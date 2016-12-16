Поставит ли Первый шлагбаум чемпионату мира?

Решение руководства Первого канала отказаться от показа Кубка Первого канала безвозмездно передать телевизионные права «Матч ТВ» навеяло вопрос: а не ждет ли та же участь чемпионат мира?

В четверг, когда третий период матча Россия – Швеция подходил к концу, а счет был 1:1, комментаторам Первого канала в наушники сообщили: овертайм, скорее всего, не покажут, а счет телезрители узнают в выпусках новостей. Как в лихие 90-е.

Те, кто помнит это время, вряд ли удивятся. Тогда финал Олимпиады-98 в Нагано Россия – Чехия, начинавшийся в 6.00 по Москве, Первый канал показал в записи. Когда счет (0:1) давно был известен.

На следующий день Первый канал выпустил пресс-релиз с объяснением причин отказа продолжать транслировать турнир. Основная – проседание рейтинга в прайм-тайм. В этом пресс-релизе не без гордости сообщалось, что Первый с 2010 года показывает чемпионаты мира. Напомню, восьмилетний контракт заканчивается в 2017-м.

А подписан он был при весьма любопытных обстоятельствах. На приеме в Кремле после чемпионского дубля тогдашний президент России Дмитрий Медведев поинтересовался у главного босса Первого канала Константина Эрнста: «Разве вам чемпионаты мира неинтересны?» Отвечать на вопрос не надо было. Так мировые первенства появились на главном канале страны с 95-процентным охватом территории России.

Спору нет, телерейтинги хоккея и, скажем, программы «Давай поженимся», которую в пятницу вечером предложил Первый, несопоставимы.

В свое время на НТВ жаловались на проседание рейитнга в дни Лиги чемпионов УЕФА, даже когда играли наши клубы, и с облегчением вздохнули, когда супертурнир ушел на «Матч ТВ».

Это в бородатые 70-е годы ради дерби ЦСКА – «Спартак» по указанию главного болельщика страны в лице генсека ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева могли сдвинуть в эфире священную телевизионную корову программу «Время».

Чемпионаты мира Первый не особенно жалует, с удовольствием делясь телеправами. В мае-2016 показ нашего домашнего турнира ограничился четырьмя матчами.

До 2010 года мировые первенства транслировались в полном объеме каналами ВГТРК, а еще раньше – ТВЦ, в усеченном варианте.

Об интересе к хоккею на Первом говорит такой факт: репортажи с матчей Кубка мира-2016 комментаторы канала вели не места событий, из Торонто, а из московской студии.

Впрочем, может, и к лучшему, что большой хоккей полностью может уйти на «Матч ТВ», где потчуют не голой трансляцией – начиная со стартового вбрасывания и заканчивая финальной сиреной, а еще разогревом-апери тивом и подробным разбором полетов.

Единственное неудобство – в том, что «Матч ТВ» доступен не везде на необъятных просторах России.

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