Игорь Шестеркин: В хоккее особо не разбираюсь, мое дело ловить шайбы

После победы над чехами (5:1) вратарь сборной России Игорь Шестеркин рассказал о самых сложных моментах матча.

- Много работы было? Тяжело?

- Во втором периоде много удалений было, поэтому тяжело.

- Самый опасный момент?

- Выход на лед.

- Чехи, как и шведы накануне, забили мусорную шайбу, влетевшую в наши ворота от конька…

- Ничего страшного. Бывает.

- Что изменили после поражения от шведов?

- Этот вопрос надо задать тренерскому штабу. Я в хоккее не разбираюсь особо. Мое дело – просто ловить шайбы. И все.

- Получалось?

- Один раз не получилось.

- Та шайба вообще летела вдоль ворот.

- Да уж.

- Сухарь сорвался. Признайтесь, хотели ведь сыграть на ноль?

- Просто хотел победить.

- В конце третьего периода капитан чехов Владимир Соботка бросал с убойной позиции и уже видел шайбу в воротах...

- Просто выкатился вперед, и шайба попала мне в шорты. Может, позицию правильно занял, не знаю…

- Вы не раз занимали правильную позицию, отражая шайбу всеми частями тела.

- Даже не знаю, что вам ответить.

- Когда было сложнее – на Кубке «Карьяла» со шведами или сейчас против чехов?

- Против чехов.

- В Хельсинки вы справились с броском в упор шведского бомбардира Рихарда Гюнге при счете 0:0. Забей он, игра могла пойти по другому сценарию.

- А я помню, как еще в «Крыльях» такой сложный бросок взял…

- С кем играли?

- С «Русью», - Шестеркин расхохотался. – Миша Тихонов атаковал.

- Знаете, что Первый канал отказался показывать Кубок Первого канала? Как отреагировали на это решение?

- Да никак.

- Кто вам нравится в программе «Давай поженимся», вышедшей в эфир вместо хоккея?

- Как там ее… Забыл, как зовут. Но не суть.

- На последний матч с финнами настраиваетесь?

- Не знаю, кто будет играть.

- Но вы же пропустили меньше шайб, чем накануне Илья Сорокин. К тому же победили.

- Но есть еще Игорь Бобков.

- Знарок и тренер вратарей сборной Рашит Давыдов дал понять, что против финнов сыграете или вы, или Сорокин.

- Не знаю, вам виднее.

- Чехи только в 5 утра прилетели из Хельсинки и начали матч вяло.

- Первый период они плохо сыграли, но во втором добавили, и мне стало очень тяжело.

- На этой арене вам комфортно?

- Душновато чуть-чуть.

- С Домиником Фурхом, защищавшим противоположные ворота, знакомы?

- Нет еще.

- Многие считают его одним из лучших вратарей КХЛ. А кто самый-самый для вас?

- Илья Сорокин. В порядке!

- Недавно в Питере вы его переиграли – он пять шайб пропустил, а вы – три.

- Повезло. У нас еще один матч впереди.

- А как шведу Виктору Фасту, который в ЦСКА в основном на лавке сидит, удалось остановить сборную России?

- Настроился хорошо. Он мастер своего дела, вышел и сыграл. Ничего удивительного.

- Почему Знарок во втором периоде взял тайм-аут? – журналисты продолжали «бросать» по воротам Шестеркина.

- Потому что был проброс. А это последний вопрос, - после этих слов герой матча раскланялся.



