Разобрались с «Барсой». ЦСКА одержал 11-ю победу в Евролиге

Столичные армейцы уверенно переиграли на своей площадке «Барселону», упрочив лидерство в регулярном чемпионате Евролиги.

ПЕРЕД ИГРОЙ

Вывеска ЦСКА – «Барселона» - всегда событие в европейском баскетболе. Правда, в нынешнем сезоне история противостояния армейцев с каталонцами открыла новую главу. Просто нынешняя «Барса» - не совсем та, которую мы видели на протяжении 10 последних лет. Старый костяк команды ушел вслед за бывшим главным тренером Хави Паскуалем, принесшим клубу не один трофей. Следом отправился и генеральный менеджер Жорди Кройс. Место последнего занял Родриго де ла Фуэнте, с энтузиазмом ставший набирать новых звезд. В погоне за оными клуб не скупился ни на зарплаты, ни на отступные. Первым делом солидный чек выписали Тайризу Райсу и Петтери Копонену - парни явно не горели желанием оставаться в «Химках», так что сманить их в каталонский клуб, выступающий, в отличие от желто-синих в Евролиге, труда не составило. Затем Фуэнте «разорился» на Виктора Клавера – тот вроде из «Локо-Кубани» отправился в «Валенсию», но в итоге был выкуплен у новой команды «Барсой». Руководить всем этим делом с тренерского мостика доверили Георгиосу Барцокасу. Грек, как и Райс, и Копонен, предпочел работу в Евролиге, так что с Краснодаром попрощался без особых сожалений. Чтобы не так сильно сожалели и в Краснодаре, каталонцы расщедрились на отступные.

Одна беда – такое обновление не прошло без серьезных перемен в игре команды. И эта игра в начале нового сезона оставляла желать много лучшего. Поражение в курьезном матче с «Олимпиакосом», где обе команды на двоих едва набрали 100 очков (52:57), обнажило целую серию проблем в нападении «Барселоны» - и это при таком наборе снайперов! А тяжелый разгром в родных стенах от «Реала» - 63:102! – подчеркнул очевидные дыры в защите. Унижение на площадке «Палау Блауграны» ударило по самолюбию болельщиков. Еще бы – такой погром, да к тому же от принципиального соперника! Но росту результатов не поспособствовал. Если ЦСКА лидировал в турнирной таблице всего с одним поражением за 11 туров (у ближайших преследователей – «Реала» и «Фенербахче» - уже по три) то «Барса» пока не входит даже в зону плей-офф, прозябая на 10-й строчке (5-6).

Неужели все равно навяжет армейцам борьбу?

ИНТРИГА

Справедливости ради отметим – Барцокас столкнулся с серьезными проблемами в виде эпидемии травм, так что у поражений команды были не только баскетбольные причины. Повреждения получали почти все лидеры – Наварро, Копонен, Рибас, Доуллмэн. Из-за этого резко возросла нагрузка на Райса. Да, удалось подписать Алекса Ренфро, но пока он не пополнил состав «Барсы», экс-звезда «Химок» и «Маккаби» пахал на паркете на износ. Налаживать командные взаимодействия, учитывая все вышесказанное, не так-то просто – учитывая серьезно обновленный состав.

При этом конкретно ко встрече с ЦСКА «Барселона» подошла в оптимальной форме. Восстановились и Наварро, и Копонен, и все остальные (кроме Рибаса – тот выбыл почти на весь сезон). А вот сами армейцы…

Вот уже месяц не играет Нандо Де Коло – француза подвела травма бедра. Пропустил несколько матчей Милош Теодосич – боль в ахилле. До сих пор не вернулся в строй после операции на колене Павел Коробков. Подхватил грипп Аарон Джексон. Только-только заиграл Джоэл Фриланд, не выходивший на паркет с февраля.

Какая уж тут оптимальность!

- К сожалению, мы находимся в ситуации, когда команде не смогут помочь важные игроки, - признавал накануне Димитрис Итудис. – В то время, как у «Барселоны» вернулись в строй все травмированные. Но в ЦСКА хватает парней, которые понимают – надо выходить и сражаться! Так что сражаться и будем. Надеясь на помощь болельщиков.

МАТЧ

Болельщики призыв услышали. Пробки на подъезде к парковке «Мегаспорта» вызывают первые догадки об аншлаге. Цифры в протоколе их только подтверждают – больше 11 тысяч зрителей! Однако помощь своих фанатов армейцам поначалу и не требуется.

Вернув в состав Теодосича – Милошу все же разрешили выходить на паркет – Итудис не торопится выпускать серба на площадку, отряжая в старт высокую пятерку – с Фриландом в роли центра и Дмитрием Кулагиным на позиции разыгрывающего. Доуллмэн помогает «Барсе» открыть счет, но следом в кольцо гостей тут же залетают мячи от Хиггинса, того же Фриланда и трешка Воронцевича. Бодрый старт! 7:2 быстро превращаются в 13:4 – подключается сменивший Кулагина Тео. «Барселона» дарит потерю за потерей – 8 штук только за стартовую четверть! И армейцы используют эти подарки, увеличивая собственный отрыв. В начале второй десятиминутки на табло горит 29:14. Плюс 15 гостям не отыграть?

Увы, минутная расслабленность армейцев помогает соперникам вернуться. Раскидался Копонен, включился Клавер, активно помогает Александр Везенков. За полминуты до большого перерыва счет почти равный – 44:42. И лишь чудо-горшок от Джеймса Огастина на Перо Античе позволяет ЦСКА избежать равенства.

То, что «Барса» не сумела в первой половине, удается в начале второй – подопечные Барцокаса все-таки вырываются вперед. Правда, несильно – 47:44 («спасибо» дальнему броску Копонена). К этому моменту ЦСКА проснулся окончательно. Итудис взбодрил парней. Залатав дыры в обороне, армейцы теперь вновь разумно распоряжаются мячом, возвращая себе инициативу. Хорош в атаках Хиггинс. Удачно включается в игру Семен Антонов. Вовсю раздает передачи Теодосич – видно, ахилл его действительно не беспокоит. Вновь поведя в счете, ЦСКА больше не позволяет усомниться в превосходстве над старыми соперниками. И серия точных дальних залпов в исполнении Кулагина-старшег о, Фридзона, Огастина ставит эффектную точку в этом матче.

Матч ЦСКА - Барселона - 92:76 Место и дата 16 декабря 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция



