Знакомьтесь, остарин! Бой Поветкин – Стиверн отменен из-за допинга

Экс-чемпион мира Александр Поветкин снова не выйдет на титульный поединок из-за положительного допинг теста.

Екатеринбург замер в ожидании предстоящего вечера бокса. Сегодня в 21:00 по Москве в присутствии 15 тысяч болельщиков 37-летний Александр Поветкин должен был сразиться за временный чемпионский пояс WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

Соперники уже прошли традиционную процедуру взвешивания и были готовы к выходу на ринг. Однако утром президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман «взорвал бомбу»: организация отказалась санкционировать поединок из-за положительной допинг-пробы россиянина.

