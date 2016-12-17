Диего Симеоне: «Атлетико» находится в поиске себя

Диего Симеоне Источник: Reuters

Главный тренер мадридского «Атлетико» в преддверии сегодняшнего матча с «Лас-Пальмасом» ответил на вопросы журналистов.

Первый вопрос аргентинскому специалисту – о психологическом состоянии команды после разгромного поражения от «Вильярреала» (0:3). Отметим, что в той встрече вывих плеча получил один из ключевых игроков команды Ян Облак.

– В каком состоянии находится команда после разгрома от «Вильярреала»?

– Ребята хорошо поработали на тренировке, – рассказывает специалист. – Они стараются показывать свою лучшую игру. Да, результат той встречи уже не изменить, но мы обязаны должным образом на это ответить. Как? Выиграть сегодняшний матч против «Лас-Пальмаса».

Не могли испанские журналисты пройти мимо внедрения видеоповторов . Совсем недавно это новшество применили на практике во время полуфинала клубного чемпионата мира между «Реалом» и колумбийской командой «Америка» (2:0).

– Всегда говорю одно и то же: футбол должен развиваться, а не стоять на одном месте. – говорит Симеоне. – Уверен, в ФИФА есть люди, которые способны справиться с этой задачей. Самое главное то, что над этим уже работают. Каков будет результат? Покажет время.

– После поражения от «Вильярреала» команда подверглась критике.

– Это нормальные вещи, к этому стоит относиться спокойно. Мы выйдем на игру с «Лас-Пальмасом», держа в уме цели на текущий сезон. Но для того, чтобы чего-то достичь, мы должны упорно работать на тренировках. Сейчас команда находится в поиске себя. Нам нужно время, чтобы наладить игру и найти баланс.

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Одна из самых интересных тем этой пресс-конференции – будущее Симеоне. Многие авторитетные СМИ утверждают, что специалист принял решение возглавить миланский «Интер». В его услугах также заинтересован римский «Лацио».

– У меня действующий контракт с «Атлетико». – объясняет аргентинец. – Ничего более. Моя мечта – сделать «Атлетико» сильнее. Иногда мне кажется, что люди хотят слышать только то, что хотят. Я стараюсь занимать нейтральную позицию. Мне просто нужно смотреть на вещи реалистично: я – тренер «Атлетико» и должен думать только об этой команде.

– Какие у вас отношения с игроками?

– Замечательные. Они являются частью меня и поддерживают во всех начинаниях. Всегда стараюсь дать им что-то новое. Если честно, сейчас все мои мысли об игре с «Лас-Пальмасом, который не боится играть в свой футбол. Эта команда всегда действует агрессивно.



– Ян Облак в матче с «Вильярреалом» получил серьезную травму. Насколько готов вступить в игру Мигель Анхель Мойя?

– У этого футболиста огромный опыт. Он уже успел оставить след в истории чемпионата Испании. Мигель в основном выступал в Кубке страны, но и эти матчи пошли ему на пользу. Он почувствовал уверенность в собственных силах. Сегодня ему предстоит принять вызов, но в целом, здесь нет ничего особенного. «Атлетико», как и сам Мойя, постарается выполнить свою работу на отлично, – сказал Симеоне.