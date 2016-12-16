Попасться на допинге, сменить фамилию и выиграть Олимпиаду. Как «убивали» Пылеву

«Советский спорт» начинает серию публикаций о биатлонистах, чьи фамилии точно будут в «списке 31-го» от ВАДА.

К старту зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году Ольга Пылева подходила в статусе лидера женской сборной России по биатлону. К тому моменту у нее уже было Олимпийское золото 2002 года в Солт-Лейк-Сити, дополненное бронзой тех игр, пять побед на чемпионатах мира с 2000 по 2005 год и огромный опыт за спиной. Ей было 30 лет и туринские Игры должны были стать пиком ее карьеры.

Неприятности начались за месяц до начала Олимпиады, когда девушка готовилась к главным стартам в своей карьере. На одной из тренировок она упала, подвернула ногу и услышала такой пугающий треск.

Упала, очнулась…

Дальше был срочный визит к одному из лучших немецких специалистов, в 80-х годах работавшему со сборной Германии, а теперь – владельцу собственной клиники. Осмотр. Рентген. И успокаивающее слово – растяжение. Неделя ленивой терапии и все должно зажить.

С этими мыслями Ольга отправилась в горы – для продолжения подготовки. Но нога продолжала болеть. Опухоль не спадала. Тренироваться приходилось через силу, не застегивая ботинок на лыжах – останавливаться было просто нельзя.

Чтобы сотворить чудо нужен был чудо врач. Такой стала Нина Виноградова – личный врач Пылевой, которая наблюдала ее на протяжении последних восьми лет, в том числе и при подготовке к успешной Олимпиаде в Америке.

Виноградова приехала, осмотрела ногу, поняла, что все серьезно, и начала хлопотать. Итог – попытка залечить травму лекарством под названием фенотропил. Чуда не произошло, но тренироваться стало намного легче – теперь биатлонистка могла хотя бы опереться на больную ногу.

25 января в местечко, где тренировалась Пылева приехали допинг-офицеры ВАДА, взяли анализы и уехали.

Без оправданий

В начале февраля настало время улетать в США – в Солт-Лейк-Сити. Нога практически не беспокоила. Ольга чувствовала в себе силы и уверенность перед первым стартом – индивидуальной гонкой на 15 километров.

Пылева была просто великолепна, но все же уступила первое место своей подруге по команде Светлане Ишмуратовой. Однако два дня спустя стало известно, что допинг-пробы, которые сдала Пылева оказались положительными. Девушку тут же лишили серебряной медали и права продолжать выступления на Олимпийских играх. Позже было принято решение о дисквалификации на 2 года.

Если верить спортсменке и ее врачу, в разрешенном к использованию фенотропиле был обнаружен препарат под названием карфедон, входящий в запрещенный список ВАДА. Щелковский завод, производивший препарат, якобы скрыл этот факт, не указав допинг в списке ингредиентов, входящих в составе фенотропила. Врача, прописавшего такое лечение, Нину Виноградову, отстранили от любой врачебной практики в спорте сначала на 2 года, позже увеличив срок дисквалификации до 4 лет.

Удивительно, но ситуация с составом препарата и врачом, назначившим его не разбирающемуся в медикаментах спортсмену, не позволила Пылевой оспорить решение и сократить срок дисквалификации.

Вскоре девушка объявила о завершении карьеры и начала работать на телевидении – вела программу «Вести-Красноярс к» на региональном телеканале «Россия».

Ушла победительницей

В 2007 году Пылева решила вернуться в спорт, начала тренировки и попыталась обжаловать решение, скостив срок дисквалификации. Не вышло. Спортивный арбитражный суд не нашел оснований для сокращения срока. Но решение уже было принято. Не в этом, так в следующем году. Она вернется.

В 2008 году Ольга снова стояла в стартовых воротах. Она приняла участие в чемпионате Европы и первенстве России. В этом же году Пылева объявила, что далее продолжит соревноваться под фамилией своего супруга, тоже биатлониста, Валерия Медведцева.

В 2009 году пришел первый успех – звание чемпионки мира в составе женской эстафеты. Но это были цветочки. Ягодки посыпались в 2010 году, когда она, также в составе женской эстафеты, стала победительницей Олимпийских игр в Ванкувере. Закончить карьеру можно было еще красивее – в флагом в руках, но, несмотря на огромный отрыв от Франции, по рации тренеры получили команду «Флаг не брать» - боялись разбирательств.

По окончании Олимпиады Ольга Медведцева объявила о завершении карьеры в конце сезона. На этот раз – окончательно и бесповоротно.

4 апреля 2010 года на чемпионате России она в последний раз вышла на официальный старт. Это была эстафетная гонка, в которой девушка заняла первое место, уйдя из спорта с высоко поднятой головой.