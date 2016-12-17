Девушки дня. Четыре модели, которые украсили бы бой Поветкина и Стиверна
Из большого количества конкурсанток эти четыре девушки были выбраны на роль ринг-герлс боксерского вечера, в ходе которого Александр Поветкин и Бермейн Стиверн сразились бы за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Но, к большому сожалению, наш боксер не прошел допинг-тест и бой не состоится. Остается только полюбоваться девушками.
Алина Уланова
Жанна Балаева
Юлия Малина
Мария Камбур
Фото: Instagram, Вконтакте
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