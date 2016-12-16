Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Кристал Пэлас- : -Челси
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Куньлунь- : -Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ювентус- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Шестеркин: В хоккее особо не разбираюсь, мое дело ловить шайбы

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Шестеркин
Игорь ШестеркинИсточник: «Советский спорт»

После победы над чехами (5:1) вратарь сборной России Игорь Шестеркин рассказал о самых сложных моментах матча.

- Много работы было? Тяжело?
- Во втором периоде много удалений было, поэтому тяжело.

- Самый опасный момент?
- Выход на лед.

- Чехи, как и шведы накануне, забили мусорную шайбу, влетевшую в наши ворота от конька…
- Ничего страшного. Бывает.

- Что изменили после поражения от шведов?
- Этот вопрос надо задать тренерскому штабу. Я в хоккее не разбираюсь особо. Мое дело – просто ловить шайбы. И все.

- Получалось?
- Один раз не получилось.

- Та шайба вообще летела вдоль ворот.
- Да уж.

- Сухарь сорвался. Признайтесь, хотели ведь сыграть на ноль?
- Просто хотел победить.

- В конце третьего периода капитан чехов Владимир Соботка бросал с убойной позиции и уже видел шайбу в воротах...
- Просто выкатился вперед, и шайба попала мне в шорты. Может, позицию правильно занял, не знаю…

- Вы не раз занимали правильную позицию, отражая шайбу всеми частями тела.
- Даже не знаю, что вам ответить.

- Когда было сложнее – на Кубке «Карьяла» со шведами или сейчас против чехов?
- Против чехов.

- В Хельсинки вы справились с броском в упор шведского бомбардира Рихарда Гюнге при счете 0:0. Забей он, игра могла пойти по другому сценарию.
- А я помню, как еще в «Крыльях» такой сложный бросок взял…

- С кем играли?
- С «Русью», - Шестеркин расхохотался. – Миша Тихонов атаковал.

- Знаете, что Первый канал отказался показывать Кубок Первого канала? Как отреагировали на это решение?
- Да никак.

- Кто вам нравится в программе «Давай поженимся», вышедшей в эфир вместо хоккея?
- Как там ее… Забыл, как зовут. Но не суть.

- На последний матч с финнами настраиваетесь?
- Не знаю, кто будет играть.

- Но вы же пропустили меньше шайб, чем накануне Илья Сорокин. К тому же победили.
- Но есть еще Игорь Бобков.

- Знарок и тренер вратарей сборной Рашит Давыдов дал понять, что против финнов сыграете или вы, или Сорокин.
- Не знаю, вам виднее.

- Чехи только в 5 утра прилетели из Хельсинки и начали матч вяло.
- Первый период они плохо сыграли, но во втором добавили, и мне стало очень тяжело.

- На этой арене вам комфортно?
- Душновато чуть-чуть.

- С Домиником Фурхом, защищавшим противоположные ворота, знакомы?
- Нет еще.

- Многие считают его одним из лучших вратарей КХЛ. А кто самый-самый для вас?
- Илья Сорокин. В порядке!

- Недавно в Питере вы его переиграли – он пять шайб пропустил, а вы – три.
- Повезло. У нас еще один матч впереди.

- А как шведу Виктору Фасту, который в ЦСКА в основном на лавке сидит, удалось остановить сборную России?
- Настроился хорошо. Он мастер своего дела, вышел и сыграл. Ничего удивительного.

- Почему Знарок во втором периоде взял тайм-аут? – журналисты продолжали «бросать» по воротам Шестеркина.
- Потому что был проброс. А это последний вопрос, - после этих слов герой матча раскланялся.

Матч

Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Белов), 5:40 (1:0). Дацюк (Ковальчук), 8:21 (2:0). Ткачёв (Барабанов, Антипин), 11:27 (3:0). Зогорна (Йордан), 27:47 (3:1). Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58 (4:1). Ковальчук (Светлаков), 59:03 (5:1 - бол.).

