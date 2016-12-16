«Одни девчонки вокруг». Неделя российского футбола в инстаграме

Наши блогеры уже писали о том, какие мировые курорты покоряют футболисты клубов РФПЛ. Поэтому рассказывать вам о сладкой жизни на Мальдивах и Багамах в этом материале мы не будем.

Вместо этого посмотрим, кто из звезд отечественного футбола за последнюю неделю решил выделиться и не стал пролеживать весь отпуск на песке, поджариваясь на солнышке.

Дмитрий и Кирилл Комбаровы провели конец прошлой недели в церкви. Крестили малышку Емилию. Для обоих она – дочь. Для одного родная, для второго теперь – крестная.

Сегодня для нас с Кириллом и для наших родных, знаменательный день. Сегодня мы крестили нашу малышку Емилию! Фото опубликовано Дмитрий (@dmitrykombarov) Дек 6 2016 в 9:57 PST

Дмитрий Тарасов активно пытается вернуть себе игровую форму, чтобы вторую часть сезона начать в основе «Локомотива». Юрий Семин должен быть доволен.

💪🏻💪🏻💪🏻@loko_med #работаем#тренировка#локоспорт#локомотивмосква Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Дек 7 2016 в 5:33 PST

Юрий Жирков, в отличие от Александра Овечкина, решил избавиться от дыры на месте выбитого зуба.

Футбольный Овечкин !!! Фото опубликовано Юрий Жирков (@yuryzhirkov) Дек 9 2016 в 3:24 PST

Павел Погребняк учится защищаться. Фанаты «Динамо» должны быть готовы к отпору, если опять захотят напасть на команду с ружьями, пусть и пейнтбольными. С очень вежливыми людьми на тренировке😎 Видео опубликовано @poga8 Дек 10 2016 в 7:46 PST

Роман Широков с Владимиром Габуловым продолжают грызть гранит науки в Высшей школе экономики.

Учитель @chimkago и ученики @mossakovskiy @vladimir_gabulov #CIES#учеба#вшэ Фото опубликовано @shirokovrn Дек 15 2016 в 11:47 PST

За день до этого Роман с семьей был в Англии. И Лондон посетил, в Манчестер на матч «Юнайтед» с «Тоттенхэмом» сгонял.

На MU-Tot с семьёй Фото опубликовано @shirokovrn Дек 11 2016 в 6:52 PST

Знаменитое караоке в исполнении Павла Мамаева и Александра Кокорина вы не могли пропустить.

Life.ru Видео опубликовано Pavel Mamaev (@mamaev17) Дек 11 2016 в 8:17 PST

Артем Ребров продолжает свое путешествие по Европе. В Турине он посетил не только местное дерби между «Ювентусом» и «Торино», но и мемориал, посвященный гибели всей команды «быков» в авиакатастрофе в 1949 году.

Квинси Промес зажигает в Майами.

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Дек 13 2016 в 1:33 PST

Капитану «Спартака» не до отпуска. Но он не расстраивается. На днях он во второй раз стал папой.

Сергей Игнашевич, как всегда, выделяется из ряда российских футболистов и направлением своих путешествий, и живописностью фотографий.

Гонконг. Лёгкая утренняя дымка на небе #HongKong Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4) Дек 15 2016 в 12:16 PST

Александр Кержаков умудрился, находясь в пустыне, вляпаться в историю – оттуда и рассказал о своей версии произошедшего ранее в Петербурге.

Антон Митрюшкин, несмотря а продолжающийся в Швейцарии чемпионат, нашем время вырваться в Москву, посетить родную академию «Спартака».

Всегда приятно навещать свою любимую и родную академию! И общаться с такими замечательными людьми и мастерами вратарского искусства! (На фото тренера Дарвин Юрий Иванович и Евтеев Алексей Борисович!) Фото опубликовано Mitryushkin Anton (@mitr_anton) Дек 15 2016 в 9:22 PST

Иван Новосельцев с супругой Катериной не стали изобретать велосипед и тоже отправились в Москву. Ходят по ресторанам и мюзиклам. Добавили себе новогоднего настроения, посмотрели мюзикл "Золушка" 🎄❄️ #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева Фото опубликовано Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Дек 15 2016 в 11:20 PST

Олег Шатов принял участие в благотворительном вечере.