Братец Луи. Почему связка Луиса Адриано с Зе Луишем может стать очень грозной

«Спартак», как сообщает ряд СМИ, хочет приобрести нападающего «Милана» Луиса Адриано. «Советский спорт» объясняет, чем Луис похож на Луиша, чем он может быть полезен красно-белым и почему этот трансфер реален.

1. ОН ХОРОШ В БЛИЖНЕМ БОЮ

Зона комфорта Луиса Адриано – это штрафная площадь соперника. За полтора года карьеры в «Милане» 29-летний бразилец забил шесть голов, все – из пределов штрафной. Играя в сезоне 2014/15 за донецкий «Шахтер», Адриано отличился 21 раз. Ни одного мяча нападающий не отправил в ворота дальним ударом.

Когда представители пресс-службы донецкого клуба однажды попросили Адриано охарактеризовать свой стиль, он не стал ничего выдумывать: «Действую просто: получаю мяч и посылаю в сетку». Делать это легче, находясь перед воротами. Так и поступает форвард.

В «Спартаке» в таком ключе играет Зе Луиш. Заменить его в роли завершителя атак некому. Поэтому когда Луиш отсутствует, у красно-белых начинаются сложности. С ним в составе «Спартак» забил 21 мяч в 12 матчах чемпионата России, без него – пять в пяти. 1.75 гола за игру против 1 гола – разница есть. Поэтому еще один нападающий по манере игры похожий на Зе Луиша «Спартаку» не помешает. Особенно если москвичи будут участвовать в следующем сезоне в еврокубках, к чему все идет.

2. МОЖЕТ РАЗДАВАТЬ ГОЛЕВЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Плюс Зе Луиша – умение играть на команду. Он не только забивает, но и цепляется за мяч, скидывает его партнерам. В 12 матчах на счету форварда из Кабо-Верде пять голов и четыре голевые передачи. Адриано может приносить коллективу такую же пользу. За время выступления в Италии он сделал четыре голевые передачи. В последнем сезоне в донецком «Шахтере» у нападающего было сразу 13 результативных передач. Не в его правилах тащить на себя одеяло – победа команды для форварда ценней.

Адриано – обучаемый форвард. До перехода в «Шахтер» он вообще никогда не играл на позиции нападающего. Здесь его научил действовать Мирча Луческу, который теперь возглавляет «Зенит». Наставник объяснил южноамериканцу, как ставить корпус, цепляться за мяч и скидывать его партнерам при минимуме касаний.

3. ЗДОРОВО ИГРАЕТ ГОЛОВОЙ

Когда «Спартак» проигрывает, москвичи прибегают к навесам. В таких ситуациях Адриано чувствует себя как рыба в воде. Несмотря на не самый высокий рост (183 см), у бразильца отлично получается играть головой за счет классного прыжка. В прошлом сезоне дважды Адриано забил после подач с угловых. Вместе с Зе Луишем он мог бы напугать в концовке любую закрывшуюся у своих ворот команду. Например, «Уфу».



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4. ФЛАНГИ «СПАРТАКА» ЕГО ПОДДЕРЖАТ

Не на пользу Адриано то, что фланги у «Милана» слабые. Слева в защите играет нацеленный на оборону Де Шильо. Его рабочая нога – правая. Поэтому подачи в штрафную от итальянца – исключение, а не правило. Нет слева у «Милана» и полузащитника, способного хорошо подавать на регулярной основе. Справа такой игрок есть, но один – фланговый защитник Абате. Поэтому и Адриано на поле редко появляется, его тренеры предпочитают оставлять в запасе и, как правило, выпускают на замену.

Чаще других впереди в этом сезоне играет Бакка. Козырь колумбийца – способность разобраться с защитником один в один. Первый его сменщик – Лападула, по своему функционалу похожий на Адриано. Но он итальянец. А к своим в «Милане» особое отношение. Отсюда и малое количество голов бразильца в Италии.

В «Спартаке» же ситуация с фланговыми игроками лучше. Точно подать слева может Комбаров, справа – Ещенко. А уж если Самедов придет! Адресаты в штрафной площади всем этим игрокам нужны. Как и Промесу, умеющему исполнять стандартные положения.

Кроме прыгучести, сильной стороной Адриано является хороший стартовый рывок. Выскочить из-за спины оппонента под фланговую подачу для него не составляет труда. Поэтому на нападающего можно не только подавать, но и простреливать. Много таких голов он забил, выступая в «Шахтере».

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5. ЕГО СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ В ФУТБОЛЕ МОНТЕЛЛЫ

Сейчас в составе «Милана» 28 футболистов. Это много для команды, не участвующей в еврокубках. По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер команды Винченцо Монтелла готов с несколькими игроками расстаться. Издание даже назвало основных претендентов – защитника Эли, полузащитник Хонду и как раз Адриано.

Начинающейся чистке состава не стоит удивляться – Монтелла строит команду с прицелом на завтрашний день. Это требует постепенной стабилизации состава. Адриано в его футболе представить сложнее остальных. Когда Монтелла тренировал «Фиорентину», ее называли маленькой «Барселоной» – из-за любви к мелкому пасу и комбинационному футболу.

Расставание с Адриано поможет «Милану» значительно разгрузить зарплатную ведомость. Его годовой оклад составляет 3 млн. евро. При этом контракт с футболистом рассчитан до 2020 года. Больше в «Милане» получает лишь Бакка – 3,5 млн. евро. Зачем платить запасному такие деньги? После 16 туров серии А в активе Адриано всего 121 сыгранная минута.

Вопрос – чего хочет сам футболист? Во многом от ответа на этот вопрос зависит, где он окажется.

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