Место и дата

16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: То, что мы забросили больше двух шайб – значит, наш план сработалГлавный тренер сборной России по хоккею прокомментировал победу своих подопечных над командой Чехии (5:1) в матче Кубка Первого канала.Олег Знарок: У нас сегодня было очень много удаленийГлавный тренер сборной России по хоккею прокомментировал победу своих подопечных над командой Чехии (5:1) в матче Кубка Первого канала.Олег Знарок: Я же не Тайсон, чтобы уши откусывать! (видео, интервью)Олег Знарок: Я же не Тайсон, чтобы уши откусывать! (видео, интервью)После матча Россия – Чехия (5:1) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Олега Знарка.Александр Медведев: Первый канал отказывается показывать Кубок Первого канала – это какой-то театр абсурдаБывший президент КХЛ, член правления ФХР Александр Медведев прокомментировал отказ Первого канала показывать Кубок Первого канала.Вот так конфуз! Певица перепутала слова в российском гимне на матчеВот так конфуз! Певица перепутала слова в российском гимне на матчеКубку Первого канала явно не везет с открытием матчей. Уже вторая неприятность при исполнении гимна в «ВТБ Ледовом дворце».Илья Любушкин: С чехами сборная России свои шансы использовала неплохоЗащитник сборной России Илья Любушкин прокомментировал победу сборной России над чехами – 5:1.Ковальчук – репортеру Первого: У вас же «Давай поженимся» вместо хоккея! (видео)Ковальчук – репортеру Первого: У вас же «Давай поженимся» вместо хоккея! (видео)После матча Россия – Чехия (5:1) обозреватель «Советского спорта» пообщался в микст-зоне с Ильей Ковальчуком.Ковальчук вернул уверенность сборной России и избавил от дежавюКовальчук вернул уверенность сборной России и избавил от дежавюВо втором поединке на Кубке Первого канала наши добились убедительной победы – 5:1. Первые голы в этом матче – на счету питерского звена.Россия обыграла Чехию во втором матче Кубка Первого каналаВ матче второго тура Кубка Первого канала сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:1.Поставит ли Первый шлагбаум чемпионату мира?Поставит ли Первый шлагбаум чемпионату мира?Решение руководства Первого канала отказаться от показа Кубка Первого канала навеяло вопрос: а не ждет ли та же участь чемпионат мира?Еврохоккейтур. Россия – Чехия. Как это былоЕврохоккейтур. Россия – Чехия. Как это былоМатч Кубка Первого канала Россия - Чехия на сайте «Советского спорта».Светлана Журова: Понимаю, что Первому каналу выгоднее показать «Давай поженимся», чем хоккейОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отмену прямой трансляции матча Кубка Первого канала Россия – Чехия на Первом канале. Она сказала, что с пониманием относится к такому решению.Стал известен состав сборной России на матч с ЧехиейСтал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Чехии.Борис Майоров: Раз у наших форвардов сил нет, пусть играют с чехами головой!Борис Майоров: Раз у наших форвардов сил нет, пусть играют с чехами головой!Борис Майоров комментирует поражение россиян в матче со шведами на Кубке Первого канала. И дает совет – как действовать против чехов.Почему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробностиПочему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробностиПервый канал отказался показывать Кубок Первого канала по хоккею. Обозреватель «Советского спорта» разбирается в том, что произошло.Владимир Юрзинов: Возвращение Ковальчука в состав сборной для меня было очевидноКонсультант тренерского штаба сборной России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала.Поквитаться с Соботкой! Превью матча Россия – ЧехияПоквитаться с Соботкой! Превью матча Россия – Чехия«Советский спорт» представляет матч второго тура Кубка Первого канала, в котором Россия сыграет с Чехией.Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров дал интервью обозревателю «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме.Аркадий Ротенберг: Проигрыш шведам не расстроил. Наш план – победа на ОлимпиадеАркадий Ротенберг: Проигрыш шведам не расстроил. Наш план – победа на ОлимпиадеПредседатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг на Международном хоккейном форуме выступил перед журналистами.«Когда шайба будет у красных – кричи!» Как болеют на Кубке Первого канала«Когда шайба будет у красных – кричи!» Как болеют на Кубке Первого каналаНа российских ледовых аренах уже не хуже, чем в НХЛ. «Советский спорт» рассказывает об антураже матча Швеция – Россия.

Чехия
Чехиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Игорь Шестёркин
Игорь Шестёркинвсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости