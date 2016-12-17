«Барош просит, чтобы я не нервничал». Экс-игрок «Зенита» хочет заиграть в Чехии
«Зенит» подписал очередного
иностранца (о переходе Эрнани – на стр. 2), а еще один воспитанник клуба тем
временем пытается показать себя в Европе. 20-летний полузащитник Илья Кубышкин
играет за чешский «Слован», где легенда местного футбола Милан Барош говорит
ему: «Кубо, не нервничай, все получится».
«ХОЧУ ПООБЩАТЬСЯ С ПЕТРЖЕЛОЙ»
- Отпуск
провожу в Питере, а на Новый год поеду в гости к Коле Комличенко (нападающий «Слована», арендованный у «Краснодара»
– Прим. ред.) в Краснодар – он
пригласил, - говорит Илья. - Мы вместе играем, общаемся больше всего с ним,
конечно. Потому что на чешском пока сложно изъясняться. Хотя в команде со всеми
на позитиве.
- Язык учите?
- Два
раза в неделю. И клуб в этом заинтересован, и мы, естественно. Язык дается. Но
почему-то быстрее запоминаются плохие слова, - улыбается Кубышкин.
- Ну, это понятно. Как вообще
вариант с Чехией появился?
- Интерес «Слована» был еще прошлой зимой – они обратили на меня внимание, когда играл за «Зенит-2» на Кубке ФНЛ. Прислали приглашение в «Зенит», но клуб не отпустил. Потом я был в «Зените-2», но там почти не было игровой практики. Мне сказали, что нужно искать варианты. И тут «Слован» вновь вспомнил обо мне. Чешский агент Виктор Коларж связался с моим агентом Александром Клюевым – и я подписал контракт.
- Вы – воспитанник «Зенита», мечтали играть за основу, но…
- …руководство
сказало, что для «Зенита-2» я слабоват, надо прибавлять. Но не исключено, что я
вернусь, правильно ведь?
- Если б были в аренде, шансов
было бы больше, а так у вас полноценный контракт.
- Да.
Но шла речь, что у «Зенита» первоочередное право выкупа.
- Вы в Чехии с Властимилом Петржелой
– легендарным для Питера тренером –общались?
- Еще
нет. Но было бы интересно с ним пообщаться. Тем более он хорошо говорит
по-русски – мне рассказывал Артем
Мещанинов, который у него в «Банике» во второй лиге играет. Но когда
Властимил работал в Петербурге, я с ним не пересекался – еще маленький был.
- Зато вам довелось тренироваться
и с Кержаковым, и с Аршавиным. Это Андрей вас Куба стал называть?
- Тренировались на сборах – Керажков с Аршавиным смотрели, как штрафные исполняю. А Куба меня зовут все, не только Аршавин. В Чехии, правда, немного переиначили – получается Кубо.
«СТОЛЫ, СТУЛЬЯ НУЖНЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!»
- Сейчас в «Зените» из той
команды остался только Кержаков, свои, питерские, больше не играют. Вы согласны,
что к этому «Зениту» отношение в городе сдержаннее, чем к тому, где заводилами
были Кержаков, Аршавин?
- Согласен.
В то время команда была ближе – больше своих воспитанников, российских игроков.
Сейчас больше приезжих.
- При Луческу несколько матчей
провел Чернов.
- Да, но
он не воспитанник «Зенита». Сейчас из тех, кто прошел школу «Зенита», только Кержаков
и остался.
- А Могилевец?
- Да, конечно,
он стопроцентный воспитанник. Но не знаю, Паша еще в «Зените»?
- В «Зените», только не играет
почти. Хотя в сборную вызывался.
- Когда
я был маленьким, мы тренировались в манеже. Помню, что Паша ходил туда дополнительно
тренироваться – видел его постоянно. И после этого он заиграл. Мне было приятно
– потому что человек много работал и добился попадания в первую команду.
- У вас за «Слован» пара матчей
в чемпионате Чехии и Кубке страны, на несколько минут вы выходили в играх Лиги
Европы. Полный матч играть не готовы?
- Тренеры положительно отзываются обо мне, но говорят, что пока физически не готов играть 90 минут. А для опорного полузащитника это важно. Тут сказывается, что я перешел в команду по ходу сезона. Надо на сборах как следует поработать.
- Вы в «Словане» играете с Миланом Барошем, игравшим в чешской сборной, «Ливерпуле». Он в команде – как Кержаков для «Зенита»?
- Скорее
для всей Чехии. Звезда, уважаемый игрок. Мне часто подсказывает. Говорит: «Кубо,
не нервничай, все получится».
- Для вас какой чемпионат –
ориентир?
- Английская
премьер-лига. Лучшая лига мира. Хотя после того, как все испанские клубы вышли
из групп в еврокубках, я в этом усомнился. Но все равно Англия нравится больше.
Только чтобы попасть туда, мне надо за сборную играть.
- Комличенко говорил, что
молодых игроков в России, готовых за миллион сидеть в запасе, не осталось. Это
правда?
- Полностью
разделяю это мнение. Многие молодые хотят играть, а не сидеть на банке. Смысла нет
– деградируешь же. Даже если потеряешь в зарплате и уедешь в Европу – это будет
лучше.
- Вы – потеряли?
-
Получаю в Чехии чуть меньше.
- Что с учебой в Лесопилке, как
вы свой вуз называете?
- Вот
как раз сейчас разбираюсь. Летом должен защищать диплом в Лесотехнической
академии. Правда, тему сформулировать пока не могу. Пошел туда учиться, потому
что для меня важнее футбол, а в Лесопилке не такая нагрузка, как в остальных
вузах. Проще учиться. Так что если нужны будут табуретки, стулья – обращайтесь.
Но позже – пока я все-таки на футболе сосредоточен.