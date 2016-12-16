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Ушла эпоха. В Тольятти простились с Геннадием Цыгуровым

Сергей Волков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Геннадий Цыгуров
Геннадий ЦыгуровИсточник: «Советский спорт»

Сегодня на тольяттинской «Лада-Арене» состоялось прощание с почетным гражданином Тольятти и Челябинска, легендарным наставником хоккейной «Лады» начала 90-х годов Геннадием Цыгуровым.

Именно под его руководством тольяттинская команда добилась своих самых высоких вершин. Она дважды была чемпионом страны и серебряным призером, обладателем Кубка европейских чемпионов. Это первый наш немосковский чемпион страны.

Сотни болельщиков, хоккейных специалистов из многих уголков страны, где трудился Цыгуров, бывшие и нынешние игроки «Лады» пришли проститься с легендарным наставником тольяттинской ледовой дружины, которой он посвятил лучшие годы своей тренерской биографии.

– Мы благодарны этому человеку, поднявшему тольяттинский и самарский хоккей на небывалую высоту, – сказал, обратившись к собравшимся, руководитель городского департамента спорта, чемпион мира по каратэ Александр Герунов. – Он превратил Автоград в один из ведущих хоккейных городов мира. В историю отечественного хоккея его имя вписано золотыми буквами.

В последний раз мы общались с Геннадием Федоровичем по телефону месяц назад. Он был прооперирован в одной из самарских больниц и проходил курс лечения. Казалось бы, чего проще – операция аппендицита, но на поверку вышло иначе.

– Только победил рак (два года назад у него был диагностирован рак четвертой степени – прим. С.В.), навалилась новая напасть. Хожу вот весь увешанный трубочками, похудел на тридцать килограммов, – задрожал голос в телефонной трубке. – Но я не пасую. Передай всем, что уральские парни – мужики крепкие…

В прошлом году в автокатастрофе погиб помощник Цыгурова по «золотой» «Ладе» Сергей Михалев. Цыгуров не смог приехать на похороны – боролся с раком в заграничной клинике. Чтобы поддержать морально в тяжелой борьбе с коварной болезнью, в «Ладе» придумали пиар-ход – подняли его хоккейный свитер под сводами «Лады-Арены», которую он помогал строить вместе со своими игроками «Лады» уже нового призыва. В основании «Лада-Арены» лежит и его, цыгуровский кирпич. Он вместе с новым поколением игроков «Лады» закладывал фундамент на субботниках во славу будущих побед тольяттинского хоккея.

Но на этом испытания не закончились. Год назад в семье Цыгуровых произошла еще одна трагедия – погиб сын Денис – его правая рука, обладатель «Золотого шлема» лучшему защитнику отечественного хоккея середины 90-х годов.

– Сына потерял – вот что страшно. Болезнь не в счет по сравнению с этой утратой, – утверждал Геннадий Фёдорович. И вот теперь после непродолжительной болезни не стало самого легендарного тренера.

Цыгуров ушел вместе с эпохой великолепной «Лады», прорубившей «окно» в истории гегемонии столичных клубов. Недавно его фамилию увековечили на стелле, установленной в Автограде в честь героев тольяттинского спорта. Увы, но этого он уже не увидел. Лежал, смертельно прикованный к постели.

Уходит эпоха. Прощайте, Геннадий Федорович…

«Мы – уральские мужики – крепкие…» Последнее интервью Геннадия Цыгурова

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