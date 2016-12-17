Сергей Ковалев о поединке Поветкина: Победа будет за нами. Россия вперед!

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев подвел для себя итоги года и поделился ожиданиями от поединка Александра Поветкина.

– Я не доволен тем, как я провел этот год. У меня был хороший бой с Жаном Паскалем. И все. Два последних боя были просто ужасными. Несмотря на победу, я был очень расстроен из-за боя с Чилембой. Ощущение, как проиграл. Такие пироги.

– Можно ли говорить, что ваше сотрудничество с Джексоном завершено?

– Нет. Давайте не будем торопиться. Ничего не решено. Я не говорил, что его надо непременно убрать. Просто как тренер он не дает нужного. Мне необходим специалист, который будет подсказывать тактику. Джон мне держит «лапы». Все. Делать только это и называться тренером, наверное, это неправильно.

– Есть ли планы по новому наставнику?

– Я бы хотел пообщаться с Николаем Дмитриевичем Хромовым, пока я в Москве, выслушать его точку зрения, и получить совет. Или, возможно, он бы согласился быть моим наставником. Я бы был не против, если честно. Он на самом деле хороший специалист. Несмотря на то, что он тренирует любителей, он - профессионал своего дела

– Джексон сказал, что Уорду подготовиться к вам помог диетолог. Сами не думали обратиться к такому специалисту?

– Я нормально справляюсь со сгонкой веса. В этом нет проблемы. Я говорил, что комфортно себя чувствую, когда вешу 83 килограмма, нежели ниже. Если бы была весовая категория 85-86 кг, было бы супер. Если переходить в «крузера», я оказался бы недовесом. В моем весе приходится чуть-чуть напрягаться. Но справляюсь, боксирую. Серьезных проблем нет, чтобы переходить в более тяжелую категорию. И сейчас ситуация такова, что я хочу вернуть пояса, поэтому я остаюсь в полутяжах.

– США в спортивном плане вам что-нибудь дали?

– Россия дала стержень, закалила характер, человеческие качества. Она сделала меня мужчиной. Америка дала возможность мне реализовать это. В первый раз на автомобиле из салона я выехал в Америке, первый свой миллион заработал в Америке, купил дом, мой сын родился в Америке. Это страна возможностей. Главное, что я приехал туда сформировавшимся мужчиной, который знал, чего он хочет. В России у меня были сложности и трудности, с которыми я боролся и шел к этим же целям, но они меня всегда с пути сбивали. В результате эта дорога привела меня в Америку.

– Продажа платных трансляций не принесла телеканалу HBO планируемого дохода. Может ли случиться, что реванш окажется им не интересен?

– Они уже подтвердили свой интерес. Убедили и успокоили, что реванш будет, хотя они сами ожидали сумму в 300 тысяч проданных трансляций. Получилось 165 тысяч. Но они сказали, что в любом случае будет реванш, поскольку бой получил резонанс. Самим поединком они довольны и готовы организовать реванш.

– Денис Лебедев в поединке с Муратом Гассиевым выставил только один титул, хотя он был чемпионом по двум версиям. Почему вы на бой с Уордом поставили сразу три, а не один?

– Вообще без понятия, как такое возможно. WBA не подтвердила Гассиева, как претендента?

– Нет. Команда Лебедева отправила туда запрос с просьбой не выставлять титул. Им пошли навстречу.

– В первый раз с таким встречаюсь. И задал такой же вопрос своему менеджеру. Эгис тоже сказал, что не понимает.

У меня была обязательная защита титула IBF c Наджибом Мохаммеди. И меня обязали выставить все три титула. «Как так? – спрашивал я. – Он претендент только по версии IBF. И теперь может сразу выиграть три титула. Это же нечестно». Мне не разрешили выставить только один пояс. Поэтому ситуация с Лебедевым мне непонятна.

– Вы мало того, что выставили три титула, еще и получили гонорар меньше соперника – два млн против пяти. Не интересовались у своей команды как такое получилось?

– Это личные дела и контракты Уорда и его промоутерской компании Rock Nation. Мы не знаем, на каких условиях он находится на контракте, и какие проценты получает. Я боксировал на тех условиях, которые были согласованы с моим промоутером Кэти Дувой. Это было еще вначале нашего сотрудничества, и мы контрактом довольны до сих пор. Если бы платные трансляции собрали больше денег, я бы заработал еще.

