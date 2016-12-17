«Челси» потеряет очки, а «Ливерпуль» победит «Эвертон». Прогноз на 16-й тур АПЛ

«Советский спорт» дает прогноз на 17-й тур АПЛ.

ТУР 17

17 ДЕКАБРЯ

15:30. «Кристал Пэлас» – «Челси»

«Челси», несмотря на наш прогноз, похоже, не собирается сбавлять набранный ход. В прошлом туре был довольно уверенно (по игре, не по счету) обыгран «Сандерленд» (1:0). Гости почти ничего не дали создать команде Мойеса в атаке. Правда, забили лишь однажды. Победная серия «Челси» начинает пугать – 10 матчей! Но очевидно, что в последних играх победы даются все сложнее и сложнее. Рано или поздно команда Конте оступится.

Почему это может случиться в матче с «Кристал Пэлас»? Во-первых, в прошлом домашнем матче подопечные Пардью очень неплохо смотрелись против «МЮ» (1:2). Тогда команда Моуринью вырвала победу только на последних минутах. Во-вторых, дома «Кристал Пэлас» наверняка создаст определенное давление на «Челси», а значит - будут моменты. Забивать там есть кому – Бентеке, Заа.

Прогноз: 1:1

18:00. «Сандерленд» - «Уотфорд»

«Сандерленд» снова в трансе. Слабая игра против «Суонси», средняя – против «Челси». Думаю, и в игре с «Уотфордом» лучше не будет. Ничья. И то, только потому, что самому «Уотфорду» пока не достает организации игры.

Прогноз: 1:1

18:00. «Сток Сити» - «Лестер Сити»

«Лестер» хоть и проиграл «Борнмуту» в гостях в прошлом туре (0:1), но по моментам смотрелся лучше. По XG-статистике (количество ожидаемых голов, исходя из созданных моментов), по которой каждому моменту присваивается свой уровень опасности, «Лестер» был лучше: 1,6 против 0,5. Можно говорить, что «Борнмуту» повезло. Но есть и другой важный факт: в гостях «Лестер» в восьми матчах нынешнего сезона проиграл семь раз, однажды сыграв вничью. Поэтому поставим на ничью и в игре против «Сток Сити».

Прогноз: 1:1

18:00. «Вест Хэм» - «Халл Сити»

«Вест Хэм» не без проблем обыграл «Бернли», который в гостях ужасающ. Но эта победа должна придать уверенности Биличу и его команде. Недовольство руководства «Вест Хэма» тренером есть, но благодаря победе отставки пока не будет. Это поможет обыграть «Халл» - столь же посредственный в гостях, как и «Бернли».

Прогноз: 2:0

18:00. «Мидлсбро» - «Суонси»

Обе команды не впечатляют. Мы были готовы поставить на «Мидлсбро», учитывая как «Суонси» играет в гостях (очень плохо). Но домашнее поражение «Мидлсбро» от «Ливерпуля» (0:3) в прошлом туре помешало это сделать. Будет ничья.

Прогноз: 1:1

20:30. «Вест Бромвич» - «Манчестер Юнайтед»

У «МЮ» прорезается игра, о чем мы говорили в прошлом прогнозе. Но! Теперь дело за психологией. Команда Моуринью явно теряет уверенность после того, как начинает вести в счете – были упущены несколько важных побед. С «Тоттенхэмом» в целом все было надежно, но вот уже в следующем туре - с «Кристал Пэлас» - возникли проблемы. Выезд к «Вест Бромвичу» - это серьезно! Команда уже три домашних игры подряд побеждает, раззабивался Рондон. Венесуэлец в прошлом туре отгрузил трешку «Суонси» (3:1), а всего у нападающего семь мячей в 16 матчах АПЛ. А вы говорите лимит в РФПЛ зло! Если бы не этот лимит, Рондон, наверное, до сих пор бы играл в России. И мягкие английский газоны видел только по телевизору. Жизнь-то налаживается!

Но поставим на непростую победу «МЮ».



Прогноз: 0:1

18 ДЕКАБРЯ

16:30. «Борнмут» - «Саутгемптон»

«Саутгемптону» тяжело даются голы в последних турах. А в игре с «Борнмутом» они ой как будут нужны. Потому что у себя дома «Борнмут» потерял очки лишь в двух матчах из восьми в этом сезоне. Неслабо, да? Вот и здесь поставим на победу хозяев.

Прогноз: 2:1

19:00. «Манчестер Сити» - «Арсенал»

«Арсенал» очень некстати проиграл «Эвертону» в прошлом туре. Тому «Эвертону», который проигрывал всем кому не лень. Плюс пошли слухи о том, что возникли какие-то сложности с продлением контрактов Озила и Санчеса - ключевых игроков «Арсенала». Возможно, это нервирует их самих да и команду в целом. А «Сити», остаемся при своем мнении, - потенциально очень силен. Гвардиоле нужно решит проблему защиты, которая часто ошибается. И тогда вместе с «Челси» его команда станет главными претендентом на победу в АПЛ.

Прогноз: 2:0

19:00. «Тоттенхэм» - «Бернли»

Очевидная ставка. «Бернли» в гостях играет плохо и, что важнее, много пропускает. Поэтому два-три мяча «шпоры» забьют. Вряд ли «Бернли» сможет ответить тем же.

Прогноз: 3:0

19 ДЕКАБРЯ

23:00. «Эвертон» - «Ливерпуль»

Мерсисайдское дерби. Что тут скажешь? «Эвертон» удивил победой над «Арсеналом», причем победой заслуженной. Поэтому команда Кумана подходит в приподнятом состоянии. Но у «Ливерпуля» вернулся Лаллана, который в целом нивелировал отсутствие травмированного Коутиньо. И «Ливерпуль» просто сильнее.

Прогноз: 2:3