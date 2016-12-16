Игорь Шестеркин: В хоккее особо не разбираюсь, мое дело ловить шайбы
После победы над чехами (5:1) вратарь сборной России Игорь Шестеркин рассказал о самых сложных моментах матча.
- Много работы было? Тяжело?
- Во втором периоде много удалений было, поэтому тяжело.
- Самый опасный момент?
- Выход на лед.
- Чехи, как и шведы накануне, забили мусорную шайбу, влетевшую в наши ворота от конька…
- Ничего страшного. Бывает.
- Что изменили после поражения от шведов?
- Этот вопрос надо задать тренерскому штабу. Я в хоккее не разбираюсь особо. Мое дело – просто ловить шайбы. И все.
- Получалось?
- Один раз не получилось.
- Та шайба вообще летела вдоль ворот.
- Да уж.
- Сухарь сорвался. Признайтесь, хотели ведь сыграть на ноль?
- Просто хотел победить.
- В конце третьего периода капитан чехов Владимир Соботка бросал с убойной позиции и уже видел шайбу в воротах...
- Просто выкатился вперед, и шайба попала мне в шорты. Может, позицию правильно занял, не знаю…
- Вы не раз занимали правильную позицию, отражая шайбу всеми частями тела.
- Даже не знаю, что вам ответить.
- Когда было сложнее – на Кубке «Карьяла» со шведами или сейчас против чехов?
- Против чехов.
- В Хельсинки вы справились с броском в упор шведского бомбардира Рихарда Гюнге при счете 0:0. Забей он, игра могла пойти по другому сценарию.
- А я помню, как еще в «Крыльях» такой сложный бросок взял…
- С кем играли?
- С «Русью», - Шестеркин расхохотался. – Миша Тихонов атаковал.
- Знаете, что Первый канал отказался показывать Кубок Первого канала? Как отреагировали на это решение?
- Да никак.
- Кто вам нравится в программе «Давай поженимся», вышедшей в эфир вместо хоккея?
- Как там ее… Забыл, как зовут. Но не суть.
- На последний матч с финнами настраиваетесь?
- Не знаю, кто будет играть.
- Но вы же пропустили меньше шайб, чем накануне Илья Сорокин. К тому же победили.
- Но есть еще Игорь Бобков.
- Знарок и тренер вратарей сборной Рашит Давыдов дал понять, что против финнов сыграете или вы, или Сорокин.
- Не знаю, вам виднее.
- Чехи только в 5 утра прилетели из Хельсинки и начали матч вяло.
- Первый период они плохо сыграли, но во втором добавили, и мне стало очень тяжело.
- На этой арене вам комфортно?
- Душновато чуть-чуть.
- С Домиником Фурхом, защищавшим противоположные ворота, знакомы?
- Нет еще.
- Многие считают его одним из лучших вратарей КХЛ. А кто самый-самый для вас?
- Илья Сорокин. В порядке!
- Недавно в Питере вы его переиграли – он пять шайб пропустил, а вы – три.
- Повезло. У нас еще один матч впереди.
- А как шведу Виктору Фасту, который в ЦСКА в основном на лавке сидит, удалось остановить сборную России?
- Настроился хорошо. Он мастер своего дела, вышел и сыграл. Ничего удивительного.
- Почему Знарок во втором периоде взял тайм-аут? – журналисты продолжали «бросать» по воротам Шестеркина.
- Потому что был проброс. А это последний вопрос, - после этих слов герой матча раскланялся.
Матч
Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Белов), 5:40 (1:0). Дацюк (Ковальчук), 8:21 (2:0). Ткачёв (Барабанов, Антипин), 11:27 (3:0). Зогорна (Йордан), 27:47 (3:1). Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58 (4:1). Ковальчук (Светлаков), 59:03 (5:1 - бол.).
Место и дата
16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция