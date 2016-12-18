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Вы неправильно искали допинг! Как «убивали» Альбину Ахатову

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вы неправильно искали допинг! Как «убивали» Альбину Ахатову
Источник: Associated Press

«Советский спорт» продолжает серию публикаций о биатлонистах, фамилии которых войдут в «список 31-го» от ВАДА.

Альбина Ахатова – одна из самых титулованных отечественных биатлонисток за всю современную историю: 5 Олимпийских наград с трех Игр, включая золото Турина-2006; 10 наград чемпионатов мира, включая 4 золотые медали с 1998 по 2003 год. Но все это оказалось перечеркнуто допинг-скандалом, в который девушка попала в 2008 году – эритропоэтин.

Не виноватая?

Проба, позже оказавшаяся положительной, была взята 8 декабря 2008 года на этапе Кубка мира. Официально новость о допинге в крови первого номера нашей команды подтвердились в феврале 2009 года. Судебные разбирательства заняли полгода и лишь в августе 2009 года Альбина была дисквалифицирована на два года.

Она гарантировано пропускала Олимпиаду в Ванкувере в 2010 году. Но от суда последовал еще один удар – отстранение девушки от домашних Игр в Сочи, если она все же решит вернуться в большой спорт после двух лет. Решение оказалось беспрецедентным – отстранение от соревнований человека, который уже отбыл положенное наказание.

Но без борьбы Ахатова сдаваться не собиралась. Причем, речь шла не о Сочи-2014, а о том, чтобы вообще отменить приговор и признать ее невиновной. Первая апелляция была подана в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Там в ноябре 2009 года Ахатова потерпела первое поражение: суд отклонил апелляцию, оставив предыдущее решение в силе. Наличие в допинг-пробах спортсменок запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина (rEPO) по мнению арбитражных судей можно было считать научно доказанным фактом.

Адвокаты, с которыми работала девушка, надоумили ее продолжить отстаивать свои права в Федеральном трибунале Швейцарии, пообещав ей как минимум 10% процентов на возможный успех. Альбина решила попытаться ухватиться за соломинку. В мае 2010 года трибунал отклонил апелляцию. До возвращения в спорт оставалось ждать всего полгода.

Долгожданный момент наступил 5 декабря 2010 года. Однако уже на следующий день девушка заявила о завершении своей спортивной карьеры, хотя еще за неделю до этого была готова вернуться в строй.

Пронесло

Мало кто помнит, но крест на карьере молодой тогда еще биатлонистки могли поставить в далеком 2003 году. Положительный результат дали результаты тестов Ахатовой по итогам эстафеты в итальянской Антерсельве. Она шла второй в общем зачете Кубка мира и была лучшей в нашей команде. После своего этапа Альбина едва не упала в обморок. Чтобы спасти девушку, врач женской сборной приняла решение сделать Альбине укол кордиамина, в состав которого входит запрещенный препарат никетамид. В итоге права девушки удалось отстоять.

В 2009 году повторить попытку не удалось. Возможно, причиной неудачи можно считать то, что Альбина не пыталась доказать свою невиновность. Вся ее защита сначала была построена на попытке обвинить ВАДА в нарушении правил проведения допинг-тестов. В швейцарском трибунале она также не оспаривала факт наличия у нее в организме допинга, а надеялась придраться к каким-то процессуальным нарушениям, допущенным арбитражным судом.

По окончании карьеры Альбина Ахатова начала тренерскую карьеру. Сначала она работала со своим супругом Максимом Максимовым, позже – тренером по стрельбе в Тюменской области.

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