«Челси» потеряет очки, а «Ливерпуль» победит «Эвертон». Прогноз на 16-й тур АПЛ
«Советский спорт» дает прогноз на 17-й тур АПЛ.
ТУР
17
17
ДЕКАБРЯ
15:30.
«Кристал Пэлас» – «Челси»
«Челси», несмотря на
наш прогноз, похоже, не собирается сбавлять набранный ход. В прошлом туре был
довольно уверенно (по игре, не по счету) обыгран «Сандерленд» (1:0). Гости почти
ничего не дали создать команде Мойеса в атаке. Правда, забили лишь однажды. Победная
серия «Челси» начинает пугать – 10 матчей! Но очевидно, что в последних играх
победы даются все сложнее и сложнее. Рано или поздно команда Конте оступится.
Почему это может
случиться в матче с «Кристал Пэлас»? Во-первых, в прошлом домашнем матче
подопечные Пардью очень неплохо смотрелись против «МЮ» (1:2). Тогда команда
Моуринью вырвала победу только на последних минутах. Во-вторых, дома «Кристал
Пэлас» наверняка создаст определенное давление на «Челси», а значит - будут
моменты. Забивать там есть кому – Бентеке, Заа.
Прогноз:
1:1
18:00.
«Сандерленд» - «Уотфорд»
«Сандерленд» снова в
трансе. Слабая игра против «Суонси», средняя – против «Челси». Думаю, и в игре
с «Уотфордом» лучше не будет. Ничья. И то, только потому, что самому «Уотфорду»
пока не достает организации игры.
Прогноз:
1:1
18:00.
«Сток Сити» - «Лестер Сити»
«Лестер» хоть и
проиграл «Борнмуту» в гостях в прошлом туре (0:1), но по моментам смотрелся
лучше. По XG-статистике (количество ожидаемых голов, исходя из созданных
моментов), по которой каждому моменту присваивается свой уровень опасности, «Лестер»
был лучше: 1,6 против 0,5. Можно говорить, что «Борнмуту» повезло. Но есть и
другой важный факт: в гостях «Лестер» в восьми матчах нынешнего сезона проиграл
семь раз, однажды сыграв вничью. Поэтому поставим на ничью и в игре против «Сток
Сити».
Прогноз:
1:1
18:00.
«Вест Хэм» - «Халл Сити»
«Вест Хэм» не без
проблем обыграл «Бернли», который в гостях ужасающ. Но эта победа должна
придать уверенности Биличу и его команде. Недовольство руководства «Вест Хэма»
тренером есть, но благодаря победе отставки пока не будет. Это поможет обыграть
«Халл» - столь же посредственный в гостях, как и «Бернли».
Прогноз:
2:0
18:00.
«Мидлсбро» - «Суонси»
Обе команды не
впечатляют. Мы были готовы поставить на «Мидлсбро», учитывая как «Суонси»
играет в гостях (очень плохо). Но домашнее поражение «Мидлсбро» от «Ливерпуля»
(0:3) в прошлом туре помешало это сделать. Будет ничья.
Прогноз:
1:1
20:30.
«Вест Бромвич» - «Манчестер Юнайтед»
У «МЮ» прорезается игра, о чем мы говорили в прошлом прогнозе. Но! Теперь дело за психологией. Команда Моуринью явно теряет уверенность после того, как начинает вести в счете – были упущены несколько важных побед. С «Тоттенхэмом» в целом все было надежно, но вот уже в следующем туре - с «Кристал Пэлас» - возникли проблемы. Выезд к «Вест Бромвичу» - это серьезно! Команда уже три домашних игры подряд побеждает, раззабивался Рондон. Венесуэлец в прошлом туре отгрузил трешку «Суонси» (3:1), а всего у нападающего семь мячей в 16 матчах АПЛ. А вы говорите лимит в РФПЛ зло! Если бы не этот лимит, Рондон, наверное, до сих пор бы играл в России. И мягкие английский газоны видел только по телевизору. Жизнь-то налаживается!
Но поставим на непростую победу «МЮ».
Прогноз:
0:1
18
ДЕКАБРЯ
16:30.
«Борнмут» - «Саутгемптон»
«Саутгемптону» тяжело
даются голы в последних турах. А в игре с «Борнмутом» они ой как будут нужны.
Потому что у себя дома «Борнмут» потерял очки лишь в двух матчах из восьми в
этом сезоне. Неслабо, да? Вот и здесь поставим на победу хозяев.
Прогноз:
2:1
19:00.
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
«Арсенал» очень
некстати проиграл «Эвертону» в прошлом туре. Тому «Эвертону», который
проигрывал всем кому не лень. Плюс пошли слухи о том, что возникли какие-то сложности
с продлением контрактов Озила и Санчеса - ключевых игроков «Арсенала».
Возможно, это нервирует их самих да и команду в целом. А «Сити», остаемся при
своем мнении, - потенциально очень силен. Гвардиоле нужно решит проблему
защиты, которая часто ошибается. И тогда вместе с «Челси» его команда станет
главными претендентом на победу в АПЛ.
Прогноз:
2:0
19:00.
«Тоттенхэм» - «Бернли»
Очевидная ставка. «Бернли»
в гостях играет плохо и, что важнее, много пропускает. Поэтому два-три мяча «шпоры»
забьют. Вряд ли «Бернли» сможет ответить тем же.
Прогноз:
3:0
19
ДЕКАБРЯ
23:00.
«Эвертон» - «Ливерпуль»
Мерсисайдское дерби. Что
тут скажешь? «Эвертон» удивил победой над «Арсеналом», причем победой
заслуженной. Поэтому команда Кумана подходит в приподнятом состоянии. Но у «Ливерпуля»
вернулся Лаллана, который в целом нивелировал отсутствие травмированного
Коутиньо. И «Ливерпуль» просто сильнее.
Прогноз: 2:3