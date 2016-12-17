Овечкин забил отличный гол, виртуоз Кузнецов рисует два шедевра (видео, отчет)

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд, теперь над «Каролиной» (4:3 бул.), а Александр Овечкин забил красивый гол.





Вчера я встретился с легендой хоккея Теему Селянне и спросил его, какая команда НХЛ в этом сезоне вас удивляет больше всего. Понятно, что речь зашла о «Коламбусе», который я называю хоккейным «Лестером».

Но Селянне особенно отметил ситуацию в дивизионе Метрополитен. «Филадельфия» одержала десять побед подряд (и идет на четвертом месте!) «Коламбус» - восемь побед подряд, и по потерянным очкам это лучшая команда лиги.

«Питтсбург» только что проиграл «Лос-Анджелесу» (0:1) и прервал победную серию – но по набранным очкам идет первым в НХЛ, нога в ногу с «Чикаго». «Нью-Йорк Рейнджерс» хорош как никогда.

И наконец, пятая команда дивизиона – «Вашингтон», одержавшая уже шесть побед подряд. Фантастика в том, что пять клубов из Метро имеют не меньше 41 очка. В параллельном Атлантическом дивизионе с этим может сравниться только «Монреаль» (42), а остальные даже в подметки не годятся.

Это я все к тому, чтобы показать, в какой жесточайшей конкуренции «Кэпиталз» набирают очки. Потерпел пару поражений, рухнул в подвал – и ты никто.

Место в воротах «Вашингтона» было доверено сменщику – Филипу Грубауэру. И он пропустил уже на шестой минуте, когда Джефф Скиннер нарисовался на пятачке и прямо из площади ворот отправил шайбу в сетку.

То, что было дальше, надо смотреть. Обязательно изучите видео о матче. Евгений Кузнецов виртуозными финтами так лихо обыграл двух соперников, что комментаторы даже завизжали от восторга. Забей Кузя, и это был бы гол года. Но увы, увы…

А забил Овечкин. Контратака «Вашингтона», Никлас Бэкстрем проходит к воротам «Каролины», отдает пас назад, и Александр Великий бросает шайбу как из пращи.

Да, момент у Овечкина получился отменный. Это его 14-й гол в сезоне (Сидни Кросби маячит впереди с 21 голом), 539-й в карьере. В списке лучших снайперов лиги Александр уже оторвался от Кейта Ткачука (538) и приближается к Стэну Миките (541), занимающему пока 30-е место в табели о рангах. А 29-м там идет легенда из легенд, чьим именем назван приз лучшему снайперу лиги – Морис Ришар (544). Овечкин выигрывал его шесть раз. Будет очень символично, когда Алекс обойдет героя «Монреаля».

Вскоре отличился Джастин Уильямс, которому помог Кузнецов. На это «Каролина» ответила голом Джастина Фолка. А потом отличился Теуво Теравайнен, и там Грубауэру закрыли обзор, а еще случились два рикошета.

Но «Вашингтон» снова показал характер. Отлично сыграл Дмитрий Орлов, и Ти-Джей Оши переправил шайбу в сетку.

В овертайме Евгений Кузнецов снова едва не сотворил гол-шедевр. А в серии буллитов отличились Оши (ну как же без него?) и наконец-то Кузнецов, которому все-таки улыбнулась удача.