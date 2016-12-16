Клюшка чуть не выбила глаз игроку, Якупов забил гол от трусов (видео, 5 гвоздей)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

ГОЛ ДНЯ





Наиль Якупов, когда-то первый номер драфта НХЛ и надежда «Эдмонтона», а теперь – запасной игрок «Сент-Луиса», слишком много матчей посмотрел из ложи прессы. Но теперь тренер «Блюз» Кен Хичкок выпустил его во второй встрече подряд. Царский подарок!

Времени Якупову дают не так уж мало – в среднем 13 минут за матч. И вот Наиль смог отличиться, забив «Нью-Джерси». Хотя гол получился очень курьезным. Якупов вошел в зону по правому краю и нанес бросок из-под защитника «Нью-Джерси». Шайба срикошетила от трусов соперника, взмыла в воздух и парашютом опустилась в девятку.

Ну вот, Наиль, смотри, как тебе улыбнулась судьба.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДНЯ





Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист – самолюбивый парень. Его задела история, когда сменщик Антти Раанта вытеснил одного из лучших голкиперов лиги, и Король Хенрик оказался в запасе на четыре матча подряд. Нонсенс! Этого не может быть!

И какой же ответ дал Лундквист, когда ему доверили место в воротах? Он сотворил сухарь во встрече с «Далласом» (2:0)!

«Я вернулся в ворота с очень серьезным настроем, - объяснил Лундквист. – Для меня это был очень важный матч. Не могу сказать, что за это время я начал играть иначе. Но кое-что переосмыслил, разумеется. Вообще для меня это новый опыт».





Новым опытом стало и то, что в первом периоде Лундквист обрабатывал шайбу за воротами, отдал ее партнеру. И тут в него на полной скорости врезался силовик «Далласа» Коди Икин. Хенрик рухнул на лед, потерял шлем. Показалось, что его убили. Удар локтя пришелся в голову. Икин был удален до конца матча.

ССЫЛКА ДНЯ





Ситуация у Антона Слепышева примерно такая же, как у Наиля Якупова. Нам говорят, что форвард «Эдмонтона» находится на подходе к основе. Или даже в ней закрепился. Но в последних пяти играх Слепышева поставили в состав лишь однажды. А теперь вообще отправили в фарм-клуб АХЛ, вызвав оттуда другого форварда – Тэйлора Бэка, который набрал 30 очков в 19 матчах. Как такого горячего парня не взять?

По поводу же Слепышева есть желание процитировать Сергея Федорова, выступавшего сегодня на Международном хоккейном форуме: «Я за то, чтобы ребята уезжали в НХЛ не раньше, чем в 25 лет. Когда они уже сформируются в КХЛ, заматереют – и приедут в Америку, чтобы стать лидерами, а не сидеть в запасе».

Так вот Слепышев еще не успел раскрыться в КХЛ. Поэтому в НХЛ толком не заиграл.

КЛЮШКА ДНЯ





И напоследок – два момента. Вот клюшка Джона Тавареса застревает в визоре его одноклубника Джоша Бэйли.

Могли там парню выбить глаз? Легко!

НОВИЧОК ДНЯ





А вот Остон Мэттьюз, один из претендентов на «Колдер Трофи», забивает гол в родной Аризоне, на глазах у своих друзей.

Вообще бы обменять Мэттьюза из «Торонто» в «Аризону». Жаль, это невозможно.

ЦИТАТА

«Бывают дни, когда у тебя заходит все. И это как раз один из таких дней. Большая заслуга в наших успехах принадлежит тренерам. Они находят у нас внутренние резервы».

Артемий ПАНАРИН, форвард «Чикаго»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Артемий ПАНАРИН (Чикаго)

Набрал 3 (2+1) очка в матче с «Айлендерс» (5:4)

2** – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:2)

3*** – Наиль ЯКУПОВ (Сент-Луис)

Забил гол в матче с «Нью-Джерси» (5:2)

ТАБЛО

Сент-Луис – Нью-Джерси – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

ТАРАСЕНКО, Лехтеря (ТАРАСЕНКО), Пьетранжело (ТАРАСЕНКО), ЯКУПОВ, Берглунд – Хенрик, Вуд

СЛ: Тарасенко (1+2; +1, 0, 3, 16.48)

Якупов (1+0; +1, 0, 2, 13.06)

НД: Калинин (0+0; -1, 0, 1, 11.44)

Айлендерс – Чикаго – 4:5 (3:3, 1:1, 0:1)

Лэдд, Сизикас (КУЛЕМИН), Строум, Ли – ПАНАРИН, АНИСИМОВ (ПАНАРИН), Госса, ПАНАРИН, Паник

А: Кулемин (0+1; +1, 0, 1, 14.17)

Ч: Панарин (2+1; -1, 0, 3, 16.47)

Анисимов (1+0; -1, 0, 3, 17.09)

Торонто – Аризона – 2:3 бул. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Мэттьюз, Марнер – Мартинук, Экман-Ларссон, Холланд (п.бул.)

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 2, 21.36)

Сошников (0+0; 0, 0, 4, 9.25)

Бостон – Анахайм – 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Хара, Царник, Крейчи – Коглиано, Биекса, Мэнсон, Ракелл

Б: в Худобин (27-23; 85,2%, 57.57)

Детройт – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Грин – Форбот, Дауд, Тоффоли (2)

Виннипег – Флорида – 4:3 бул. (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Бафлин, Лоури, Литтл, Перро (п.бул.) – Барков, Р.Смит, Трочек

Нэшвилл – Миннесота – 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Эллис, Фишер – Бродин, Койл, Э.Стаал (2), Гранлунд

Даллас – Рейнджерс – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Нэш, Зукарелло

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.