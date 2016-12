Как твиттер спас карьеру белорусского велосипедиста

Илья Кошевой Источник: ВКонтакте

Белорусский профессиональный велогонщик Илья Кошевой необычным образом нашел команду и теперь нуждается в кофейном спонсоре.

Все началось 18 октября. После месяца безуспешных поисков команды Кошевой открыл твиттер и сообщил о своей проблеме всему миру.

«Сейчас 2016 год. В соцсетях происходит много всего. Возможно, они мне помогут», – подумал Кошевой и запостил:

«Ищу команду на 2017 год. Может, я буду интересен каким-нибудь командам. Ретвит, пожалуйста».

I am searching for the team for 2017. Maybe some team can be interested in me? Retweet please guys! — Koshevoy Ilia (@il_koshevoy) October 19, 2016

На следующее утро на просьбу о ретвите откликнулись 300 человек, а в итоге их число превысило 750. Вскоре две команды вышла на Кошевого, а в середине ноября его ожидание закончилось – Кошевой подписал контракт на 2017 год с командой Wilier-Selle Italia. Любопытно, что итальянцы выходили на Кошевого еще до его разошедшегося твиттер.

Кошевой стал профессионалом в 2015 году и выступал за Lampre, но после того как команду купили китайские инвесторы, места в составе ему не нашлось.

«Я начал готовиться к следующему сезону. У меня не было контракта, но я был уверен, что рано или поздно найду ее. Теперь же можно расслабиться.

Я по-прежнему молод. Чувствую в себе много энергии. Мне нравится велосипедный спорт. Мне кажется, я был неплох последние два года.

Кошевой считается специалистом по горным этапам. В 2015 году он стал вторым среди новичков на «Вуэльте», а в этом году занял пятое место на Tour de San Luis.

При этом надо признать, что Кошевой редко попадал в состав команды, проигрывая конкуренцию другим молодым гонщиком Lampre.

«Мне было обидно. У меня все получалось, но я не попадал в команду. Я сказал себе, что надо идти до конца. Даже если бы пришлось выступать на континентальном уровне. Многие велосипедисты возвращались после этого в профессионалы», – сказал Кошевой.

Прямо скажем, Кошевому повезло с новым контрактом. Закрытие IAM Cycling и «Тинькофф» привело к тому, что между гонщиками развернулась борьба за немногочисленные вакантные места в других командах.

«Жаль, что хорошие гонщики остаются без команды не потому, что не в силах что-то сделать, а потому, что просто нет свободных мест».

У Кошевого уже объявились последователи. Швед Фредрик Лудвигссон также запостил в твиттере объявление о том, что он ищет команду. А на этой неделе он объявил, что присоединился к датской CPH Pro Cycling.

Still no contract for 2017, if you or you now a team who need a strong rider for 2017 please contact me on fredde_hv_@hotmail.com please — Fredrik Ludvigsson (@Ludvigsson94) November 1, 2016

Looking forward to a great 2017 with my new team @CPHprocycling !! Will take it like a restart and show everyone my big potential again!! https://t.co/hdu1vBcHle — Fredrik Ludvigsson (@Ludvigsson94) December 12, 2016

Теперь у Кошевого другая проблема. Через несколько дней после своего объявления, он поблагодарил всех неравнодушных и дал самоуверенное обещание: кофе за каждый ретвит.

cycling community is incredible. 500 RTs. I want to tell thanks to all of you. 🤗 If i will find a team - i will offer a coffee to everyone 😉 https://t.co/Ku6edFxoRl — Koshevoy Ilia (@il_koshevoy) October 20, 2016

«Обещание есть обещание. Так что мне придется его исполнить. Только для этого мне нужен кофейный спонсор».