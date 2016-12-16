Почему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробности

Первый канал внезапно отказался показывать Кубок Первого канала по хоккею. Обозреватель «Советского спорта» разбирается в том, что произошло.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В день матча с чехами пресс-служба Первого канала огорошила хоккейных болельщиков и журналистов вот таким пресс-релизом:

«Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею. К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19:00 – 21:00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств.

Все прекрасно помнят, что в 90-х годах популярность хоккея в России резко упала и некогда великий вид спорта оказался почти забыт. Именно Первый канал подхватил это знамя, не дав хоккею пропасть с экранов страны. 12 лет назад по просьбе Владислава Третьяка Кубок, который когда-то начинался как советский «Приз «Известий», а затем переходил от «Балтики» к «Росно», стал Кубком Первого канала.

С 2010 года мы показываем чемпионат мира по хоккею. Мы всегда считали необходимым, чтобы у всех российских зрителей, а не только подписчиков узкопрофильных спортивных каналов, был доступ к хоккею. Но данные измерителя не дают нам возможности продолжить эту традицию. В интересах телезрителей-болельщиков мы передаем каналу «Матч ТВ» бесплатно наши права на прямые трансляции. Сегодня в 19:00 «Матч ТВ» покажет прямой эфир встречи Россия – Чехия (с третьего периода), завтра в 12:00 игру между Финляндией и Швецией, в воскресенье – матч Швеция – Чехия в 13:00 и матч Россия – Финляндия в 17:00».

Вот это да! В чем же дело? Рассмотрим с разных точек зрения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Это не первый случай, когда телевизионный продукт снимают с эфира Первого канала. Так, недавно начали, но не продолжили показывать сериал «Обратная сторона Луны», причем оборвали на половине сезона.

Спортивные комментаторы Первого канала в недоумении: может, они плохо отработали трансляцию накануне, когда Россия уступила шведам (1:3)? Но там они и так старались делать хорошую мину при не очень хорошей игре.

Им сказали: нет, ребята, дело не в вас. Но Константин Эрнст, увидев такие рейтинги хоккея, мягко говоря, был жутко недоволен.

Ну скажите, вот как Кубок Первого канала в пятницу вечером может составить конкуренцию «Полю чудес» и идущему за ним шоу «Голос»? Это как студента-перворазрядника выпустить на ринг против Майка Тайсона.

Так что перенос выглядит логично. С другой стороны, очень несолидно делать это в день матча, за несколько часов до эфира.

С технической точки зрения не возникнет накладок, потому что «Матч ТВ» будет работать на технике Первого канала, который даст сигнал. Но есть одно обстоятельство…

«МАТЧ ТВ»

Вот как «Матч ТВ» должен оперативно найти комментаторов для работы в эфире?

Как я знаю, возникла серьезная проблема. Одни отказались, другие заняты. Слышал, что согласился Алексей Бадюков. С остальными на этот час – туман.

Ну ладно, этот вопрос решат. И замечу, что Первый канал не впервые отдает хоккей на «Матч ТВ». Например, правообладателем трансляций на чемпионат мира является именно Первый. Но весь чемпионат мира-2016 был показан на «Матч ТВ», а главный канал страны забрал себе только четыре поединка.

И что интересно, когда были пересечения (если не ошибаюсь, игра Россия – США за бронзу), то «Матч ТВ» собрал в два с половиной раза больше рейтинг, чем Первый канал! Представляете?

Ну и зачем тогда создавали федеральный спортивный канал, если не для таких случаев?

И еще одно замечание – спортивные трансляции в России вообще резко падают. Это видно, например, по итогам Олимпиады в Рио. Так что дело совсем не в хоккее. Тут глобальная проблема, и специалистам в ней нужно разбираться.