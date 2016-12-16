Борис Майоров: Раз у наших форвардов сил нет, пусть играют с чехами головой!

Борис Майоров комментирует поражение россиян в матче со шведами на Кубке Первого канала. И дает совет – как действовать против чехов.

- Первый период в первом матче Кубка Первого канала нашей сборной удался, - считает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. – Я сидел на трибуне вместе с другими специалистами. И мы все сошлись во мнении, что одной заброшенной шайбы там было мало. Еще как минимум парочка в шведские ворота уже тогда должна была влететь.

Хорошее движение, неплохое взаимодействие… Наши были явно быстрее шведов. И благодаря этому создавали опасные моменты.

Но вот начиная со второго периода соперник ожил. И игра пошла сразу совсем другая. Шайба подолгу гостила у нас в зоне. И все это закономерно закончилось голом уже в наши ворота.

- Кстати, сам автогол от конька Ткачева – нелепая случайность или…

- Гол несомненно случайный. Тут и спорить не о чем. Но то, что мы шведам слишком многое позволяли в своей зоне, начиная с середины второго периода – тоже факт.

Еще хуже, что мы сами перестали опасно атаковать. Все чаще пытались прорваться к воротам в одиночку, без поддержки партнеров. Не успевали помочь игроку, владеющему шайбой. Наши нападающие словно пропали вдруг! Никого выделить нельзя. И ведь не скажешь, что не старались! Телегин здорово боролся. Сибиряки сражались. Да и Ковальчук с Дацюком и Плотниковым тоже. Но выходило, что выше себя не прыгнешь.

Произошла очень резкая смена декораций! Крайне нежелательная для нашей сборной. Ну а в третьем периоде шведы нас попросту перебросали. Так что поражению удивляться не приходится. Статистика говорит сама за себя.

Шансов для взятия ворот у россиян не было. Мы и третью шайбу в пустые пропустили именно поэтому. При игре «6 на 5» мы не могли даже задержаться в зоне соперника.



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- Знарок посетовал, что у наших сил на третий период просто не хватило…

- И я с ним соглашусь. У нас очень тяжелый чемпионат. Было видно, что во второй половине матча мы уступаем сопернику не только в быстроте перемещений. Но что еще хуже – в быстроте принятия решений. И вот это уже страшно! Особенно в поединках с соперником, который технически и тактически хорошо вооружен.

- Очень показательным получился второй гол в наши ворота. Умарк в стиле Радулова вытянул на себя сразу двух защитников, выключил их из игры и отдал пас на «пятачок».

- Так все одно к одному. Стали уступать в движении, проигрывать единоборства. Два дня на подготовку сборной к турниру – об этом даже говорить смешно. И то уже раздаются голоса – лучше бы лишний день отдохнуть дали. Конечно, на «Карьяла» наши игроки были свежее. Хотя и играли не лучшим составом.

- Владислав Третьяк считает, что игру нам удаления сломали. Но тогда вопрос – почему стали часто удаляться в концовке?

- Не скажу, что наши задергались после нелепого гола. Устали, начали проигрывать единоборства – отсюда и удаления.

- Раз силенок мало, как играть сегодня против чехов?

- Надо действовать более рационально. Вчера нас публика с первой минуты погнала вперед, заставила играть в энергозатратный хоккей, где много старания и беготни. Но раз так победить не получается, надо действовать более расчетливо.

Больше голову включать, распределять силы по всему матчу, найти подходящий для этого тактический вариант.





