Американская мечта

Разбираемся, почему Cadillac CTS остается верен традициям и устремлениям заокеанского автопрома.

Когда-то американские машины вызывали восторг и заставляли оборачиваться вслед непривыкших к роскоши европейцев. Сейчас времена автобарокко, конечно, прошли. Но дух подлинной Америки еще живет в потомках железных дредноутов. Что радует. Найти нечто особенное как снаружи, так и внутри в век штамповок приятно.

ИСПЫТАНИЕ АЛЬПАМИ

Так рассуждал я, путешествуя в новом Cadillac CTS по дорогам патриархальной Австрии. Здесь заокеанские Cadillac в диковинку. Появление символа Америки вызывает неподдельный интерес у зевак.

Да, обновленный Cadillac – на редкость красив и самобытен. В нем нет и намека на европейский дизайн или на азиатские мотивы. Угловатый, но притом грациозный облик удивляет гармонией пропорций. Кажется, смотришь на черного буйвола. Решетка радиатора изобилует хромом. Фары загнулись на крыло, а под ними прорисованы массивные скулы, окаймленные светодиодной «бородой». Сзади напоминают о крылатом прошлом два вертикальных фонаря, загорающихся узкими красными полосками, словно стабилизаторы у самолета. Дизайнеры передают привет эпохе 50-х. Так же, как и полвека назад автомобиль преисполнен респектабельности и самоуважения. Вместе с тем он не несет агрессии – наоборот, учит предельной корректности.

Пусть под капотом и урчит V-образный 3,6-литровый монстр, но на шалости свой пыл он разменивать не желает. Автомобиль настроен на респектабельное плавание по улицам. На Cadillac не хочется спешить. Меж тем силенок у CTS хватает. Под капотом резвятся 340 «лошадей», готовые в любой момент подхватить машину и понести за горизонт по автобану. Причем характер у них основательный, без выпадов и провалов. Американский двигатель подарил давно позабытые ощущения паровозной тяги. Нажимаешь на педаль – и чувствуешь, как момент пошел на колеса, и машина набирает ход. Скорость растет: 130–140–150 км/ч, и вот мы уткнулись в ограниченный правилами лимит, а CTS несется так же стабильно и ровно, как и на 80 км/ч.

Лихачить на Cadillac не солидно. Играют в шашки и снуют между грузовиками пусть друзья на вазовской «классике». Cadillac CTS покоряет не суетой, а мощью и грацией.

ВСЕ КНОПКИ НА КОНСОЛИ СЕНСОРНЫЕ. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА – 8-СТУПЕНЧАТАЯ.

САЛОН-ЧЕМПИОН

Внутри машина почти не изменилась. Салон так же нафарширован цветными экранами и сенсорными кнопками. Полностью цифровая приборка перегружена информацией. Глаза разбегаются по сторонам. Хотя для фанатов аналоговых приборов доступна и старая панель. Есть у обновленного седана несколько опций для расслабления. Это адаптивный круиз-контроль и автоматический подруливатель. Ими можно удивить приятеля на пассажирском сиденье, мол, инновация. Или просто наслаждаться в одиночку, так как система полезна в быту. Выставив дистанцию в потоке можно отпустить руль и глазеть по сторонам. Электроника уцепится за разметку – и поведет CTS ровно посередине полосы. Система работает дольше, чем у ближайших конкурентов и не бросает управление через 15 секунд. Однако спать в салоне все же не стоит. Электроника позволяет лишь перевести дух, достать бутылку с водой, открутить крышку двумя руками или порыться в мультимедийной установке. Чуть отвлекся, а машина уже сама подруливает в повороте или тормозит перед невесть откуда взявшимся лихачом. Конечно, это не автопилот, но вполне полезная штука.

В общем, Cadillac CTS засверкал бриллиантовыми гранями по-новому. Автомобиль, в отличие от большинства американцев, верен традициям. Силовой агрегат установлен продольно. Коробка 8-ступенчатая, а привод полный с подключаемым передком. Тем самым повадки у машины породистые. Это не удивительно, так как развесовка получилась почти идеальной. Разница между осями составляет 0,1% в пользу передней.

Американская мечта, да и только. Жаль, что доступен Cadillac не многим.