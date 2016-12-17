Для Моуринью Лига чемпионов начинается сегодня. Самое важное о 17-м туре АПЛ
«Советский
спорт» рассказывает о самых интересных интригах 17-го тура АПЛ.
КЛОПП
И РОККИ
Матч тура? Конечно,
мерсисайдское дерби. Интриг – море. И первый визит Клоппа на «Гудисон Парк»,
домашнюю арену «Эвертона», и проверка для Лалланы, которого легенда «Ливерпуля»
Каррагер назвал лучшим английским игроком АПЛ, и общая канва происходящего:
рвущийся в лидеры «Ливерпуль» и лихорадящий «Эвертон» перспективного тренера
Кумана.
- Первые впечатления от
«Гудисон Парка»? Вчера я смотрел фильм «Крид». Это и было моим первым
впечатлением об этом стадионе, - отшутился перед игрой Клопп, который знает,
какие фильмы надо смотреть перед дерби.
«Крид» - это, если кто
не знал, очередное продолжение знаменитого сериала про боксера Рокки. В фильме
есть сцена, снятая в перерыве январского матча «Эвертон» - «Вест Бромвич».
Выбор места съемок кажется удивительным, если не знать, что Сильвестр Сталлоне,
олицетворяющий фильмы «Рокки», болеет за «Эвертон» с 2007 года.
Но это все лирика. Расклад
перед дерби, как это часто и бывает, неоднозначный. С одной стороны, «Эвертон»
в последних 11-и матча АПЛ выиграл лишь дважды, умудряясь отпускать живьем с «Гудисон
Парк» «Суонси» (1:1) и «Кристал Пэлас» (1:1). Но с другой, в предыдущем туре «ириски»
заслуженно победили «Арсенал» (2:1), который, казалось, прибывал в отличнейшем
состоянии.
У «Ливерпуля» свои проблемы. До конца 2016 года из-за травмы выбыл самый креативный игрок команды - Коутиньо (5+5 - по системе «гол+пас»). Но цифры здесь не главное. Бразилец делал множество проникающих передач в штрафную – точечность атак возрастала. Поэтому после травмы бразильца остроты впереди у «Ливерпуля» поубавилось. Зато окончательно вернулся в строй Лаллана, набравший за 14 матчей 12 результативных действий (6+6).
Матч
Голы
Санчес 20 (0:1). Коулмэн 45 (1:1). Уильямс 86 (2:1).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Коулмэн, Гуйе, Леннон (Миральяс, 68), МакКарти (Мори, 90), Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 79)
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Озил, Коклен (Перес, 88), Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 71), Джака, Санчес, Уолкотт (Жиру, 71)
Предупреждения:
Джагелка, 18; МакКарти, 42 - Косьельни, 84
Удаления:
Джагелка, 90 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
13 декабря 22:45, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция
Самый рьяный борец с
расизмом Яя Туре в начале осени прибывал в отвратительном настроении. Гвардиоле
он оказался не нужен. Тот пришел строить команду с самой мобильной полузащитой
в мире, поэтому тягучий Туре был явно не к месту. Возможно, проявился и
королевский характер ивуарийца, потому что отношения с главным тренером у него
не заладились почти сразу.
А тут еще агент футболиста
Дмитрий Селюк выступил, цитирую: «Неправильно отказываться от Туре. Но это решение
Гвардиолы — он хороший тренер, но как человек — дерьмо».
За такое, согласитесь,
в цивилизованных странах морду бьют. В общем, посмотрев до начала ноября матчи «Сити»
в роли зрителя, игрок извинился перед клубом за все, что мог. Агент, правда,
тактично промолчал.
Так совпало, что
приблизительно в то же время Гвардиола осознал, что АПЛ – это не Примера или
Бундеслига. И ковровая дорожка в Англии убрана в чулан далеко и надолго. Начались
первые проблемы с центром обороны и полузащиты. Точнее – они стали все более
явно проглядывать. Пришлось Гвардиоле возвращать Туре, который в первом же матче
- с «Кристал Пэлас» (2:1) - сделал
дубль.
Но в важных играх
против «Челси» (1:3) и «Лестера» (2:4) Туре начинал в запасе, а появлялся на поле
уже после того, как игра выходила из под контроля. В матче с «Арсеналом» Туре,
скорее всего, начнет в старте. Во-первых, из-за разрыва связок колена надолго
выбыл Гюндоган, не сможет сыграть Фернандиньо. У Гвардиолы просто не остается
иного выбора.
И если Туре против «Арсенала»
будет феерить, то можно говорить об окончательном воскрешении карьеры ивуйарицы
в «Сити».
Для команды Венгера все
гораздо прозаичнее. Гениальному тренеру предстоит ответить на вечный вопрос
последних сезонов: умеет ли он создавать команды-победительницы? То, что
француз, наверное, лучше всех умеет делать из средних игроков хороших и очень
хороших, мы и так знаем.
В нагрузку Венгеру идет ситуация с контрактами лидеров команды – Санчеса и Озила. В начале декабря одно маркетинговое агентство составило список самых высокооплачиваемых игроков мира. Санчеса и Озила найти в этом списке было непросто – около 140 тысяч фунтов в неделю. К примеру, зарплата Ибрагимовича почти в два раза больше. В общем, «малые» в переговорах по новым соглашениям (а старые у Санчеса и Озила истекают летом 2018 года) якобы попросили очень приличное повышение. На том стороны пока и остановились.
Матч
Место и дата
18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция
МЕНТАЛЬНОСТЬ
«МЮ»
Есть такая новомодная
статистика – XG. Проще говоря, модель ожидаемых голов или оценка допущенных и
созданных голевых ситуаций. По ней каждому опасному моменту присваивается
определенный коэффициент (чем опаснее момент, тем выше коэффициент, но при этом
он всегда меньше единицы). Как и у любой статистики, у XG есть некоторые
шероховатости, но в целом по ней очень удобно отслеживать качество футбола той
или иной команды.
Исходя из этой статистики,
есть альтернативные турнирные таблицы. «МЮ» в такой таблице в нынешнем сезоне занимал бы
четвертое место – после «Челси», «Ливерпуля» и «Ман Сити». Команда Моуринью
явно недобрала некоторое количество очков, исходя из качества футбола, который она
показывает.
Прогресс в игре «МЮ»
есть. Качественный шажок особенно заметен по сравнению с первыми турами. У
манкунианцев значительно лучше стал «ходить» мяч, возросло количество моментов,
созданных в позиционном нападении, начал прорезаться быстрый выход в атаку. Но
есть и важное «но»! «МЮ» неуверенно выглядит в ментальном плане, что, кстати, удивительно.
Потому что сильная ментальность всегда была отличительной чертой команд Моуринью.
Когда на табло
загорается единичка напротив «Юнайтед», игроки, которые только что уверенно и целенаправленно
укатывали соперника, начинают осторожничать, жаться к воротам. Так было в игре
с «Арсеналом» (1:1), например, где пусть не было подавляющего преимущества, но был
качественный перевес по голевым моментам. Так было с «Кристал Пэлас» (2:1),
когда после забитого гола весь креатив затерялся где-то в мягких английских
газонах.
Выезд в гости к «Вест Бромвичу»
- очень сложный. Команда Тони Пулиса в последних трех домашних матчах одержала
три победы. Провела качественную игру против «Челси» (0:1), где вполне могла
отнять очки у лидера. И вообще начиная с четвертого тура «Вест Бром» проиграл
только «Челси», «Ливерпулю» и «Ман Сити». Недурно, да?
Если «МЮ» хочет на что-то претендовать по итогам сезона, то необходимо побеждать. И дело даже не в очках, а в ментальности. Команда, выйдя из этого недельного цикла с тремя победами в трех матчах, думаю, взглянет на турнирную таблицу АПЛ несколько иным взглядом. Лига чемпионов (а вернуться в нее для Моуринью, естественно, одна из целей на сезон) для его команды начнется сегодня. В Вест Бромвиче.
Матч
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Место и дата
17 декабря 20:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция
Другие матчи
Матч
Место и дата
17 декабря 15:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 декабря 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 декабря 18:00, Британия, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 декабря 18:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 декабря 18:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 декабря 16:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 декабря 19:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция