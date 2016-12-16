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Поставит ли Первый шлагбаум чемпионату мира?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Поставит ли Первый шлагбаум чемпионату мира?

Решение руководства Первого канала отказаться от показа Кубка Первого канала безвозмездно передать телевизионные права «Матч ТВ» навеяло вопрос: а не ждет ли та же участь чемпионат мира?

В четверг, когда третий период матча Россия – Швеция подходил к концу, а счет был 1:1, комментаторам Первого канала в наушники сообщили: овертайм, скорее всего, не покажут, а счет телезрители узнают в выпусках новостей. Как в лихие 90-е.

Те, кто помнит это время, вряд ли удивятся. Тогда финал Олимпиады-98 в Нагано Россия – Чехия, начинавшийся в 6.00 по Москве, Первый канал показал в записи. Когда счет (0:1) давно был известен.

На следующий день Первый канал выпустил пресс-релиз с объяснением причин отказа продолжать транслировать турнир. Основная – проседание рейтинга в прайм-тайм. В этом пресс-релизе не без гордости сообщалось, что Первый с 2010 года показывает чемпионаты мира. Напомню, восьмилетний контракт заканчивается в 2017-м.

А подписан он был при весьма любопытных обстоятельствах. На приеме в Кремле после чемпионского дубля тогдашний президент России Дмитрий Медведев поинтересовался у главного босса Первого канала Константина Эрнста: «Разве вам чемпионаты мира неинтересны?» Отвечать на вопрос не надо было. Так мировые первенства появились на главном канале страны с 95-процентным охватом территории России.

Спору нет, телерейтинги хоккея и, скажем, программы «Давай поженимся», которую в пятницу вечером предложил Первый, несопоставимы.

В свое время на НТВ жаловались на проседание рейитнга в дни Лиги чемпионов УЕФА, даже когда играли наши клубы, и с облегчением вздохнули, когда супертурнир ушел на «Матч ТВ».

Это в бородатые 70-е годы ради дерби ЦСКА – «Спартак» по указанию главного болельщика страны в лице генсека ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева могли сдвинуть в эфире священную телевизионную корову программу «Время».

Чемпионаты мира Первый не особенно жалует, с удовольствием делясь телеправами. В мае-2016 показ нашего домашнего турнира ограничился четырьмя матчами.

До 2010 года мировые первенства транслировались в полном объеме каналами ВГТРК, а еще раньше – ТВЦ, в усеченном варианте.

Об интересе к хоккею на Первом говорит такой факт: репортажи с матчей Кубка мира-2016 комментаторы канала вели не места событий, из Торонто, а из московской студии.

Впрочем, может, и к лучшему, что большой хоккей полностью может уйти на «Матч ТВ», где потчуют не голой трансляцией – начиная со стартового вбрасывания и заканчивая финальной сиреной, а еще разогревом-аперитивом и подробным разбором полетов.

Единственное неудобство – в том, что «Матч ТВ» доступен не везде на необъятных просторах России.

Почему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробности

Первый канал отказался показывать Кубок Первого канала по хоккею. Обозреватель «Советского спорта» разбирается в том, что произошло.

Почему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробности


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