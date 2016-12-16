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«Одни девчонки вокруг». Неделя российского футбола в инстаграме

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Наши блогеры уже писали о том, какие мировые курорты покоряют футболисты клубов РФПЛ. Поэтому рассказывать вам о сладкой жизни на Мальдивах и Багамах в этом материале мы не будем.

Вместо этого посмотрим, кто из звезд отечественного футбола за последнюю неделю решил выделиться и не стал пролеживать весь отпуск на песке, поджариваясь на солнышке.

Дмитрий и Кирилл Комбаровы провели конец прошлой недели в церкви. Крестили малышку Емилию. Для обоих она – дочь. Для одного родная, для второго теперь – крестная. 

Дмитрий Тарасов активно пытается вернуть себе игровую форму, чтобы вторую часть сезона начать в основе «Локомотива». Юрий Семин должен быть доволен.

💪🏻💪🏻💪🏻@loko_med #работаем#тренировка#локоспорт#локомотивмосква

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23)

Юрий Жирков, в отличие от Александра Овечкина, решил избавиться от дыры на месте выбитого зуба.

Футбольный Овечкин !!!

Фото опубликовано Юрий Жирков (@yuryzhirkov)

Павел Погребняк учится защищаться. Фанаты «Динамо» должны быть готовы к отпору, если опять захотят напасть на команду с ружьями, пусть и пейнтбольными.

С очень вежливыми людьми на тренировке😎

Видео опубликовано @poga8

Роман Широков с Владимиром Габуловым продолжают грызть гранит науки в Высшей школе экономики.

Учитель @chimkago и ученики @mossakovskiy @vladimir_gabulov #CIES#учеба#вшэ

Фото опубликовано @shirokovrn

За день до этого Роман с семьей был в Англии. И Лондон посетил,  в Манчестер на матч «Юнайтед» с «Тоттенхэмом» сгонял.

На MU-Tot с семьёй

Фото опубликовано @shirokovrn

Знаменитое караоке в исполнении Павла Мамаева и Александра Кокорина вы не могли пропустить.

Life.ru

Видео опубликовано Pavel Mamaev (@mamaev17)

Артем Ребров продолжает свое путешествие по Европе. В Турине он посетил не только местное дерби между «Ювентусом» и «Торино», но и мемориал, посвященный гибели всей команды «быков» в авиакатастрофе в 1949 году.

3 мая 1949 года в Лиссабоне состоялся матч между командами «Торино» и «Бенфика», в котором итальянская команда проиграла португальскому клубу со счётом 3:4. На следующий день команда «Торино» вылетела из Лиссабона на трёхмоторном самолёте Fiat G.212CP. На борту было 18 футболистов команды, несколько руководителей клуба и журналистов, всего в самолёте находился 31 человек.Около пяти часов вечера, когда до Турина оставалось совсем немного, самолёт попал в зону повышенной туманности, из-за чего пилот потерял ориентацию в пространстве. Самолёт задел левым крылом ограду построенной на холме базилики Суперга, его развернуло и он с большой скоростью врезался в землю. Все находящиеся на борту пассажиры погибли. Но один футболист того «Торино» остался жив, это был Лауро Тома, который остался дома и не полетел на матч с «Бенфикой» из-за травмы.

Фото опубликовано Artem Rebrov (@rebrov32)

Квинси Промес зажигает в Майами.

Капитану «Спартака» не до отпуска. Но он не расстраивается. На днях он во второй раз стал папой.

Знайте, я счастливый человек! Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг 😂ЮюХххУуу👭Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым!❤ Спасибо за доченьку! Прости, но она копия папа! 😍 P.S имей ввиду, пойдём за мальчиком. Готовься! 😂#дети #счастье #папа #мама#москва#россия#родилась #доча#ясчастлив#ура#похожа #напапу#папуля#глушаков#repost#russia#лапино#спартак #ура#краснобелые#открытие#денис#дарья#александра#декабрь#деньрождения#нашидети

Фото опубликовано Denis Glushakov (@glushak8)

Сергей Игнашевич, как всегда, выделяется из ряда российских футболистов и направлением своих путешествий, и живописностью фотографий.

Гонконг. Лёгкая утренняя дымка на небе #HongKong

Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4)

Александр Кержаков умудрился, находясь в пустыне, вляпаться в историю – оттуда и рассказал о своей версии произошедшего ранее в Петербурге.

Я, как нормальный гражданин, несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя.Только у меня одна просьба-не высылайте повестку в суд,а уж тем более решение суда о лишении водительских прав "Почтой России",судя по всему, оно до сих пор в пути. И всем комментаторам этой новости на разных интернет ресурсах,мои бурные 👏👏👏 за то ,что никогда не нарушаете скоростной режим,а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения. Признаюсь,в пустыне три раза пересёк двойную сплошную,развернулся под кирпич,несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте!😉 НЕ НАРУШАЙТЕ ПДД!!!!! P.S. Уведомление о решении суда я НЕ получал,к сожалению,поэтому не знал о лишении . #АК11 #дороги #правила #пустыня #safari #пдд #abudhabi #оаэ #эмираты #отдых #почтароссии

Фото опубликовано Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

Антон Митрюшкин, несмотря а продолжающийся в Швейцарии чемпионат, нашем время вырваться в Москву, посетить родную академию «Спартака».

Иван Новосельцев с супругой Катериной не стали изобретать велосипед и тоже отправились в Москву. Ходят по ресторанам и мюзиклам.

Олег Шатов принял участие в благотворительном вечере.

И только Денису Черышеву не до отдыха – продолжает пахать в своем «Вильярреале».

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