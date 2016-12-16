Поквитаться с Соботкой! Превью матча Россия – Чехия

«Советский спорт» представляет матч второго тура Кубка Первого канала, в котором Россия сыграет с Чехией.

Чехи чувствуют себя на арене в «Парке легенд» по-домашнему – выиграли Кубок Первого канала-2015, попутно победив хозяев, а также нанесли сборной России сухое поражение (3:0) в стартовом матче последнего чемпионата мира. Главные действующие лица нашего сегодняшнего соперника – омичи: вратарь Доминик Фурх и нападающий Владимир Соботка.

– Мы не имеем права проигрывать этой команде в любом состоянии, – досадовал наставник нашей сборной Олег Знарок после поражения от чехов в заключительном матче Кубка Первого канала-2015, где хозяева установили антирекорд декабрьского турнира, заняв последнее место.

Фурха назвали лучшим вратарем, а Сергей Мозякин взял с него пример, парировав в старом классическом стиле шайбу, летевшую в угол пустых ворот.

Вчера в вынесенной игре против финнов в Хельсинки (в старом дворце «Яаахалли»!) пост номер один наставник чехов Йозеф Яндач доверил челябинцу Павлу Францоузу, приберегая Фурха для россиян.

Команда Суоми победила 4:2, у проигравших второй гол на счету защитника «Ак Барса» Михала Йордана, передачу отдал защитник «Витязя» Якуб Ержабек.

В первом звене – четыре представителя КХЛ: Собока, спартаковец Лукаш Радил, Ержабека и защитник «Сибири» Адам Полашек. Во втором – форвард «Витязя» Роман Горак и Йордан. В третьем – нападающий «Амура» Томаш Зогорна, специалист подкожных дел. Помним мы по «Кузне» и форварда Роберта Коусала.

Соботка против Павла Дацюка, Фурх против Игоря Шестеркина – не самые блеклые афиши сегодняшнего матча. Быть может, мы к ним еще вернемся в апреле, в пору решающих сшибок за Кубок Гагарина.

Шестеркин только знакомится с европейскими сборными. На Кубке Карьяла-2016 он открыл для себя шведов, на очереди чехи.

Фурха мы расколдовали на Кубке Карьяла, забросив ему три безответные шайбы. Владимир Ткачев и Алексей Береглазов, авторы первого и третьего голов, не дадут соврать. А теперь сразимся с Соботкой. В выставочном матче Кубка мира наши парни его хорошенько прессанули. Думается, пан Владимир этого не забыл и всвою очередь нет прочь поквитаться.