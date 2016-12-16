Золото у Акимовой! В женском спринте – суперсенсация от россиянки

Россиянка Татьяна Акимова завоевала первую в карьере золотую медаль в спринтерской гонке в чешском Нове Место, где проходит третий этап Кубка мира.

Дальмайер и Коукалова взяли паузу



Ну неужели глоток свежего воздуха от женской сборной? Спринт складывался так, что после первой стрельбы россиянка Татьяна Акимова шла третьей вслед за Габриэлой Соукаловой и Лаурой Дальмайер. И к этому моменту уже было известно, что немка дважды промахнулась на стойке. Это стало неожиданностью, хотя скорее всего пошалил ветер, который время от времени вмешивался в гонку. Дальмайер – это ж Фуркад в юбке. Оба они увезли по три золотых медали из трех возможных с предыдущего этапа в Поклюке, выиграв по две личные гонки и эстафеты.

Дальмайер, впрочем, не смутили и два промаха: на финише она превзошла результат француженки Браза почти на две секунды. Опять же как вчера Фуркад, который, промахнувшись раз на стойке, в итоге на секунду с лишним обошел Антона Шипулина, стрелявшего чисто.

Чуть позже сама себя выключила из борьбы за золото на родине Габриэла Соукалова, промахнувшись на втором рубеже -- внимание! -- трижды. А первой пока становится американка Сьюзан Данкли, которая тоже работала чисто и уже растоптала результат Дальмайер: превзошла его на 12 секунд.

Главные пять секунд в жизни



И именно в этот момент начали происходить самые главные чудеса в гонке. Вслед за идеальной «лежкой» Татьяна Акимова чисто прошла и второй рубеж. Расстреляв все патроны, она вышла со стадиона лишь в секунде позади от американки.

Кажется, вести Татьяну по трассе вышли все, кто только мог, ведь она бежала не просто к медали – к золоту. Сказка же! Настоящая, рождественская!

И Татьяна выжимает из себя все. Если Антон Шипулин вчера говорил о том, что отработал спринт процентов на 90, то, глядя на Татьяну, было видно, что она пашет на все сто. Да какие сто – двести!

Ну вот говорил нам главный тренер сборной Александр Касперович, что именно Акимову он видит лидером сборной в новом сезоне. Невероятно трудолюбива, отлично сработалась с тренером. Первые гонки, конечно, заставили, усомниться в его словах, все-таки скорость россиянки была не слишком хороша. Но только не сегодня!

Да, Татьяна Акимова перекрыла результат Данкли -- на пять секунд. И пока это главные пять секунд в ее спортивной жизни.

«Соукалова упала. Я ее обошла. Вот»



- Таня, как вы это сделали?

- Сама до сих пор еще не верю, сегодня отработала хорошо на рубеже. На первом круге мне попадалась Вирер, а на последнем я работала с Соукаловой. Она под финиш немного упала на спуске, я ее обошла. Вот. Когда я шла первый круг, а Вирер -- последний, мне показалось, что ее скорость вполне комфортна для меня, -- еще не отдышавшись, Татьяна дает интервью телеканалу «Матч-ТВ»



- Какие мысли были перед гонкой?

- Я сегодня волновалась, но поставила себе задачу отработать по максимуму. И все же такого я не ожидала. Когда я шла на финишный круг, мне крикнули, что иду второй. Я была в шоке и как могла прибавила в скорости.

Когда Акимова давала это интервью, ее золото было в опасности. Результат россиянки настойчиво атаковала француженка Анаис Шевалье, но ей не хватило четырех секунд в этой заочной дуэли.



Вот так совершенно невероятным образом была прекращена безмедальная серия российских биатлонисток, которая после эстафеты в Поклюке увеличилась до 16 гонок. Последней нашей радостью до этого был триумф Екатерины Юрловой в итальянском Антхольце 23 января 2016 года.

И вот теперь -- новый красивый день в российском биатлонном календаре: первая победа женской сборной в новом сезоне и первая большая победа Татьяны Акимовой в жизни.