Олег Знарок: Я же не Тайсон, чтобы уши откусывать! (видео, интервью)

После матча Россия – Чехия (5:1) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Олега Знарка.

- Хороший первый период, - оценил Олег Знарок. – Второй период нам не очень удался. Надо сказать, что сегодня у нас было очень много удалений. Но поздравляю всех с победой.

- А с чем связан второй период?

- Наверное, в первую очередь, невыполнение игрового задания. Из-за этого начался сумбур. Так вот все валом пошло. Пытались в паузах исправить ситуацию. Но не получилось. Поэтому просто ждали, когда этот период закончится.

- Поражение от шведов вы объяснили тем, что они провели гораздо меньше матчей в своем чемпионате, чем ваши ребята. Но ведь чехи сыграли столько же, что и шведы. Может, не в этом дело?

- Просто со Швецией нам не удалось забить больше одной шайбы.

- Оцените, пожалуйста, игру Любушкина и Гаврикова, - тихо спросил репортер, и все поняли, что он из Ярославля.

- Да обычно сыграли, - Знарок пожал плечами. Он никогда не дает характеристики своим игрокам после матча.

- Что вам удалось сделать с Ильей Ковальчуком, который неважно проводил прошлый сезон, а теперь будто летает по льду?

- Да ничего. Он сам все сделал.

- Второй матч подряд ваша команда сильно играет с начала матча. Хотите сразу забить быстрый гол?

- Так у нас состав такой, что мы не имеем права играть в откат. Поэтому показываем активный хоккей. А то, что мы забросили больше двух шайб – значит, наш план сработал. Мы всегда стараемся играть так. Другое дело, что сил хватает не всегда.

- Вы довольны игрой команды в неравных составах?

- Наверное, да. Мы забили в большинстве и не пропустили в меньшинстве.

- Все ли нормально с Шумаковым?

- Пока не знаю. Но думаю, какая-то микротравма у него есть.

- Как вам поддержка трибун?

- Отлично. Нас всегда поддерживают. Болеют до самого конца, как бы ни складывался матч.

- Главная тема – ваш матч в последний момент сняли из эфира Первого канала…

- Я абсолютно не в теме, - развел руками Знарок. – У меня своих забот хватает.

- Перед началом игры вы что-то долго шептали на ухо Илье Воробьеву. О чем вы говорили, если не секрет?

- Секрет, конечно, - усмехнулся Олег Валерьевич.

- Мы думали, вы ему ухо откусите, - признался репортер.

- Я же не Тайсон, чтобы уши откусывать! – засмеялся Знарок.

- Что команда будет делать в субботу?

- Мы наверное, потренируемся. А в воскресенье вообще сюда не приедем.

Все засмеялись, потому что сборная России должна в воскресенье играть матч с финнами.

- Я имел в виду, что мы не приедем на раскатку! – поправился тренер. – А вы что подумали? Я вас удивил?

- Ну да.

- И очень хорошо. Обычно вы меня удивляете, а теперь получилось наоборот.