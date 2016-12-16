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Олег Знарок: Я же не Тайсон, чтобы уши откусывать! (видео, интервью)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок: Я же не Тайсон, чтобы уши откусывать! (видео, интервью)

После матча Россия – Чехия (5:1) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Олега Знарка.

- Хороший первый период, - оценил Олег Знарок. – Второй период нам не очень удался. Надо сказать, что сегодня у нас было очень много удалений. Но поздравляю всех с победой.

- А с чем связан второй период?
- Наверное, в первую очередь, невыполнение игрового задания. Из-за этого начался сумбур. Так вот все валом пошло. Пытались в паузах исправить ситуацию. Но не получилось. Поэтому просто ждали, когда этот период закончится.

- Поражение от шведов вы объяснили тем, что они провели гораздо меньше матчей в своем чемпионате, чем ваши ребята. Но ведь чехи сыграли столько же, что и шведы. Может, не в этом дело?
- Просто со Швецией нам не удалось забить больше одной шайбы.

- Оцените, пожалуйста, игру Любушкина и Гаврикова, - тихо спросил репортер, и все поняли, что он из Ярославля.
- Да обычно сыграли, - Знарок пожал плечами. Он никогда не дает характеристики своим игрокам после матча.

- Что вам удалось сделать с Ильей Ковальчуком, который неважно проводил прошлый сезон, а теперь будто летает по льду?
- Да ничего. Он сам все сделал.

- Второй матч подряд ваша команда сильно играет с начала матча. Хотите сразу забить быстрый гол?
- Так у нас состав такой, что мы не имеем права играть в откат. Поэтому показываем активный хоккей. А то, что мы забросили больше двух шайб – значит, наш план сработал. Мы всегда стараемся играть так. Другое дело, что сил хватает не всегда.

- Вы довольны игрой команды в неравных составах?
- Наверное, да. Мы забили в большинстве и не пропустили в меньшинстве.

- Все ли нормально с Шумаковым?
- Пока не знаю. Но думаю, какая-то микротравма у него есть.

- Как вам поддержка трибун?
- Отлично. Нас всегда поддерживают. Болеют до самого конца, как бы ни складывался матч.

- Главная тема – ваш матч в последний момент сняли из эфира Первого канала…
- Я абсолютно не в теме, - развел руками Знарок. – У меня своих забот хватает.

- Перед началом игры вы что-то долго шептали на ухо Илье Воробьеву. О чем вы говорили, если не секрет?
- Секрет, конечно, - усмехнулся Олег Валерьевич.

- Мы думали, вы ему ухо откусите, - признался репортер.
- Я же не Тайсон, чтобы уши откусывать! – засмеялся Знарок.

- Что команда будет делать в субботу?
- Мы наверное, потренируемся. А в воскресенье вообще сюда не приедем.

Все засмеялись, потому что сборная России должна в воскресенье играть матч с финнами.

- Я имел в виду, что мы не приедем на раскатку! – поправился тренер. – А вы что подумали? Я вас удивил?

- Ну да.
- И очень хорошо. Обычно вы меня удивляете, а теперь получилось наоборот.

Матч

Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Белов), 5:40 (1:0). Дацюк (Ковальчук), 8:21 (2:0). Ткачёв (Барабанов, Антипин), 11:27 (3:0). Зогорна (Йордан), 27:47 (3:1). Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58 (4:1). Ковальчук (Светлаков), 59:03 (5:1 - бол.).

Место и дата

16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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