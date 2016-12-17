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Рене Фазель: Раскрутить хоккей в Африке – это было бы интересно! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рене Фазель
Рене ФазельИсточник: «Советский спорт»

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель на Международном хоккейном форуме дал интервью обозревателю «Советского спорта».

«В 2018 ГОДУ МЫ ПОЕДЕМ В ЧЕЛЯБИНСК»

- Мистер Фазель, оцените важность Международного хоккейного форума.
- Это хороший шаг вперед для нашей любимой игры. Я очень доволен и рад, что Федерация хоккея России впервые взялась организовывать и проводить это большое событие. Результат, что нам даст форум, узнаем только после его завершения. Но я очень надеюсь, что мы все получим много пользы. И почему бы не организовать Международный хоккейный форум в России в следующем году во время Кубка Первого канала?

- Какие у вас новости из НХЛ? Лига отпускает своих игроков на Олимпиаду? Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что это уже не вопрос денег.
- Да, правильно. Все уже упирается не в деньги. Их-то мы сможем найти, уже провели на этот счет переговоры с национальными федерациями. И даже если Международный олимпийский комитет в этом смысле не поможет, то деньги мы отыщем.

Но теперь вопрос участия в Олимпиаде лежит в плоскости переговоров между НХЛ и профсоюзом игроков.

- Прогресс в этих переговорах есть?
- Увидим. Как мы знаем, стороны плотно общаются. И я надеюсь, мы узнаем финальное решение не позже, чем в Лос-Анджелесе пройдет Матч звезд НХЛ (29 января 2017 года).

- Сейчас у зимних видов спорта в России возникли большие проблемы из-за допинга. Это коснулось хоккея? У вас есть информация от ВАДА?
- Мы получаем всю информацию от ВАДА. При этом я рад, что это никак не затронуло игроков НХЛ, которые приезжали на Олимпиаду в Сочи. Никаких плохих новостей. Да, какие-то имена от ВАДА нам пришли. Но наверное, не стоит удивляться тому, что в мире иногда происходят такие случаи, когда кто-то где-то употребил допинг. Это ведь спорт.

ВАДА плотно сотрудничает с дисциплинарным комитетом ИИХФ. Обычный рабочий процесс. И я бы не стал это преувеличивать.

- Есть ли вероятность, что Россия потеряет право на проведение юниорского чемпионата мира-2018? Турнир уже отдан Челябинску.
- Мы эту тему даже не обсуждали. И довольны своим выбором. Мы поедем в 2018 году в Челябинск. Спорт нужен для того, чтобы объединять людей. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не случилось большого раздора. Ведь такая же проблема возникла вокруг чемпионата мира-2014 в Белоруссии. Многие тоже призывали объявить бойкот турниру. Но мы поехали в Минск и провели чемпионат на фантастическом уровне. Вот какого курса мы будем придерживаться. 

«НАШ ВЕКТОР – АЗИЯ И БАЛКАНЫ»

- Как вы сейчас оцениваете хоккейный рынок? Он большой?
- Нужно понимать, что хоккей в наше время нацелен на север. Наша игра не развита в Африке и Южной Америке. Но вот Азия развивается. В Китае уже появился клуб КХЛ. И нам очень важно идти в этом направлении. Проект «Куньлунь» очень нужен всем, включая ИИХФ. Также мы продолжаем подготовку к Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине.

Кроме того, для нас большой вызов – продвинуться в Африку. Но нужно решить проблему с хоккейными аренами. Вы же знаете, какой там климат.

- ЮАР уже входит в ИИХФ.
- Да, там играют в хоккей. Но повторюсь, что Азия сейчас для нас важнее. И там погода другая. В Китае, особенно на севере, бывает снег. Три Олимпиады подряд пройдут на этом континенте – Пхенчхан, Токио, Пекин. Там живет больше половины населения земного шара. Вы представляете, какой там потенциал. Количество хоккеистов в Китае может возрасти в разы!

- А другие страны вы рассматриваете?
- Нам интересно продвинуться в Европе на Балканах – в Румынии, Болгарии, где раньше уделяли достойное внимание хоккею. Там есть поддержка, есть финансы. Помогает и то, что команда КХЛ создана в Хорватии. Так что этот регион нам интересен, он обладает большим потенциалом.

«ОЛИМПИАДА ЛУЧШЕ КУБКА МИРА»

- Что вы скажете о Кубке мира, который прошел в Торонто? Вам понравилась организация?
- Мне очень понравилось то, что я увидел. Двести лучших хоккеистов мира, очень интересные матчи. Очень хорошая сборная Европы, которую никто не ждал увидеть в финале. И качество хоккея было очень хорошим. Это важно, если Кубок мира захотят снова провести через четыре года.

- Как вы относитесь к версии, что НХЛ захочет раскрутить Кубок мира, сделав его главным хоккейным турниром, а на Олимпиаду своих игроков не отпустит?
- Лучше всего на этот вопрос отвечают сами игроки НХЛ. Они хотят поехать на Олимпиаду. И это козырь в наших руках. Мы очень верим в то, что лига как-нибудь договорится со своими хоккеистами, потому что на Олимпиаде должны выступать лучшие игроки мира. Да, Кубок мира – хороший турнир. Но Олимпиада гораздо лучше.

- Вот объясните – Александр Овечкин хочет поехать в Пхенчхан, хозяин «Вашингтона» Тэд Леонсис его поддерживает. Значит ли это, что Овечкин сможет выступать за сборную России? Или НХЛ вместе с ИИХФ наложат вето?
- Я дам вам ответ на русском языке: «Посмотрим», - улыбнулся Фазель.

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