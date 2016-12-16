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Станислав Шевченко: Алекно сборную не предлагали

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Алекно
Владимир АлекноИсточник: «Советский спорт»

Глава ВФВ Станислав Шевченко – о возможных кандидатах на пост наставников волейбольных сборных России.

Сегодня в Москве прошла отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола, Станислав Шевченко был переизбран на пост президента. Вице-президентами ВФВ избраны Андрей Горбенко, главный тренер «Уралочки-НТМК» из Свердловской области Николай Карполь и главный тренер клуба «Белогорье» (Белгород) Геннадий Шипулин. Генеральным секретарем ВФВ остается Александр Яременко.

- Первым пунктом конференции был отчет президиума федерации волейбола за два прошедших года, - говорит Станислав Шевченко. – Были зачитаны доклады ответственных за молодежные направления, за наши юношеские команды, также делегаты ознакомились с докладом о международном положении нашей федерации. Затем прошли выборы президента, вице-президентов, президиума и генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола.

- Но ваша кандидатура на пост президента была единственной?
- Да, на пост президента был один кандидат. Делегаты конференции оказали мне большое доверие, проголосовав за мою кандидатуру единогласно и выбрав меня главой федерации на следующие четыре года.

- Как оценила конференция выступление наших сборных на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро?
- Женской сборной была поставлена неудовлетворительная оценка, пляжникам – удовлетворительная. По выступлению мужской сборной были прения – от неудовлетворительной до неуда.

- Начался новый олимпийский цикл. Какие задачи ставит федерация на этот цикл?
- В самое ближайшее время будут назначены тренеры мужской и женской национальных команд. Делегаты конференции высказали пожелания в адрес федерации, чтобы более плотно работать с тренерами наших сборных.

- Тренеров федерация назовет в январе?
- Экспертный совет предложит кандидатуры на рассмотрение президиума федерации, который, скорее всего, состоится в январе.

- Какие-то фамилии вы можете назвать?
- Давайте подождем рекомендаций экспертного совета. Совет выдвинет по две кандидатуры на рассмотрение президиума федерации как на женскую, так и на мужскую сборные. Из них и будем выбирать.

- Вы сказали, что теперь федерация будет более плотно работать с тренерским составом сборных. В чем это будет выражаться?
- Экспертный совет будет более плотно заниматься национальными командами. Он должен давать свои оценки, что происходит с нашими национальными командами не один раз в полгода, а каждые два месяца. Оценивать результаты, давать рекомендации по составу – т.е. помогать главным тренерам сборных. Со стороны картина, зачастую, видна более отчетливо.

- И все-таки по тренерам сборных. Владимиру Алекно не предлагали вернуться?
- Нет. Он же заявил, что не собирается работать со сборной. Во всяком случае, пока.

- Среди кандидатов есть иностранные специалисты?
- Есть.

- Зоран Гаич, Джованни Капрара?
- Нет ни того, ни другого.

- А кто есть?
- Давайте дождемся рекомендаций экспертного совета и тогда вы все узнаете.

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