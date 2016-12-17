Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Кристал Пэлас- : -Челси
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Куньлунь- : -Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ювентус- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Овечкин забил отличный гол, виртуоз Кузнецов рисует два шедевра (видео, отчет)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Овечкин забил отличный гол, виртуоз Кузнецов рисует два шедевра (видео, отчет)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд, теперь над «Каролиной» (4:3 бул.), а Александр Овечкин забил красивый гол.


Вчера я встретился с легендой хоккея Теему Селянне и спросил его, какая команда НХЛ в этом сезоне вас удивляет больше всего. Понятно, что речь зашла о «Коламбусе», который я называю хоккейным «Лестером».

Но Селянне особенно отметил ситуацию в дивизионе Метрополитен. «Филадельфия» одержала десять побед подряд (и идет на четвертом месте!) «Коламбус» - восемь побед подряд, и по потерянным очкам это лучшая команда лиги.

«Питтсбург» только что проиграл «Лос-Анджелесу» (0:1) и прервал победную серию – но по набранным очкам идет первым в НХЛ, нога в ногу с «Чикаго». «Нью-Йорк Рейнджерс» хорош как никогда.

И наконец, пятая команда дивизиона – «Вашингтон», одержавшая уже шесть побед подряд. Фантастика в том, что пять клубов из Метро имеют не меньше 41 очка. В параллельном Атлантическом дивизионе с этим может сравниться только «Монреаль» (42), а остальные даже в подметки не годятся.

Это я все к тому, чтобы показать, в какой жесточайшей конкуренции «Кэпиталз» набирают очки. Потерпел пару поражений, рухнул в подвал – и ты никто.

Место в воротах «Вашингтона» было доверено сменщику – Филипу Грубауэру. И он пропустил уже на шестой минуте, когда Джефф Скиннер нарисовался на пятачке и прямо из площади ворот отправил шайбу в сетку.

То, что было дальше, надо смотреть. Обязательно изучите видео о матче. Евгений Кузнецов виртуозными финтами так лихо обыграл двух соперников, что комментаторы даже завизжали от восторга. Забей Кузя, и это был бы гол года. Но увы, увы…

А забил Овечкин. Контратака «Вашингтона», Никлас Бэкстрем проходит к воротам «Каролины», отдает пас назад, и Александр Великий бросает шайбу как из пращи.

Да, момент у Овечкина получился отменный. Это его 14-й гол в сезоне (Сидни Кросби маячит впереди с 21 голом), 539-й в карьере. В списке лучших снайперов лиги Александр уже оторвался от Кейта Ткачука (538) и приближается к Стэну Миките (541), занимающему пока 30-е место в табели о рангах. А 29-м там идет легенда из легенд, чьим именем назван приз лучшему снайперу лиги – Морис Ришар (544). Овечкин выигрывал его шесть раз. Будет очень символично, когда Алекс обойдет героя «Монреаля».

Вскоре отличился Джастин Уильямс, которому помог Кузнецов. На это «Каролина» ответила голом Джастина Фолка. А потом отличился Теуво Теравайнен, и там Грубауэру закрыли обзор, а еще случились два рикошета.

Но «Вашингтон» снова показал характер. Отлично сыграл Дмитрий Орлов, и Ти-Джей Оши переправил шайбу в сетку.

В овертайме Евгений Кузнецов снова едва не сотворил гол-шедевр. А в серии буллитов отличились Оши (ну как же без него?) и наконец-то Кузнецов, которому все-таки улыбнулась удача. 

Матч

Каролина - Вашингтон - 3:4 Б. (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Скиннер (Раск, Райан), 5:46 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 26:25 (1:1 - бол.). Уильямс (Нисканен, Кузнецов), 31:13 (1:2). Фолк (Теравайнен, Ахо), 33:31 (2:2). Теравайнен (Славин, Ахо), 40:40 (3:2 - бол.). Оши (Нисканен, Орлов), 53:56 (3:3).

Победный буллит:

Кузнецов - 3:4.

Место и дата

17 декабря 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
20 сэйвов Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер»«Ванкувер» одержал победу над «Тампой-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Ванкувер» победил «Тампу», «Питтсбург» уступил в овертайме «Лос-Анджелесу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Гол Тютина не помог «Колорадо» в матче с «Флоридой»Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Флориде».«Коламбус» обыграл «Калгари», Бобровский отразил 22 броскаХоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».«Монреаль» дома уступил «Сан-Хосе»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».«Питтсбург» дома уступил «Лос-Анджелесу»Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Лос-Анджелесу».Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».«Айлендерс» проиграли «Баффало», Кулемин отдал голевой пасХоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».Теему Селянне: Сравниться с Лайне по силе броска может только ОвечкинИзвестный финский форвард Теему Селянне оценил игру новичка «Виннипега» Патрика Лайне в дебютном для него сезоне в НХЛ.Все профи из «Харламов Трофи»Все профи из «Харламов Трофи»Вспоминаем имена прошлых лауреатов премии и самые яркие моменты праздничных церемоний.Клюшка чуть не выбила глаз игроку, Якупов забил гол от трусов (видео, 5 гвоздей)Клюшка чуть не выбила глаз игроку, Якупов забил гол от трусов (видео, 5 гвоздей)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Сергей Плотников: Попробую ли еще раз пробиться в НХЛ? Рано об этом говоритьНападающий СКА Сергей Плотников поделился мнением о своем выступлении в НХЛ.Патрик Кейн: Анисимов – один из лучших вторых центров НХЛФорвард «Чикаго» Патрик Кейн после матча с «Айлендерс» (5:4) высказался об игре центрального нападающего своей тройки – Артема Анисимова.Артемий Панарин: Бывают матчи, когда заходит всеФорвард «Чикаго» Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:4).Панарин стал второй звездой дня, Тарасенко – третьейРоссийские нападающие Артемий Панарин («Чикаго») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис») признаны второй и третьей звездами дня в НХЛ.Кучеров пропустит несколько дней из-за травмыРоссийский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров может пропустить ближайшие матчи клуба из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ.Владимир Тарасенко разрывает «дьяволов» из Нью-Джерси, набрав три очка! (видео)Владимир Тарасенко разрывает «дьяволов» из Нью-Джерси, набрав три очка! (видео)Не только Артемий Панарин, но и Владимир Тарасенко набрал три очка в одном матче, принеся своей команде победу.Панарин поставил на уши Нью-Йорк, забив два супергола «Айлендерс» (видео)Панарин поставил на уши Нью-Йорк, забив два супергола «Айлендерс» (видео)Форвард «Чикаго» Артемий Панарин провел один из лучших матчей в НХЛ, набрав три очка в гостевой игре против «Нью-Йорк Айлендерс».Возвращение Шараповой, феерия Панарина и Тарасенко и дебаты о допинге в биатлоне. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.НХЛ. «Анахайм» обыграл «Бостон», «Рейнджерс» одолели «Даллас» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».

Каролина
Каролинакалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости