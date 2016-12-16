Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Раз у наших форвардов сил нет, пусть играют с чехами головой!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров
Борис МайоровИсточник: «Советский спорт»

Борис Майоров комментирует поражение россиян в матче со шведами на Кубке Первого канала. И дает совет – как действовать против чехов.

- Первый период в первом матче Кубка Первого канала нашей сборной удался, - считает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. – Я сидел на трибуне вместе с другими специалистами. И мы все сошлись во мнении, что одной заброшенной шайбы там было мало. Еще как минимум парочка в шведские ворота уже тогда должна была влететь.

Хорошее движение, неплохое взаимодействие… Наши были явно быстрее шведов. И благодаря этому создавали опасные моменты.

Но вот начиная со второго периода соперник ожил. И игра пошла сразу совсем другая. Шайба подолгу гостила у нас в зоне. И все это закономерно закончилось голом уже в наши ворота.

- Кстати, сам автогол от конька Ткачева – нелепая случайность или…
- Гол несомненно случайный. Тут и спорить не о чем. Но то, что мы шведам слишком многое позволяли в своей зоне, начиная с середины второго периода – тоже факт.

Еще хуже, что мы сами перестали опасно атаковать. Все чаще пытались прорваться к воротам в одиночку, без поддержки партнеров. Не успевали помочь игроку, владеющему шайбой. Наши нападающие словно пропали вдруг! Никого выделить нельзя. И ведь не скажешь, что не старались! Телегин здорово боролся. Сибиряки сражались. Да и Ковальчук с Дацюком и Плотниковым тоже. Но выходило, что выше себя не прыгнешь.

Произошла очень резкая смена декораций! Крайне нежелательная для нашей сборной. Ну а в третьем периоде шведы нас попросту перебросали. Так что поражению удивляться не приходится. Статистика говорит сама за себя.

Шансов для взятия ворот у россиян не было. Мы и третью шайбу в пустые пропустили именно поэтому. При игре «6 на 5» мы не могли даже задержаться в зоне соперника.


Почему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробностиПочему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробностиПервый канал отказался показывать Кубок Первого канала по хоккею. Обозреватель «Советского спорта» разбирается в том, что произошло.

- Знарок посетовал, что у наших сил на третий период просто не хватило…
- И я с ним соглашусь. У нас очень тяжелый чемпионат. Было видно, что во второй половине матча мы уступаем сопернику не только в быстроте перемещений. Но что еще хуже – в быстроте принятия решений. И вот это уже страшно! Особенно в поединках с соперником, который технически и тактически хорошо вооружен.

- Очень показательным получился второй гол в наши ворота. Умарк в стиле Радулова вытянул на себя сразу двух защитников, выключил их из игры и отдал пас на «пятачок».
- Так все одно к одному. Стали уступать в движении, проигрывать единоборства. Два дня на подготовку сборной к турниру – об этом даже говорить смешно. И то уже раздаются голоса – лучше бы лишний день отдохнуть дали. Конечно, на «Карьяла» наши игроки были свежее. Хотя и играли не лучшим составом.

- Владислав Третьяк считает, что игру нам удаления сломали. Но тогда вопрос – почему стали часто удаляться в концовке?
- Не скажу, что наши задергались после нелепого гола. Устали, начали проигрывать единоборства – отсюда и удаления.

- Раз силенок мало, как играть сегодня против чехов?
- Надо действовать более рационально. Вчера нас публика с первой минуты погнала вперед, заставила играть в энергозатратный хоккей, где много старания и беготни. Но раз так победить не получается, надо действовать более расчетливо.

Больше голову включать, распределять силы по всему матчу, найти подходящий для этого тактический вариант.

Ушла из сборной Знарка пацанская удаль! Или почему наши проиграли шведам

Обозреватель «Советского спорта» ищет причины неудачного старта сборной России на Кубке Первого канала.

