«Пьянич - не икона». Пять сюжетов 17-го тура серии А

«Советский спорт» анонсирует главные интриги очередного тура чемпионата Италии.

ВСТРЕЧА ПЬЯНИЧА С БЫВШЕЙ КОМАНДОЙ

Матч «Ювентус» - «Рома» станет особенным для полузащитника хозяев Миралема Пьянича. Летом туринский клуб заплатил за него римлянам 35 миллионов евро. Встреча будет для боснийца первой против своей бывшей команды.

Игра пройдет в Турине. Это значит, что весь гнев болельщиков «Ромы» футболист прочувствовать не сможет.

Интересно другое - как поведут себя его бывшие партнеры? Не все игроки красно-желтых поняли его выбор. «Я предупредил Миралема, что никогда с ним не заговорю, если он перейдет в «Ювентус», - сказал Раджа Наингголан, когда Пьянич получил предложение. «Я бы никогда не перешел в «Ювентус», как это сделал Пьянич», - заметил Кевин Стротман. Как и Пьянич, эти футболисты играют в центре поля. Значит, их пересечения в игре весьма вероятны. По версии La Gazzetta dello Sport, все они сыграют с первых минут.

Точно не должно быть проблем у Пьянича с Тотти и Де Росси. Когда «Ювентус» вышел на Миралема, то с этими игроками он обсуждал дальнейшее развитие событий. Они его поняли. «Мне жаль, что он усилит соперника. Но я всегда буду уважать его. Нужно понимать, что Пьянич - не икона. В противном случае он бы остался в «Лионе». Это другой тип игрока», - заявил Де Росси.

В 12 матчах серии А в этом сезоне Пьянич забил пять голов и сделал пять голевых передач. Лучшей результативность ю в «Ювентусе» не может похвастаться никто.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ «МИЛАНА»

В октябре «Милан» потерпел унизительное поражение от «Дженоа» - 0:3. Фишка генуэзцев - персональная опека при обороне. Часто генуэзцы действовали так еще в прошлом сезоне при Джан Пьеро Гасперини. Сейчас этот тренер возглавляет «Аталанту». И она тоже использует систему персональных ориентировок, чтобы разрушить игру соперника. Игра с ней покажет, какие выводы сделал «Милан» после встречи с «Дженоа».

В капкан «Аталанты» в этом сезоне попали уже многие именитые клубы. Со счетом 2:1 ею были обыграны «Рома» и «Интер», 1:0 - «Наполи», 0:0 закончилась встреча с «Фиорентиной».

Бергамаски сильны коллективной игрой. Команда обучена настолько хорошо, что потеря ключевого игрока для нее - не проблема. Например, с «Наполи» она справилась без центрального полузащитника Франка Кесси. В его отсутствие впервые в сезоне с первых минут вышел 20-летний итальянец Роберто Гальярдини. Ему было поручено отвечать за Марека Гамшика. Словак был выключен из игры. Вскоре Гальярдини получил первое приглашение в сборную Италии. Здесь нужно заметить, что футболиста уровня Гамшика в полузащите «Милана» нынче нет.





Гальярдини не спускает глаз с Гамшика. Скриншот: эфир «Матч Футбол 2».

ШАНС СИМЕОНЕ НАПОМНИТЬ О СЕБЕ

27 ноября нападающий Джованни Симеоне, сын тренера «Атлетико» Диего Симеоне, сделал дубль в ворота «Ювентуса». «Дженоа» благодаря его мячам победила - 3:1. С тех пор форвард не забивал, несмотря на участие в трех матчах.

Является ли тот успех причиной последующих неудач? Симеоне уверен, что нет: «Как только игра с чемпионом закончилась, я уже думал о следующей. Неправильно радоваться маленьким успехам».

В эти выходные у Симеоне есть шанс отличиться, ведь «Дженоа» играет с «Палермо». Команда с юга пропустила уже 31 мяч! Больше только у «Кальяри» - 37. Лишь один раз розово-черные сыграли на ноль - в сентябре с «Аталантой». Тогда же они одержали свою единственную победу - 1:0.

СКОЛЬКО ГОЛОВ ЗАБЬЮТ «НАПОЛИ» И «ТОРИНО»?

«Наполи» и «Торино» сильны атакующей игрой. В активе каждой команды по 32 забитых мяча. Больше забили лишь «Ювентус» (35) и «Рома» (36).

Главная заслуга наставника «Наполи» Маурицио Сарри в этом сезоне - его команда потеряла двух игроков, но как атаковала ярко, так и продолжает это делать. Летом в «Ювентус» перебрался Гонсало Игуаин. Приобретенный ему на смену Аркадиуш Милик начал забивать, но надолго выбыл из-за травмы колена. Многие бы могли сломать после таких потерь. «Наполи» же без них является самой бьющей командой лиги - 18 ударов за матч. Плюс она больше всех владеет мячом - 58% за игру. Да, качество иногда страдает. Мертенс и Габбьядини, сменяющие друг друга на позиции центрфорварда, не так результативны, как Игуаин. Но это уже вопрос не к тренеру.

«Торино» Синиши Михайловича тоже силен командной игрой. Но такого сильного крена в атаку, как у «Наполи», у команды нет. К примеру, мячом владеть она не стремится. В среднем за матч ее владение составляет 50%. И воротам она угрожает реже - 15 ударов за игру. Получая мяч, игроки тут же стараются провести быструю атаку. Благо, есть футболисты, умеющие быстро решить эпизод - в первую очередь фланговые нападающий Ляич и Фальке. На острие орудует Андреа Белотти. На его счету уже 11 голов. Такого нападающего «Наполи» сейчас не хватает.

В то время как стилистически игра «Наполи» и «Торино» отличается, тактическую схему они используют одну - 4-3-3. Это добавляет интереса матчу.

СЮРПРИЗ ОТ ПИОЛИ

У «Интера» сложный сезон. Готовил команду к нему Роберто Манчини, перед самым началом соревнований его сменил Франк Де Бур. Вместо голландца уже осенью наставником был назначен Стефано Пиоли. Пиоли логично решил - очки в такой ситуации важней всего остального. Поэтому игру он строит в зависимости от соперников, с которыми сталкивается. Перед матчем с «Сассуоло» специалист прямо об этом признался: «На одном тактическом модуле мы зацикливаться не будем. Нам нужно играть, исходя от соперника». Соперника «Интера» в такой ситуации можно лишь пожалеть - удивить «Интеру» есть кем и чем.

В матче прошлого тура Пиоли использовал расстановку 3-4-3. С одной стороны, она оказалась успешной - «Интер» победил «Дженоа» 2:0. Казалось бы, логично ждать повторения. Тем более что впереди есть прекрасно играющие в этом сезоне Кандрева, Перишич и Икарди. С другой стороны, «Дженоа» сама использует расстановку 3-4-3. Значит, то, что оказалось действенным против нее, может не сыграть против «Сассуоло», предпочитающего схему 4-3-3.

Какой бы состав ни выбрал Пиоли, точно можно сказать одно - Жоау Мариу и Марсело Брозович выйдут в стартовом составе. При нем они стали ключевыми игроками. В этих ребятах тренера подкупает универсальность - они способны как атаковать, так и обороняться. Плюс оба очень работоспособны. В недавнем дерби с «Миланом» Мариу не только защитников затерроризировал своим прессингом, но и лишил их возможности играть на Локателли, перекрывая линию передач на него. Универсальность и работоспособност ь - отличные качества для команды, которая не обладает одним вариантом игры. А уж если такие футболисты находятся в хорошей форме, то им цены нет. В матче с «Дженоа» Брозович отличился дважды с передач Мариу!



