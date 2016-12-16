Денис Гольцов: Хочу забрать пояс Расулова! Я сильнее всех в тяжелом весе ACB
18 декабря в Санкт-Петербурге «Русский богатырь» Денис Гольцов встретится с действующим чемпионом лиги АСB «Танком» Салимгереем Расуловым за право стать новым чемпионом в тяжелом весе. Накануне боя Гольцов поделился мыслями о сопернике, рассказал о проведенной подготовке, о проектах вне ринга.
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Денис,
ты намерен забрать пояс у чемпиона лиги
АCB,
это для тебя просто «выйти и сделать
свою работу»?
- Нет, это «вопрос принципа», хочу забрать пояс, так как я сильнее всех в этой весовой категории.
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Недавно
стал чемпионом мира по боевому самбо.
Зачем организации рисковать своим
чемпионом, ты очень опасный претендент?
- Думаю, организации интересен конкурентный бой и выявление лучших. Побеждает сильнейший, - это их принцип.
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Ты
выигрывал у Питера Грэма, который в свою
очередь победил Салимгерея Расулова.
Считаешь ли ты это своим преимуществом?
- Нет, сейчас это роли не играет, бой с Грэмом был давно, и Салимгерей сейчас в совершенно другой форме. Он бьющий и опасный. Я не страдаю недооценкой соперника.
-
Где
провел подготовку, отличалась ли она
от стандартной, какие навыки усилил?
- Подготовка прошла в Питере. У меня было немного времени после чемпионата мира по самбо. Но мы проделали большую работу. В этот раз мы наращивали функциональную выносливость, физическую составляющую и отрабатывали лучшие комбинации. Естественно, в подготовке мы учли все особенности Салимгерея, как соперника. Мы хорошо проанализировали, как он работает.
-
Ты
чемпион мира, куда будешь двигаться
дальше в профессиональном спорте, есть
ли желание заключить контракт с
иностранным промоушеном, куда влекут
тебя амбиции?
- Это профессиональный спорт, тут выбирают лучшие условия и лучший контракт. Пока в данной организации меня все устраивает.
-
Расскажи
о своем участии в программе самбо в
школы?
- Это федеральный проект «Самбо в школы», в рамках которого занятия по самбо будут внедряться в школьную программу в качестве урока физкультуры. Школьники будут обучаться азам самозащиты без оружия и получат общую физическую подготовку, по прошествии нескольких лет из детей могут получиться выдающиеся спортсмены или, как минимум, люди, готовые защищать себя и своих близких.
-
Есть
ли русские бойцы, за чьей карьерой
следишь?
- Из российских спортсменов слежу, конечно, за ребятами из сборной России по самбо. Все, кто был на сборах чемпионата Европы и мира, с кем общаемся и работаем одной дружной командой.
-
Что
думаешь о возможности боя Нурмагомедова
с Макгрегором?
- Бой Нурмагомедов - Макгрегор, если UFC проведет этот бой, будет действительно историческим. Если бой состоится, - это будет маркетинговая бомба, а ТВ-рейтинги побьют все рекорды.
-
Что
скажешь по поводу нового соперника
Федора Емельяненко, есть ли у него
преимущество над Федором?
- По поводу Митриона могу сказать, что он достаточно опытный спортсмен, и бой, думаю, будет очень не простой, как кажется на первый взгляд. Все будет зависеть от того, как Федор подготовится.
-
Денис
- «Русский богатырь» - не слишком
ли «правильный» образ. Не хочется
добавить «трештокинга» перед боем.
Что спровоцирует тебя показать «злого»
Гольцова?
- «Злого Гольцова» не существует. Трештокинг - не мое. Я достаточно спокойный человек, и меня спровоцировать практически невозможно.
-
Что-то
«доброе» пожелаешь своему сопернику
в бою 18 декабря?
- Давай покажем хороший, честный бой, потому как наш спорт - это спорт достойных людей.
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