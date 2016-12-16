Кутепов, Миранчук, Головин и другие. Как в РФПЛ обстоят дела с молодежью

Алексей Миранчук и Александр Головин Источник: «Советский спорт»

В очередной серии, посвященной итогам первой части российского футбольного сезона, «Советский спорт» поднимает тему молодежи.

28. Но не панфиловцев

Проблема доверия к молодым футболистам остается острой даже в кризис, когда, казалось бы, клубы, скованные безденежьем на трансферном рынке, должны быть заинтересованы в привлечении дублеров. Привлекают, конечно. Но не в том количестве, как хотелось бы. И не тот эффект – эффект Сычева, если угодно – это производит. Приходится включать микроскоп, чтобы молодежь разглядеть: слишком уж она безлика. Звездочек не видать.

В первой части сезона участие в матчах премьер-лиги приняли 28 парней в возрасте не старше 21 года. Во всех клубах, кроме «Зенита», «Терека», «Краснодара», «Амкара» и «Арсенала». Но только восемь из этих 28 стабильно получали игровую практику. Это Ефремов («Оренбург»), Тигиев и Георгиевский («Анжи»), Миранчук («Локомотив»), Набиуллин («Рубин»), Безденежных и Обляков («Уфа») и Головин (ЦСКА).

Почти все в этом списке нам хорошо знакомы. Головина мы знаем давно. Еще дольше – Миранчука и Набиуллина, заявившего о себе еще в позапрошлом сезоне. Георгиевский и Ефремов – воспитанники ЦСКА; первый расстался с родным клубом, второй находится в аренде. Отрадно, что оба стабильно играют. Как и Безденежных, вице-чемпион Европы (U19). То есть относительно новыми именами являются только Обляков и Тигиев.

Ну ладно, не звезды. А разве должны быть, в таком-то возрасте? Вопрос дискуссионный. Но вот, например, Азмун, которому 21, если верить информации, заинтересовал чуть ли не половину клубов английской премьер-лиги. Потому что виден потенциал. Наши парни, в особенности Головин и Безденежных, прогрессируют, но их потолок не познан. Может, через год-другой действительно станут звездами. Или же сольются с серой массой.

Российские футболисты не старше 21 года, игравшие в этом сезоне





Влияние кризиса

Может быть, стоит расширить возрастной диапазон? Российских футболистов не старше 25 лет в этом сезоне набралось аж 73. И это только те, кто играет постоянно. Хороший показатель. Причем с игроками этого возраста работают все клубы. Даже в «Зените» время от времени появляется защитник Чернов. Есть игроки всех амплуа, включая самое дефицитное на сегодняшний день – опорники: Кузяев («Терек»), Оздоев («Рубин»).

Самыми яркими представителями этого поколения можно назвать Зобнина и Кутепова («Спартак»), Джикию и Селихова («Амкар»), Подберезкина («Краснодар»), Канунникова («Рубин»), Полоза («Ростов»), Лунева («Уфа»), Щенникова (ЦСКА), Новосельцева и Кокорина («Зенит»). Самые яркие – это те, что на виду, что известны. Это вовсе не значит, что они лучшие. Важное уточнение, учитывая наличие в этом списке последней фамилии.

Вроде бы неплохо. 73 футболиста в возрасте до 25 лет включительно. 28 – до 21 года. Эти цифры позволяют сделать вывод, что российский чемпионат как минимум не стареет. Хотя и не омолаживается какими-то стремительными темпами. Кризис, разумеется, сказывается. В том же ЦСКА, будь у клуба финансовые возможности, мы бы вряд ли увидели Чалова (18 лет) и Гордюшенко (19). А в «Локо» – Баринова (20) и Галаджана (18).

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Прогресс и регресс

Но, возвращаясь к качеству игроков, сразу и не скажешь, кого у нас больше – растущих или регрессирующих. Перечень самых молодых, стабильно получающих игровую практику, а также самых заметных исполнителей в возрасте до 25 лет включительно, мы привели. Давайте взглянем на тех, кто остановился в развитии или вообще пропал с наших радаров. Причем в этом списке будут фигурировать в том числе те же самые фамилии.

Это Могилевец, всю осень проведший на скамейке запасных «Зенита». Конечно же, Кокорин. Его игру можно описать по-разному, но точно не словом «прогресс». Да, ему всего 25, он все еще молод. Другие номинальные нападающие – Каннуников («Рубин») и Кротов («Уфа») – выглядят не лучше. Хотя первый во взрослом футболе аж с 2010 года. А второй заявил о себе еще в позапрошлом сезоне, в «Спартаке» Мурата Якина.

Оздоев, у которого шикарные данные, провел всего 612 минут в составе «Рубина». Яковлев, которого когда-то открыл Валерий Карпин, не блещет в «Крыльях Советов». Правда, там была травма. Пуцко, партнер Кутепова по «Спартаку»-2, сыграл всего 9 минут в премьер-лиге. Щенников в ЦСКА уже давно не растет. Беляев («Арсенал»), когда-то подававший надежды в «Локомотиве», – лидер сезона по голевым ошибкам (9)…

И этот список можно продолжать. Но вывод уже напрашивается. Тех, кто остановился в развитии, достиг своего потолка или же не хочет его достичь, не меньше, чем тех, кто прогрессирует, совершенствуя свою игру. Хотя общая картина ясна и без этих цифр и фамилий. Если у нас вокруг Миранчука, собравшегося покинуть «Локомотив», поднялась такая шумиха, значит, с молодежью в российском футболе все довольно плачевно.