Ушла из сборной Знарка пацанская удаль! Или почему наши проиграли шведам

Матч

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Почему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробностиПочему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробностиПервый канал отказался показывать Кубок Первого канала по хоккею. Обозреватель «Советского спорта» разбирается в том, что произошло.Владимир Юрзинов: Возвращение Ковальчука в состав сборной для меня было очевидноКонсультант тренерского штаба сборной России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала.Поквитаться с Соботкой! Превью матча Россия – ЧехияПоквитаться с Соботкой! Превью матча Россия – Чехия«Советский спорт» представляет матч второго тура Кубка Первого канала, в котором Россия сыграет с Чехией.Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров дал интервью обозревателю «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме.Аркадий Ротенберг: Проигрыш шведам не расстроил. Наш план – победа на ОлимпиадеАркадий Ротенберг: Проигрыш шведам не расстроил. Наш план – победа на ОлимпиадеПредседатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг на Международном хоккейном форуме выступил перед журналистами.«Когда шайба будет у красных – кричи!» Как болеют на Кубке Первого канала«Когда шайба будет у красных – кричи!» Как болеют на Кубке Первого каналаНа российских ледовых аренах уже не хуже, чем в НХЛ. «Советский спорт» рассказывает об антураже матча Швеция – Россия.Шестеркин займет место в воротах сборной России в матче с чехамиТренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что голкипер сборной России Игорь Шестеркин сыграет в матче Кубка Первого канала против команды Чехии.Ушла из сборной Знарка пацанская удаль! Или почему наши проиграли шведамУшла из сборной Знарка пацанская удаль! Или почему наши проиграли шведамОбозреватель «Советского спорта» ищет причины неудачного старта сборной России на Кубке Первого канала.Аркадий Ротенберг: У нас есть план, и по нему у нас стоит победа на ОлимпиадеПредседатель правления ФХР Аркадий Ротенберг обозначил задачу, которая стоит перед сборной России.Возвращение Шараповой, феерия Панарина и Тарасенко и дебаты о допинге в биатлоне. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко – 36!День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко – 36!Сегодня исполняется 36 лет трехкратному чемпиону мира, российскому хоккеисту Алексею Терещенко.Владислав Третьяк: Был уверен в победе наших! И вдруг этот гол дурацкийВладислав Третьяк: Был уверен в победе наших! И вдруг этот гол дурацкийПрезидент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России в поединке со шведами на Кубке Первого канала – 1:3.Еврохоккейтур. Россия – Чехия. Текстовая трансляция начнется в 19:00 мскМатч Кубка Первого канала Россия - Чехия на сайте «Советского спорта».Не раздувайте скандал из-за шведского гимна! Что было после матча (видео)Не раздувайте скандал из-за шведского гимна! Что было после матча (видео)После матча Швеция – Россия (3:1) обозреватель «Советского спорта» побывал в микст-зоне.Олег Знарок: А почему я должен оценить игру именно Ковальчука? (видео)Олег Знарок: А почему я должен оценить игру именно Ковальчука? (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча Швеция – Россия (3:1) послушал главного тренера Олега Знарка.Владислав Третьяк: Неожиданное поражение, ничто не предвещало такой результатПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России от Швейцарии в матче первого тура Кубка Первого Канала.А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?«Советский спорт» препарировал игру Ильи Ковальчука в стартовом матче турнира, завершившемся поражением от шведов (1:3).Олег Знарок: К сожалению, у нас первый матч не сложилсяГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от команды Швеции (3:1) в матче первого тура Кубка Первого канала.Павел Дацюк: Мы делали легкие броскиПосле поражения от шведов (1:3) в матче Кубка Первого канала капитан сборной России Павел Дацюк посетовал на малое количество бросков по воротам соперника.Рене Фазель: Шведы наказали россиян за неиспользованные моментыПрезидент ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями от первого матча сборной России на Кубке Первого канала против шведов.

Швеция
Швециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости