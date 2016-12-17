«Барош просит, чтобы я не нервничал». Экс-игрок «Зенита» хочет заиграть в Чехии

Илья Кубышкин (справа) сменил футболку "Зенита" на форму "Слована" Источник: ФК «Зенит»

«Зенит» подписал очередного иностранца (о переходе Эрнани – на стр. 2), а еще один воспитанник клуба тем временем пытается показать себя в Европе. 20-летний полузащитник Илья Кубышкин играет за чешский «Слован», где легенда местного футбола Милан Барош говорит ему: «Кубо, не нервничай, все получится».

«ХОЧУ ПООБЩАТЬСЯ С ПЕТРЖЕЛОЙ»

- Отпуск провожу в Питере, а на Новый год поеду в гости к Коле Комличенко (нападающий «Слована», арендованный у «Краснодара» – Прим. ред.) в Краснодар – он пригласил, - говорит Илья. - Мы вместе играем, общаемся больше всего с ним, конечно. Потому что на чешском пока сложно изъясняться. Хотя в команде со всеми на позитиве.

- Язык учите?

- Два раза в неделю. И клуб в этом заинтересован, и мы, естественно. Язык дается. Но почему-то быстрее запоминаются плохие слова, - улыбается Кубышкин.

- Ну, это понятно. Как вообще вариант с Чехией появился?

- Интерес «Слована» был еще прошлой зимой – они обратили на меня внимание, когда играл за «Зенит-2» на Кубке ФНЛ. Прислали приглашение в «Зенит», но клуб не отпустил. Потом я был в «Зените-2», но там почти не было игровой практики. Мне сказали, что нужно искать варианты. И тут «Слован» вновь вспомнил обо мне. Чешский агент Виктор Коларж связался с моим агентом Александром Клюевым – и я подписал контракт.

Фото опубликовано Ilya Kubyshkin (@kubyshkin96) Авг 14 2016 в 12:42 PDT

- Вы – воспитанник «Зенита», мечтали играть за основу, но…

- …руководство сказало, что для «Зенита-2» я слабоват, надо прибавлять. Но не исключено, что я вернусь, правильно ведь?

- Если б были в аренде, шансов было бы больше, а так у вас полноценный контракт.

- Да. Но шла речь, что у «Зенита» первоочередное право выкупа.

- Вы в Чехии с Властимилом Петржелой – легендарным для Питера тренером –общались?

- Еще нет. Но было бы интересно с ним пообщаться. Тем более он хорошо говорит по-русски – мне рассказывал Артем Мещанинов, который у него в «Банике» во второй лиге играет. Но когда Властимил работал в Петербурге, я с ним не пересекался – еще маленький был.

- Зато вам довелось тренироваться и с Кержаковым, и с Аршавиным. Это Андрей вас Куба стал называть?

- Тренировались на сборах – Керажков с Аршавиным смотрели, как штрафные исполняю. А Куба меня зовут все, не только Аршавин. В Чехии, правда, немного переиначили – получается Кубо.

Илья Кубышкин в матче против ПАОК в Лиге Евопы. Фото fcslovanliberec.cz

«СТОЛЫ, СТУЛЬЯ НУЖНЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!»

- Сейчас в «Зените» из той команды остался только Кержаков, свои, питерские, больше не играют. Вы согласны, что к этому «Зениту» отношение в городе сдержаннее, чем к тому, где заводилами были Кержаков, Аршавин?

- Согласен. В то время команда была ближе – больше своих воспитанников, российских игроков. Сейчас больше приезжих.

- При Луческу несколько матчей провел Чернов.

- Да, но он не воспитанник «Зенита». Сейчас из тех, кто прошел школу «Зенита», только Кержаков и остался.

- А Могилевец?

- Да, конечно, он стопроцентный воспитанник. Но не знаю, Паша еще в «Зените»?

- В «Зените», только не играет почти. Хотя в сборную вызывался.

- Когда я был маленьким, мы тренировались в манеже. Помню, что Паша ходил туда дополнительно тренироваться – видел его постоянно. И после этого он заиграл. Мне было приятно – потому что человек много работал и добился попадания в первую команду.

- У вас за «Слован» пара матчей в чемпионате Чехии и Кубке страны, на несколько минут вы выходили в играх Лиги Европы. Полный матч играть не готовы?

- Тренеры положительно отзываются обо мне, но говорят, что пока физически не готов играть 90 минут. А для опорного полузащитника это важно. Тут сказывается, что я перешел в команду по ходу сезона. Надо на сборах как следует поработать.

Илья Кубышкин в матче за «Зенит» в юношеской Лиге чемпионов. Фото uefa.com

- Вы в «Словане» играете с Миланом Барошем, игравшим в чешской сборной, «Ливерпуле». Он в команде – как Кержаков для «Зенита»?

- Скорее для всей Чехии. Звезда, уважаемый игрок. Мне часто подсказывает. Говорит: «Кубо, не нервничай, все получится».

- Для вас какой чемпионат – ориентир?

- Английская премьер-лига. Лучшая лига мира. Хотя после того, как все испанские клубы вышли из групп в еврокубках, я в этом усомнился. Но все равно Англия нравится больше. Только чтобы попасть туда, мне надо за сборную играть.

- Комличенко говорил, что молодых игроков в России, готовых за миллион сидеть в запасе, не осталось. Это правда?

- Полностью разделяю это мнение. Многие молодые хотят играть, а не сидеть на банке. Смысла нет – деградируешь же. Даже если потеряешь в зарплате и уедешь в Европу – это будет лучше.

- Вы – потеряли?

- Получаю в Чехии чуть меньше.

- Что с учебой в Лесопилке, как вы свой вуз называете?

- Вот как раз сейчас разбираюсь. Летом должен защищать диплом в Лесотехнической академии. Правда, тему сформулировать пока не могу. Пошел туда учиться, потому что для меня важнее футбол, а в Лесопилке не такая нагрузка, как в остальных вузах. Проще учиться. Так что если нужны будут табуретки, стулья – обращайтесь. Но позже – пока я все-таки на футболе сосредоточен.