Аркадий Ротенберг: Проигрыш шведам не расстроил. Наш план – победа на Олимпиаде

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг на Международном хоккейном форуме выступил перед журналистами.

- Аркадий Романович, как вы оцените развитие хоккея в России?

- Не на отлично, но на хорошо. Мы движемся в правильном направлении. У нас намечена программа, которую мы выносили на Госсовет, и мы пока ей четко соответствуем. Это развитие массового спорта, инфраструктуры, строительство хоккейных площадок. Согласно этому плану нам нужно еще поработать. Так, количество площадок пока не соответствует тому, что мы хотим видеть.

Также у нас есть программа по судейству, которую проводит федерация. Мы пытаемся достичь общих стандартов. Потому что у каждой национальной федерации есть свои судейские стандарты. Это хоккею мешает. Мы вот провели совещание с президентом ИИХФ Рене Фазелем. Достигли договоренности, что будем в этом плане работать и с помощью международной судейской коллегии приходить к общим стандартам.

А то в одних странах нарушение правил судится по одним стандартам, в других – по иным. И когда хоккеист приезжает на чемпионат мира, возникает очень много непонятного. Это мешает.

- В четверг вы не очень сильно расстроились из-за поражения сборной России от шведов (1:3) на Кубке Первого канала?

- Я не расстроен. И у нас есть план, по которому это победа на Олимпийских играх. Мы к этому и идем.

- Хоккей в России – это бизнес или хобби?

- Пока нет. Нужно превращать хоккей в бизнес. И нужно, чтобы это был не один бизнес, а чтобы каждый клуб зарабатывал для того, чтобы содержать себя. Подчас бывает, что спонсор уходит, и хоккейное хозяйство приходит в непригодное состояние. Конечно, клубы должны зарабатывать.

И мы об этом сейчас думаем. Это очень правильный и серьезный вопрос. Пока бизнеса в клубах нет. Есть единственная команда – Спортивный клуб армии, и там мало-мальски зарабатывают деньги. Но в принципе на содержание клуба пока этого не хватает.

Поэтому все пользуются спонсорской поддержкой. А это, сами понимаете, дело нестабильное.

- Может ли «Динамо» (Санкт-Петербург) вступить в КХЛ?

- Мы смотрим, проект развивается. Там единственная в России детско-спортивная школа с проживанием. Всех приглашаем, это открыто для прессы. Приходите, смотрите. Там все сделано, как это должно быть. Это пилотный проект, который мы хотим внедрять во всех округах и регионах. И это надо делать. За этим будущее.