Борис Майоров: Раз у наших форвардов сил нет, пусть играют с чехами головой!
Борис Майоров комментирует поражение россиян в матче со шведами на Кубке Первого канала. И дает совет – как действовать против чехов.
- Первый период в первом матче Кубка Первого канала нашей сборной удался, - считает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. – Я сидел на трибуне вместе с другими специалистами. И мы все сошлись во мнении, что одной заброшенной шайбы там было мало. Еще как минимум парочка в шведские ворота уже тогда должна была влететь.
Хорошее движение, неплохое взаимодействие… Наши были явно быстрее шведов. И благодаря этому создавали опасные моменты.
Но вот начиная со второго периода соперник ожил. И игра пошла сразу совсем другая. Шайба подолгу гостила у нас в зоне. И все это закономерно закончилось голом уже в наши ворота.
- Кстати, сам автогол от конька Ткачева – нелепая случайность или…
- Гол несомненно случайный. Тут и спорить не о чем. Но то, что мы шведам слишком многое позволяли в своей зоне, начиная с середины второго периода – тоже факт.
Еще хуже, что мы сами перестали опасно атаковать. Все чаще пытались прорваться к воротам в одиночку, без поддержки партнеров. Не успевали помочь игроку, владеющему шайбой. Наши нападающие словно пропали вдруг! Никого выделить нельзя. И ведь не скажешь, что не старались! Телегин здорово боролся. Сибиряки сражались. Да и Ковальчук с Дацюком и Плотниковым тоже. Но выходило, что выше себя не прыгнешь.
Произошла очень резкая смена декораций! Крайне нежелательная для нашей сборной. Ну а в третьем периоде шведы нас попросту перебросали. Так что поражению удивляться не приходится. Статистика говорит сама за себя.
Шансов для взятия ворот у россиян не было. Мы и третью шайбу в пустые пропустили именно поэтому. При игре «6 на 5» мы не могли даже задержаться в зоне соперника.
- Знарок посетовал, что у наших сил на третий период просто не хватило…
- И я с ним соглашусь. У нас очень тяжелый чемпионат. Было видно, что во второй половине матча мы уступаем сопернику не только в быстроте перемещений. Но что еще хуже – в быстроте принятия решений. И вот это уже страшно! Особенно в поединках с соперником, который технически и тактически хорошо вооружен.
- Очень показательным получился второй гол в наши ворота. Умарк в стиле Радулова вытянул на себя сразу двух защитников, выключил их из игры и отдал пас на «пятачок».
- Так все одно к одному. Стали уступать в движении, проигрывать единоборства. Два дня на подготовку сборной к турниру – об этом даже говорить смешно. И то уже раздаются голоса – лучше бы лишний день отдохнуть дали. Конечно, на «Карьяла» наши игроки были свежее. Хотя и играли не лучшим составом.
- Владислав Третьяк считает, что игру нам удаления сломали. Но тогда вопрос – почему стали часто удаляться в концовке?
- Не скажу, что наши задергались после нелепого гола. Устали, начали проигрывать единоборства – отсюда и удаления.
- Раз силенок мало, как играть сегодня против чехов?
- Надо действовать более рационально. Вчера нас публика с первой минуты погнала вперед, заставила играть в энергозатратный хоккей, где много старания и беготни. Но раз так победить не получается, надо действовать более расчетливо.
Больше голову включать, распределять силы по всему матчу, найти подходящий для этого тактический вариант.
Обозреватель «Советского спорта» ищет причины неудачного старта сборной России на Кубке Первого канала.
Ушла из сборной Знарка пацанская удаль! Или почему наши проиграли шведам
Матч
Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция