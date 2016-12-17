Для Моуринью Лига чемпионов начинается сегодня. Самое важное о 17-м туре АПЛ

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных интригах 17-го тура АПЛ.

КЛОПП И РОККИ

Матч тура? Конечно, мерсисайдское дерби. Интриг – море. И первый визит Клоппа на «Гудисон Парк», домашнюю арену «Эвертона», и проверка для Лалланы, которого легенда «Ливерпуля» Каррагер назвал лучшим английским игроком АПЛ, и общая канва происходящего: рвущийся в лидеры «Ливерпуль» и лихорадящий «Эвертон» перспективного тренера Кумана.

- Первые впечатления от «Гудисон Парка»? Вчера я смотрел фильм «Крид». Это и было моим первым впечатлением об этом стадионе, - отшутился перед игрой Клопп, который знает, какие фильмы надо смотреть перед дерби.

«Крид» - это, если кто не знал, очередное продолжение знаменитого сериала про боксера Рокки. В фильме есть сцена, снятая в перерыве январского матча «Эвертон» - «Вест Бромвич». Выбор места съемок кажется удивительным, если не знать, что Сильвестр Сталлоне, олицетворяющий фильмы «Рокки», болеет за «Эвертон» с 2007 года.

Но это все лирика. Расклад перед дерби, как это часто и бывает, неоднозначный. С одной стороны, «Эвертон» в последних 11-и матча АПЛ выиграл лишь дважды, умудряясь отпускать живьем с «Гудисон Парк» «Суонси» (1:1) и «Кристал Пэлас» (1:1). Но с другой, в предыдущем туре «ириски» заслуженно победили «Арсенал» (2:1), который, казалось, прибывал в отличнейшем состоянии.

У «Ливерпуля» свои проблемы. До конца 2016 года из-за травмы выбыл самый креативный игрок команды - Коутиньо (5+5 - по системе «гол+пас»). Но цифры здесь не главное. Бразилец делал множество проникающих передач в штрафную – точечность атак возрастала. Поэтому после травмы бразильца остроты впереди у «Ливерпуля» поубавилось. Зато окончательно вернулся в строй Лаллана, набравший за 14 матчей 12 результативных действий (6+6).

Самый рьяный борец с расизмом Яя Туре в начале осени прибывал в отвратительном настроении. Гвардиоле он оказался не нужен. Тот пришел строить команду с самой мобильной полузащитой в мире, поэтому тягучий Туре был явно не к месту. Возможно, проявился и королевский характер ивуарийца, потому что отношения с главным тренером у него не заладились почти сразу.

А тут еще агент футболиста Дмитрий Селюк выступил, цитирую: «Неправильно отказываться от Туре. Но это решение Гвардиолы — он хороший тренер, но как человек — дерьмо».

За такое, согласитесь, в цивилизованных странах морду бьют. В общем, посмотрев до начала ноября матчи «Сити» в роли зрителя, игрок извинился перед клубом за все, что мог. Агент, правда, тактично промолчал.

Так совпало, что приблизительно в то же время Гвардиола осознал, что АПЛ – это не Примера или Бундеслига. И ковровая дорожка в Англии убрана в чулан далеко и надолго. Начались первые проблемы с центром обороны и полузащиты. Точнее – они стали все более явно проглядывать. Пришлось Гвардиоле возвращать Туре, который в первом же матче - с «Кристал Пэлас» (2:1) - сделал дубль.

Но в важных играх против «Челси» (1:3) и «Лестера» (2:4) Туре начинал в запасе, а появлялся на поле уже после того, как игра выходила из под контроля. В матче с «Арсеналом» Туре, скорее всего, начнет в старте. Во-первых, из-за разрыва связок колена надолго выбыл Гюндоган, не сможет сыграть Фернандиньо. У Гвардиолы просто не остается иного выбора.

И если Туре против «Арсенала» будет феерить, то можно говорить об окончательном воскрешении карьеры ивуйарицы в «Сити».

Для команды Венгера все гораздо прозаичнее. Гениальному тренеру предстоит ответить на вечный вопрос последних сезонов: умеет ли он создавать команды-победительницы? То, что француз, наверное, лучше всех умеет делать из средних игроков хороших и очень хороших, мы и так знаем.

В нагрузку Венгеру идет ситуация с контрактами лидеров команды – Санчеса и Озила. В начале декабря одно маркетинговое агентство составило список самых высокооплачиваемых игроков мира. Санчеса и Озила найти в этом списке было непросто – около 140 тысяч фунтов в неделю. К примеру, зарплата Ибрагимовича почти в два раза больше. В общем, «малые» в переговорах по новым соглашениям (а старые у Санчеса и Озила истекают летом 2018 года) якобы попросили очень приличное повышение. На том стороны пока и остановились.

МЕНТАЛЬНОСТЬ «МЮ»

Есть такая новомодная статистика – XG. Проще говоря, модель ожидаемых голов или оценка допущенных и созданных голевых ситуаций. По ней каждому опасному моменту присваивается определенный коэффициент (чем опаснее момент, тем выше коэффициент, но при этом он всегда меньше единицы). Как и у любой статистики, у XG есть некоторые шероховатости, но в целом по ней очень удобно отслеживать качество футбола той или иной команды.

Исходя из этой статистики, есть альтернативные турнирные таблицы. «МЮ» в такой таблице в нынешнем сезоне занимал бы четвертое место – после «Челси», «Ливерпуля» и «Ман Сити». Команда Моуринью явно недобрала некоторое количество очков, исходя из качества футбола, который она показывает.

Прогресс в игре «МЮ» есть. Качественный шажок особенно заметен по сравнению с первыми турами. У манкунианцев значительно лучше стал «ходить» мяч, возросло количество моментов, созданных в позиционном нападении, начал прорезаться быстрый выход в атаку. Но есть и важное «но»! «МЮ» неуверенно выглядит в ментальном плане, что, кстати, удивительно. Потому что сильная ментальность всегда была отличительной чертой команд Моуринью.

Когда на табло загорается единичка напротив «Юнайтед», игроки, которые только что уверенно и целенаправленно укатывали соперника, начинают осторожничать, жаться к воротам. Так было в игре с «Арсеналом» (1:1), например, где пусть не было подавляющего преимущества, но был качественный перевес по голевым моментам. Так было с «Кристал Пэлас» (2:1), когда после забитого гола весь креатив затерялся где-то в мягких английских газонах.

Выезд в гости к «Вест Бромвичу» - очень сложный. Команда Тони Пулиса в последних трех домашних матчах одержала три победы. Провела качественную игру против «Челси» (0:1), где вполне могла отнять очки у лидера. И вообще начиная с четвертого тура «Вест Бром» проиграл только «Челси», «Ливерпулю» и «Ман Сити». Недурно, да?

Если «МЮ» хочет на что-то претендовать по итогам сезона, то необходимо побеждать. И дело даже не в очках, а в ментальности. Команда, выйдя из этого недельного цикла с тремя победами в трех матчах, думаю, взглянет на турнирную таблицу АПЛ несколько иным взглядом. Лига чемпионов (а вернуться в нее для Моуринью, естественно, одна из целей на сезон) для его команды начнется сегодня. В Вест Бромвиче.

Другие матчи

Матч Мидлсбро - Суонси Место и дата 17 декабря 18:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция