. Эти два события стали поводом для интервью «Советскому спорту».

«БАХ ПОХВАЛИЛ ЗА ФЕХТОВАНИЕ»

- Конгресс UIPM стал примечателен тем, что на нем присутствовали представители 77 стран, это рекорд, - рассказывает Меньшиков. – И это во многом благодаря развитию новых видов – биатла и триатла. И это в том числе заслуга и нашей страны в лице президента Федерации современного пятиборья России Вячеслава Марковича Аминова, который активно занимается продвижением этих дисциплин. Не все могут себе позволить содержать лошадей или заниматься фехтованием, и мы понимаем, что биатл и триатл обеспечит нам приток спортсменов.

- Несколько лет назад пятиборье стоял на грани исключения из олимпийской программы. Помню историю о том, как президент UIPM Клаус Шорманн встал чуть ли не на колени перед членами МОК и сказал, что с лишением олимпийской лицензии современное пятиборье можно будет закрывать.

- Был такой момент. И сейчас отношение к Шорманну очень изменилось, потому что он очень много сделал для популяризации нашего вида спорта. И «комбайн» (бег со стрельбой на огневых рубежах), и введение лазерных пистолетов сыграло свою роль.

- Еще бы технических проблем с этими пистолетами не было…

- На Олимпиаде с пистолетами все было хорошо. Вообще никаких проблем. Вот на этапе Кубка мира, тестовом турнире, были. Но там пошел сильный дождь, и пистолеты просто плавали. Люди пытаются стрелять, а из ствола вода льется. А мишени, кстати, сбоев не дали даже в ливень.

- Можно ли сказать, что абсолютно никакой проблемы лазерного оружия в пятиборье больше не существует?

- Да. Проблемы лазерного оружия в пятиборье больше не существует. Изначально с введением лазера поторопились, блин комом вышел. Но потом международная федерация за два-три года до Олимпиады подключила профессоров, они ездили по соревнованиям – и это дало результат.

- Если говорить об успехах популяризации – есть цифры, которые могли бы это подтвердить?

- Да. По рейтингам на Олимпийских играх в Рио современное пятиборье занимало места ближе к середине в общей массе событий. Правда, трибуны на Олимпиаде заполнены не были, но это только потому, что в Рио соревнования по пятиборью проходили не в самом удачном месте. Удаленный объект, куда было не доехать. А на Играх в Лондоне пятиборье было чем-то нереальным.

- В Гринвиче действительно было круто.

- Я стоял в центре стадиона во время женского «комбайна», работал международным судьей, и когда мимо трибун пробегала британка Саманта Маррэй, стоял такой шум! Не на каждом рок-концерте такое бывает.

- Какие еще нововведения с целью сделать пятиборье более популярным могут быть предприняты?

- Уже ввели бонус-систему в фехтовании. На конгрессе UIPM президент МОК Томас Бах нас за это похвалил. Сказал – молодцы. Бассейн бы еще впихнуть на стадион тоже.

- Это революционная идея.

- Зато тогда бы все пятиборье проходило бы на одном стадионе. И люди никуда бы не переходили и смотрели бы целиком все соревнования. Например, следили бы за выступлением одного человека, за которого болеют, от начала и до конца.

- А еще можно сделать специальные приложения для смартфонов, которые бы передавали зрителям всю телеметрическую информацию.

- Уже есть такое. Выводим на гаджеты результаты стрельбы. Правда, это пока больше для тренеров, но в перспективе можно адаптировать для зрителей.

«В РИО ВКЛЮЧИЛ ВСЕ ЗНАНИЯ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЮ»

- Давайте вернемся к Олимпийским играм в Рио, где вы, как известно, сыграли очень важную роль в победе Александра Лесуна, согласовав замену больной лошади. Как все было?

- Для начала я хотел бы отметить наши серьезные позиции в Международной федерации. Россию уважают и очень хорошо к нам относятся. Я во время олимпийских соревнований мужчин входил в апелляционное жюри. И в тот момент, когда на лошади Лесуна в первом гите ехал чешский спортсмен Ян Куф, я находился в судейской будке. На соревнованиях также работали два представителя техкома – от Испании и от Германии. И вот об этом немце, Педро Петрушински, я бы хотел сказать особо. Его вообще не очень любят, но мне удалось с ним наладить профессиональные отношения, мы часто с ним работаем на турнирах. Именно Петрушински контролировал в этот день все вопросы по заменам лошадей. Так вот, когда я увидел, как Куф дважды падает с лошади, я понял, что у Лесуна с ней могут возникнуть серьезные проблемы. Да, может быть, Александр и справился бы с ней. Но риск был слишком велик. И я позвонил тренеру Лесуна Алексею Хапланову. «Саша на этой лошади не доедет», - сказал ему я.

Теперь надо было найти причину, по которой лошадь можно было бы заменить. Правило четырех закидок не подходило – их не было. Оставалось только одно – болезнь лошади.

- И чтобы доказать, что лошадь больная, надо было найти повод ввести ей в одно место термометр.

- Да, но просто так этого сделать никто не даст. Лошадей контролирует ветеринар, который никого к ним с термометром не подпустит. На «протаскивании», тестовом мероприятии, все лошади проявили себя отлично. Мы не могли просто так прийти и сказать: это плохая лошадь. Нам бы ответили: это всадник плохо на ней едет. Вот здесь я и включил все свои знания, которыми обладаю. Согласовал свои действия с Петрушински. Нам позволили обследовать лошадь, после чего признали ее больной.

- У нее была высокая температура?

- Да. Но надо понимать, что у любой лошади после того, как она прошла маршрут, температура окажется повышенной. Здесь было важно пройти через «качели» - склонить жюри к решению о том, что лошадь, возможно, больна, но для того, чтобы это определить, нужно более глубокое обследование, на которое нет времени. Мы это сделали.

- Протесты на замену лошади Лесуна со стороны других стран были?

- Ко мне подходили и другие техкомовцы, которые не были задействованы в этих соревнованиях, и представители разных стран. Но я им четко объяснил, по каким правилам это было сделано. Кстати, представители литовской делегации мне даже сказали: жаль, что мы не использовали такую возможность в женских соревнованиях, когда Лауре Асадаускайте также попалась очень неудачная лошадь.

- Дмитрий, помимо того, что вы представляете Россию в техкоме UIPM, вы ведь еще являетесь тренером…

- Да, и жена моя заслуженный тренер России. Дети занимаются спортом. А в прошлом году сын выступил на чемпионате мира по биатлу и триатлу в Грузии и завоевал бронзовую медаль в младшей группе. Ее вручил сам Шорманн.

- Вам трудно совмещать тренерскую и судейскую деятельность?

- Я бы сказал, что это совмещение для меня очень полезно. Когда ты понимаешь, как проходят тренировочный и соревновательный процессы, тебе проще вносить правильные предложения в техком. У нас есть члены техкома-теоретики, которые не ведут тренерскую работу. Должны быть и практики.

- Но в какой-то момент вам, возможно, придется делать выбор, куда двигаться – более активно работать в международной федерации или в заслуженные тренеры.

- Согласен. Какой выбор я сделаю, сказать не могу, но главное для меня – быть там, где меня уважают, ценят и понимают.