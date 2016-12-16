Ковальчук вернул уверенность сборной России и избавил от дежавю

Во втором поединке на Кубке Первого канала наши добились убедительной победы – 5:1. Первые голы в этом матче – на счету питерского звена.

В поединке с чехами нашим отступать было, как говорится уже некуда. И дело не в том, что второй этапа Евротура проходит в Москве. Просто занимать на престижно домашнем турнире два раза кряду последнее место, да еще в юбилейный для нашего хоккея год – не комильфо.

ТУРНИРУ НУЖНО НОВОЕ ИМЯ

Ведь поражения бьют по телерейтингам! И вот уже Первый канал отказался от показа матчей турнира имени себя. Каково? Теперь декабрьскому этапу Евротура надо срочно менять название. Можно это сделать прямо по ходу соревнований. Спонсоры, налетай! Можно под это дело и формат поменять – сделать две группы по три команды, запустить сразу две сборные России, устроить короткий, с полуфинала плей-офф? Все в наших руках!

На посещении матчей сборной России телебойкот никак не отразился. «ВТБ Ледовый дворец» вновь забит под завязку. Тем более, что поединки с чехами – битва с давними традициями.

Кстати, букмекеры в пятницу хором предсказывали победу России. Причем, с более чем четырехкратным превосходством в коэффициентах. Впрочем, я в последнее время перестал им верить. Ведь они с таким же перевесом принимали ставки и на победу госпожи Клинтон в выборах президента США. А победил Трамп.

СОВЕТ МАЙОРОВА

Да и основания для скепсиса были немалые. После поражения от шведов главный тренер сборной России Олег Знарок прямо заявил, что у наших игроков силенок на концовку не хватило. Что слишком тяжелый чемпионат у нас.

Ну а откуда возьмется свежесть, когда до следующего матча меньше суток? Уповаем только на то, что и ведущие игроки чехов играют в КХЛ. Так что мы с ними в равных условиях. Как, впрочем, и со шведом Умарком из «Салавата Юлаева», который очень много сделал, чтоб в ворота россиян влетела вторая решающая шайба.

Чехи, как и наши, свой стартовый матч на турнире проиграли – 2:4 финнам. Как пропустили шайбу на третьей минуте, так сравнять счет уже и не смогли.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, с которым я обсуждал в пятницу игру сборной, предложил Знарку быть во втором поединке более расчетливым:

- Надо действовать рационально. В четверг нас публика с первой минуты погнала вперед, заставила играть в энергозатратный хоккей, где много старания и беготни. Но раз так победить не получается, надо чаще голову включать, распределять силы по всему матчу, найти подходящий для этого тактический вариант.

ГОЛ В СТИЛЕ ДЕЖАВЮ

Разбивать клубные тройки тренерам было не с руки. И все же Знарок сделал минимальные перестановки в составе. Место в воротах занял Шестеркин. В защите Осипова сменил Любушкин. В третье звено вместо Кугрышева подняли Андронова.

Но следовать совету Майорова россияне не стали. В первом периоде они вновь насели на ворота соперника. И на все сто выполнили задачу, которую провалили вчера – повели 3:0 уже на 12-й минуте поединка.

Тон нашим атакам задал Ковальчук. Илья мастерски подправил шайбу после броска Белова. И Фурх красиво растянулся в шпагате, отбивая эту шайбу. Увы для чешского вратаря – прямо на клюшку Плотникова, который вколотил ее под перекладину.

Не прошло и трех минут, как Ковальчук «прошил» Фурха насквозь хитрым броском из центра. Шайба за спиной голкипера медленно ползла в ворота. И подоспевший Дацюк решил не рисковать – прямо с «ленточки» впихнул ее в ворота.

Примерно в такой же ситуации россияне забросили и третью шайбу. Первый бросок Фурх с трудом отразил. Но Ткачев добил ее фактически в пустые ворота, реабилитируясь за автогол в поединке со шведами. Очень важные три гола на старте поединка!

Потому что второй период вновь оказался для наших несчастливым. Шестеркину пришлось потрудиться, но Игорь уверенно отражал атаки чехов… Но опять конек, и шайба влетает в ворота сборной России. На этот раз пришлось запросить помощь видео-судьи. Потому что конек был не российский, а принадлежал чеху Зогорне из «Амура». Но на повторе было видно, что гол был чистый. И рефери это подтвердил.

А после гола наши вновь удалились три раза подряд… Вот такое дежавю в середине встречи. Но на этот раз наши были уже ученые. И гол Телегина снял все вопросы о победителе. А шайба Ковальчука превратила победу в разгром.

И пока россияне сохраняют шансы на первое место на турнире.



