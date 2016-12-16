Фуркад за бойкот, Бьорндален против

В мире биатлона продолжают обсуждать новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) получил из комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена список подозреваемых в употреблении допинга, в который входит 31 спортсмен из России. Вот как известные во всем мире биатлонисты и специалисты отреагировали на эту информацию.

Мартен Фуркад (Франция):

- Прежде всего нам были нужны доказательства, а теперь мы ждем действий. IBU должен быть жестким к нарушителям, нам надо решить эту проблему. Это не один и не два биатлониста, а 31. Надеюсь, IBU хватит смелости наказать их. Если для нарушителей не будет никаких последствий, то я призову всех не участвовать в соревнованиях (NRK).

Антон Шипулин (Россия):

- Больше всего в этой ситуации меня волнует то, что Тюмень может лишиться этапа Кубка мира. Не хотелось бы оставить без этого великолепного праздника наших болельщиков, которые всегда хорошо поддерживают всех биатлонистов. Я надеюсь, что все решения будут справедливыми. Если существуют обвинения, то у них должны быть неопровержимые доказательства, -- отметил российский спортсмен. -- Что касается лично меня, то тут мне переживать не за что. Я никогда не нарушал антидопинговых правил («Советский спорт»).

Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия):

- Мы не можем иметь дела с мошенниками. IBU должен показать, что это неприемлемо. Я поддерживаю дисквалификацию, хоть это и печально (NRK).

Йоханнес Бё (Норвегия):

- Вина этих спортсменов пока не доказана, но я надеюсь, доказательства сильны. Я поддерживаю дисквалификацию России (NRK).

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия):

- Для меня все российские спортсмены невиновны, пока они не будут отстранены. Если хотя бы 10 процентов из того, что было сказано, правда – это катастрофа, но прежде всего я бы хотел увидеть доказательства. Пока они выходят на старты, я буду надеяться, что они являются «чистыми» (sport.de).

Маттиас Нильссон, тренер сборной Швеции:

- IBU должен быть жестким в отношении тех, кто обманывает. Если этого не произойдет, биатлонисты должны действовать сами, как сказал Фуркад. Тогда я буду призывать членов команды и соперников не выходить на старт (sydsvenskan.se).

Арнд Пайффер (Германия):

- Я выступаю за то, чтобы Россия была лишена права проведения крупных международных турниров. Федерация бобслея и скелетона подала правильный пример, отобрав у Сочи чемпионат мира. Начал изучать доклад Макларена: он содержит огромное количество шокирующей информации (ARD)



Бьорн Ферри (Швеция):

- Отстранить россиян, конечно, можно, но потом начнут говорить и о других странах. Сейчас доверия нет ни к кому. Если бы я прибегал на финиш на пять секунд раньше в каждой гонке, то и призовых мест было бы в два раза больше. Нельзя закрывать глаза на прием лекарственных средств и говорить, что они оказывают небольшое влияние на результаты. Спорт высших достижений должен существовать только для здоровых людей. Не должно делаться никаких исключений. Астматики вполне могут выступать и без лекарств, если температура воздуха на трассе не очень низкая. А если холодно, никто не заставляет их выходить на старт. Абсолютному большинству спортсменов не нужны никакие препараты и серые схемы (Expressen).