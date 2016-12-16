Денис Гольцов: Хочу забрать пояс Расулова! Я сильнее всех в тяжелом весе ACB

Денис Гольцов

18 декабря в Санкт-Петербурге «Русский богатырь» Денис Гольцов встретится с действующим чемпионом лиги АСB «Танком» Салимгереем Расуловым за право стать новым чемпионом в тяжелом весе. Накануне боя Гольцов поделился мыслями о сопернике, рассказал о проведенной подготовке, о проектах вне ринга.

- Денис, ты намерен забрать пояс у чемпиона лиги АCB, это для тебя просто «выйти и сделать свою работу»?

- Нет, это «вопрос принципа», хочу забрать пояс, так как я сильнее всех в этой весовой категории.

- Недавно стал чемпионом мира по боевому самбо. Зачем организации рисковать своим чемпионом, ты очень опасный претендент?

- Думаю, организации интересен конкурентный бой и выявление лучших. Побеждает сильнейший, - это их принцип.

- Ты выигрывал у Питера Грэма, который в свою очередь победил Салимгерея Расулова. Считаешь ли ты это своим преимуществом?

- Нет, сейчас это роли не играет, бой с Грэмом был давно, и Салимгерей сейчас в совершенно другой форме. Он бьющий и опасный. Я не страдаю недооценкой соперника.

- Где провел подготовку, отличалась ли она от стандартной, какие навыки усилил?

- Подготовка прошла в Питере. У меня было немного времени после чемпионата мира по самбо. Но мы проделали большую работу. В этот раз мы наращивали функциональную выносливость, физическую составляющую и отрабатывали лучшие комбинации. Естественно, в подготовке мы учли все особенности Салимгерея, как соперника. Мы хорошо проанализировали, как он работает.

- Ты чемпион мира, куда будешь двигаться дальше в профессиональном спорте, есть ли желание заключить контракт с иностранным промоушеном, куда влекут тебя амбиции?

- Это профессиональный спорт, тут выбирают лучшие условия и лучший контракт. Пока в данной организации меня все устраивает.

- Расскажи о своем участии в программе самбо в школы?

- Это федеральный проект «Самбо в школы», в рамках которого занятия по самбо будут внедряться в школьную программу в качестве урока физкультуры. Школьники будут обучаться азам самозащиты без оружия и получат общую физическую подготовку, по прошествии нескольких лет из детей могут получиться выдающиеся спортсмены или, как минимум, люди, готовые защищать себя и своих близких.

- Есть ли русские бойцы, за чьей карьерой следишь?

- Из российских спортсменов слежу, конечно, за ребятами из сборной России по самбо. Все, кто был на сборах чемпионата Европы и мира, с кем общаемся и работаем одной дружной командой.

- Что думаешь о возможности боя Нурмагомедова с Макгрегором?

- Бой Нурмагомедов - Макгрегор, если UFC проведет этот бой, будет действительно историческим. Если бой состоится, - это будет маркетинговая бомба, а ТВ-рейтинги побьют все рекорды.

- Что скажешь по поводу нового соперника Федора Емельяненко, есть ли у него преимущество над Федором?

- По поводу Митриона могу сказать, что он достаточно опытный спортсмен, и бой, думаю, будет очень не простой, как кажется на первый взгляд. Все будет зависеть от того, как Федор подготовится.

- Денис - «Русский богатырь» - не слишком ли «правильный» образ. Не хочется добавить «трештокинга» перед боем. Что спровоцирует тебя показать «злого» Гольцова?

- «Злого Гольцова» не существует. Трештокинг - не мое. Я достаточно спокойный человек, и меня спровоцировать практически невозможно.

- Что-то «доброе» пожелаешь своему сопернику в бою 18 декабря?

- Давай покажем хороший, честный бой, потому как наш спорт - это спорт достойных людей.