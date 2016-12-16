Вот так конфуз! Певица перепутала слова в российском гимне на матче

Кубку Первого канала явно не везет с открытием матчей. Уже вторая неприятность при исполнении гимна в «ВТБ Ледовом дворце».

На втором поединке сборной России на Кубке Первого канала вновь произошла досадная неприятность во время исполнения гимна государств.

Причем, на этот раз пострадал гимн России. Организаторы матча, конечно, хотели, как лучше. И спеть гимн вживую пригласили оперную певицу. Однако, когда команды выстроились в линию, и зазвучала музыка народная артистка России Хибла Герзмава неожиданно растерялась.

Сперва она не смогла вовремя вступить, затем вообще умолкла. Когда стало ясно, что исполнение гимна не спасти, за кадром послышался отчаянный вскрик: «А можно сначала?!».

Но сначала было нельзя. Пришлось после паузы допевать как Бог на душу положить.

Певица вновь подала голос уже во время припева. Но и тут дала «петуха». Точнее, перепутала слова. Вместо «Слався, Отечество наше свободное» спела «Отечество наше народное».

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Может ее так расстроило, что матч не покажут по Первому каналу, а только по спортивному телеканалу «Матч ТВ»?

Впрочем, теперь сама Хибла, наверное, очень рада, что не оконфузилась на главном канале страны. А его руководители запоздало кусают локти – какой рейтинг могли бы срубить только на этом ляпе!

Напомним, что в четверг, в первый день турнира неприятности были со шведским гимном. Там не доиграли один куплет. И затем принесли за это официальные извинения шведской делегации.

Если кто-то из шведской команды был на матче россиян с чехами, то мог воочию убедиться – русские сделали это не специально. Со своим гимном у нас все вышло гораздо хуже.

Есть и преимущество – извиняться не перед кем не надо. Наш народ к таким ляпам на официальных мероприятиях настолько привык, что уже не обижается. А наоборот сильно радуется, когда такое происходит. Да и на что обижаться?

Отечество назвали народным. Это же здорово!