И не забывайте, что там бешеные налоги. Если ты зарабатываешь больше 700 тысяч, налог увеличивается до 48 процентов. Плюс из своего гонорара платишь менеджеру и тренеру. Там не все так красочно, как кажется на первый взгляд. Но я не жалуюсь. На еду хватает. Крыша над головой есть. Это самое главное. Я не гонюсь за деньгами, как это однажды сделал Адонис «Чикенсон» (Адонис Стивенсон, - прим. ред.). Его поманили куском пожирнее и он ушел с HBO. Сейчас он на контракте с Элом Хэймоном и боксирует с мешками. Какое мнение может быть о таком чемпионе? Лучше уж ходить без пояса, и чтобы за твоей спиной не говорили, что ты – трус.

Вот и Андре Уорд сейчас себя так ведет. Выиграв таким решением пояса… Если он реально считает себя победителем, пусть докажет в реванше. Раз уж по его словам, ему не составило труда завоевать титулы. Тогда вопросы снимутся.

– Сталкивались ли вы в США с нечестным судейством?

– Далеко не надо ходить - 19 ноября в Лас-Вегасе. Это мнение только мое мнение. Это мнение всей боксерской общественности, что решение судей было неправильным. Я никого не виню, сам виноват. Знал, где боксирую. Надо было делать замечание внимание рефери, чтобы он делал предупреждения Уорду за удары ниже пояса. Он мне очень много нанес ударов ниже пояса. На них я просто молчал. Они урона не наносили, но они были. Мне нужно было раз сказать, два сказать, чтобы где-то судья очко снял. Но все к лучшему, это поражение сделает меня еще сильнее. В этом я уверен.

– Расскажите о своей благотворительной деятельности.

– На сегодняшний день на меня зарегистрирован благотворительный фонд Krusher. Для ведения его деятельности нужно собрать уставной капитал. После этого можно начать деятельность. Я призываю присоединиться всех неравнодушных ко мне и моему боксу и тех, кто хочет помочь моему фонду. Мы начнем свою деятельность с челябинской области. Потом планируем развиваться на всю территорию страны.

На сегодняшний день я своими средствами оплатил мобильный подъемник, который устанавливается в микроавтобус: загружает и выгружает инвалидов. Мы пока не нашли минимального уставного капитала, поэтому я решил из своих средств помочь человеку, который нуждается в помощи. Надеюсь, что к Новому году или в начале января мы вручим подъемник новому хозяину. Это мое желание помогать.

Кроме того, я планирует финансировать поездки ребят на соревнование. Сейчас федеральным законом отменили, чтобы поездки спонсировались из бюджета, поэтому будем своими силами делать для России чемпионов

– Вы говорили, что читали автобиографию Майка Тайсона. Чем она вам запомнилась? Чья биография жестче, ваша или его?

– Я начал ее читать достаточно давно, но времени никак не было дочитать до конца. Остановился на моменте, когда умер Кас Д'Амато. Но то, что я прочитал, произвело сильное впечатление. У него тоже очень сложная жизнь. По сути, Майк Тайсон был трусом по первой части книги. Но эта трусость помогла ему выжить в гетто. Страх собственно говоря и помогает выживать. И он свою трусость переборол. Стал великим боксером. В боксе он излучал потрясающую уверенность и силу победителя.

Без книги знаю, что он недальновидно поступал со своими финансами. Я примерно понимаю, о чем дальше в книге будет речь. Он остался без денег, которые зарабатывал всю жизнь. 400 миллионов – я даже представить себе могу, сколько это! Он все потерял. А почему? Потому что он вырос в гетто. И каждый день проживал, как последний. Не думал о будущем. Я бы не хотел там оказаться.

– Вы недавно стали промоутером и подписали боксера. Если ли дальнейшие планы в этом направлении?

– Нет. Никаких планов нет. Была возможность помочь своему земляку, боксеру из Челябинска Бахраму Муртазалиеву. Я ему помог. Перспективный и хороший боксер.

– На этой неделе в России жду бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном.

– Соперник у него достойный. Бывший чемпион по версии WBC. Я думаю, что Саша должен победить. Стиверн давно не боксировал, хотя и у Саня получился длительный отдых. Интрига есть. Я поеду на бой и поддержу Сашу. Желаю удачи ему. Победа будет за нами. Россия вперед.