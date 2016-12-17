«Чудовищное решение Первого канала». Хоккей сняли с эфира не из-за рейтинга?

Обозреватель «Советского спорта» продолжает горячую тему – как Первый канал отказался показывать Кубок Первого канала.

Я такую реакцию не ожидал.

Обычный мой твит после матча Россия – Чехия (5:1), когда Илья Ковальчук подколол репортера Первого канала, собрал больше тысячи ретвитов, под тысячу лайков. 55 тысяч показов и первое место за сутки в микроблогах.

"У вас же "Давай поженимся" вместо хоккея", - сказал Илья Ковальчук корреспонденту Первого канала. pic.twitter.com/vfYF1nCqEJ — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 16 декабря 2016 г.

Для репортера это – успех, но тут дело в другом. Это говорит о том, как народ был разогрет этой темой и возмущен, что хоккей убрали из эфира Первого канала, поставив вместо этого «Давай поженимся».

«Молодец, Илюха, правильно ответил!» - Ковальчук такой же сейчас герой, как после золотого гола в Квебеке. Потому что сказал то, о чем думали все.

Нет, послушайте, в каком-то смысле Первый канал прав. Для чего создавали федеральный канал о спорте «Матч ТВ»? Как раз для таких турниров. Когда большой хоккей вернулся на Первый канал в 2010 году, то о «Матч ТВ» никто не думал. А теперь пора отдать спорт туда, где он и должен быть. Первому же каналу надо развлекать свою паству, которая выбирает одну из трех женщин на «Давай поженимся», поет на диване под шоу «Голос» и мысленно передает баночку варенья из райских яблочек Леониду Якубовичу в «Поле чудес».

Это такой же ритуал, как вот у «Советского спорта» есть Евгений Ловчев, голы Овечкина по утрам и футбольный «Спартак».

Но в целом Первый канал вообще не прав. Абсолютно.

Очень хорош в этом смысле твит коллеги Сергея Бутова. Как в 83 знаках уместить всю суть.

Чудовищное решение Первого канала. Так ведут себя только дураки, живущие одним днём — Sergey Butov (@sergeybutov) 16 декабря 2016 г.

Вы только задумайтесь. Кубок Первого канала – это проект Первого канала, причем с 2010 года. В эти дни хоккей отмечает 70 лет. Это юбилей народной игры, которую очень любят в Кремле. Специально в Москве устроили Международный хоккейный форум. Приехали все – Рене Фазель, Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Роман Ротенберг… Ну что я буду перечислять? Вообще все главные хоккейные люди.

Народ валом валит в Парк легенд. Но вместить всех желающих стадион не может. Посмотреть бы хоккей по телевизору. И тут Первый канал отказывается от трансляции. В день эфира. За несколько часов. Вышвыривает игру на «Матч ТВ». А там к этому не готовы, там – биатлон. Коллеги делают чудо, втискивая игру в сетку. Но умещается только третий период. В итоге обозленные болельщики взрывают соцсети.

На что это похоже? Это как к 70-летнему человеку прийти на день рождения и при всех плюнуть в торт. И это нельзя объяснить только тем, что у хоккея якобы низкие телерейтинги.

Якобы – потому что вчера со мной связались знающие люди с телевидения. И они изучили рейтинг матча Швеция – Россия (3:1), который был якобы низким. Там называли долю в 6,3, да?

«Рейтинги по Москве приходят на следующий день. Рейтинги по России – через день. Уже вопрос, как на Первом канале могли так все быстро подсчитать?

Смотрим данные по Москве, общей цифры пока нет. Но вот, скажем, возрастная категория 25-59 лет. Рейтинг матча – 2,6 и доля 8,1. Это и мужчины, и женщины – вместе. То есть уже выше той цифры, которую нам обнародовали».

Красиво, да?

И знающие люди добавляют: «Мы не знаем точно, что там произошло. Но если смотреть со стороны – не похоже на то, что дело в телерейтингах. Возможно, есть конфликт».

Неужели на Первом канале обиделись, что хоккеисты передвинули свой матч с субботы на пятницу? Но ведь в субботу должны пройти большие мероприятия, посвященные 70-летию хоккея. В Парке легенд ждали даже Владимира Путина. Стоило бы войти в положение.

Но на Первом канале приняли радикальное решение. И есть чувство, за этим что-то стоит.

Узнаем ли правду?