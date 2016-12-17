Знакомьтесь, остарин! Бой Поветкин – Стиверн отменен из-за допинга

Экс-чемпион мира Александр Поветкин снова не выйдет на титульный поединок из-за положительного допинг теста.

Что случилось?

Екатеринбург замер в ожидании предстоящего вечера бокса. Сегодня в 21:00 по Москве в присутствии 15 тысяч болельщиков 37-летний Александр Поветкин должен был сразиться за временный чемпионский пояс WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

Соперники уже прошли традиционную процедуру взвешивания и были готовы к выходу на ринг. Однако утром президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман «взорвал бомбу»: организация отказалась санкционировать поединок из-за положительной допинг-пробы россиянина.

The @WBCBoxing is officially withdrawing recognition of Povetkin vs Stiverne due to the positive result of Povetkin for Osterine — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 17 декабря 2016 г.

Ассоциация по добровольному тестированию (VADA) обнаружила в анализах Поветкина следы применения остарина - вещества из группы SARM. Оно повышает выносливость во время тренировочного процесса, оказывая на организм действие, подобное анаболическим стероидам. Все препараты группы SARM были запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) еще в 2008 году.

- WBC не санкционирует предстоящий бой между Поветкиным и Стиверном, я не знаю, состоится он или нет, но даже если состоится, с него снят титул WBC и он не одобрен нашей организацией, поскольку у Поветкина обнаружен остарин в результате допинг-теста, - подчеркнул Сулейман.

Тренер Стиверна Дон Хаус заявил в интервью изданию NYFights, что его подопечный отказывается выходить на бой. Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, зачастую оперативно реагирующий на подобные события, пока ограничился лишь констатирующим твитом.

Да. У Саши нашли остарин Непонятно, откуда он взялся. По идее такого не может быть. Разбираемся — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 17 декабря 2016 г.

Поветкин будет дисквалифицирован?

Напомним, в 2016 году из-за положительной допинг-пробы в России срывается уже второй поединок с участием «Русского витязя». 21 мая в Москве Александр должен был сразиться за титул WBC с Деонтеем Уайлдером. Тогда в дело вмешался пресловутый мельдоний. Команда американца наотрез отказалась от боя, попутно обвинив оппонентов в мошенничестве и всех смертных грехах, что стало основанием для подачи судебного иска от имени Рябинского. В качестве компенсации за клевету и нанесения ущерба репутации он рассчитывал взыскать с представителей Уайлдера, ни много ни мало, 36,5 миллиона долларов США.

Всемирный боксерский совет, разбираясь в сложившейся ситуации, выдержал поистине мхатовскую паузу. Лишь в середине августа была обнародована официальная резолюция. Аргументация российского боксера, которая сводилась к тому, что он принимал милдронат, когда тот еще был разрешен – в целом была принята. Поветкин избежал дисквалификации, получил право на поединок со Стиверном за временный титул WBC, но ему был назначен испытательный срок (один год).

Организация подчеркнула, что в случае сдачи положительной допинг-пробы за это время боксер будет автоматически дисквалифицирован и лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.

До выяснения всех обстоятельств дела не стоит делать далеко идущие выводы, но не вызывает сомнений, что теперь дела олимпийского чемпиона Афин-2004 действительно плохи. А количество желающих слушать какие-либо объяснения произошедшего изрядно поубавится.

Можно ли было спасти бой?

Возможно, бой Поветкин – Стиверн все же можно было провести (едва ли канадца могла обрадовать мысль о потере внушительного гонорара), а разбираться в сверхновой допинговой истории уже постфактум. Однако не стоит забывать, что за спиной канадца стоит одиозная фигура 85-летнего промоутера Дона Кинга, у которого вырос зуб на компанию «Мир бокса» еще во время противостояния Дениса Лебедева с Гильермо Джонсом.

Тогда Рябинский выиграл процесс у Кинга за сорванный повторный поединок между этими соперниками. Он требовал компенсацию в размере 2,4 миллиона долларов, однако суд удовлетворил иск частично — российский бизнесмен получил 1,6 миллиона.

Напомним, что в 2013 году Джонс в 11-м раунде нокаутировал Лебедева, но затем был лишен титула из-за положительной допинг-пробы на фуросемид. Можно не сомневаться в том, что теперь Дон постарается взять убедительный реванш.

Главной же пострадавшей стороной в очередной раз стали российские болельщики, которые еще не успели мысленно переварить шокирующие данные из доклада Ричарда Макларена.



