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Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Федоров
Сергей ФедоровИсточник: «Советский спорт»

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров дал интервью обозревателю «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме.

- Сергей Викторович, идет Кубок Первого канала, на котором выступают сразу восемь хоккеистов ЦСКА. При этом из СКА – семь человек. Не связано ли это с тем, что тренерский штаб совмещает работу в клубе и сборной, и во время паузы можно вызвать много игроков из конкурирующего клуба, - прозвучал вопрос от корреспондента, который любит теорию заговоров.
- Наверное, кто-то видит в этом проблему. Но не тренеры сборной, - Федоров не поддался на провокацию, хотя его окружило много журналистов. – Мы всегда понимали и понимаем, что работа в клубе – это работа для нашей сборной, если есть такие возможности. И если наших ребят вызывают в сборную, это большой плюс для ЦСКА.

Мы конкуренты со СКА только на клубном уровне. Когда же хоккеист приезжает в сборную, то у него одна цель – хорошо выступить, показать себя, попасть на чемпионат мира. В плане совмещения… Все наши тренеры – опытные люди, у них есть свое мнение. Если сейчас происходит совмещение, то так и должно быть. Потому что работать тренером в КХЛ нелегко. А если еще и в сборной трудиться – это чуть ли не тройная нагрузка. Я поддерживаю ситуацию, которую мы видим сейчас.

- Можно ли назвать ЦСКА базовым клубом сборной?
- Наверное, об этом интересно говорить болельщикам и журналистам. Но советские времена давно прошли. Сейчас мы в российском хоккее. И очень приятно, когда в сборную приглашают наших ребят.

Кто-то не очень хорошо сыграл со шведами, кто-то средне, кто-то ниже своего потенциала, а кто-то и выше. Но это международный опыт, и мы рады, что наши хоккеисты его получают.

- Можете объяснить недавние перестановки в ЦСКА? У вас изменилась должность и теперь она называется «главный менеджер по селекции». Что изменилось по сути?
- Объявление, которое опубликовано на клубном сайте – это то, что произошло. Его повторять нет смысла. Все это дело прочитали. В детали я вдаваться пока не буду. Это определенный процесс, который займет какое-то время.

- Вы лишились каких-то полномочий?
- Это тоже хороший вопрос. Но и это я хотел бы прокомментировать немного позже. Или это сделают члены наблюдательного совета, или временно исполняющий обязанности президента. Возможно. Мне бы сейчас не хотелось вдаваться в нюансы, потому что есть определенные моменты, которые я сам до конца не понял.

- Почему ЦСКА выставил на драфт отказов Александра Кутузова?
- Драфт отказов – не самая приятная тема как для хоккеистов, так и для менеджмента. Но клуб решил пойти этим путем. Комментировать что-то сложно, вы знаете процесс. Но возможно, это определенный рычаг, чтобы заставить спортсмена относиться в первую очередь к себе немножко с другой точки зрения.

! Полное интервью Сергея Федорова смотрите на видео

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