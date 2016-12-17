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Лучше бы Поветкин проиграл. Допинг фактически ставит крест на карьере Александра

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Поветкин
Александр Поветкин

Положительная проба на допинг, скорее всего, ставит крест на карьере выдающегося российского боксера.

Нашли время подставиться! Через неделю после доклада комиссии Ричарда Макларена, когда в умах многих людей слова допингер и российский спортсмен стали синонимами, когда нужно отстаивать свою честь и достоинство и не давать ни малейших поводов к придиркам, разгорается феерический скандал. Бой за право стать официальным претендентом на титульный бой по версии WBC в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном отменен. Отменен из-за положительной пробе на допинг не у канадца (о чем много говорили до боя), а у россиянина!

Это плохо по многим обстоятельствам.

Во-первых, не вовремя. Конечно, положительная проба никогда не бывает вовремя, но сейчас — особенно, об этом написано выше.

Во-вторых, помимо имиджевых потерь, это гигантские финансовый потери. Я не говорю уже про сам боксерский турнир в Екатеринбурге, который должен был пройти сегодня и на который ухлопали кучу денег. Я о том, что за срыв боя менеджеру Александра, руководителю компании «Мир бокса» Андрею Рябинскому придется серьезно раскошелиться. Не так давно Рябинский выиграл иск у знаменитого Дона Кинга за сорванный бой Дениса Лебедева против Гильермо Джонса из-за допинга у последнего. Сумма немаленькая — 2,4 миллиона.

Более того: сейчас в производстве находятся еще два иска. Команды чемпиона мира WBC Деонтея Уайлдера к «Миру бокса» за то, что из-за положительной пробы на мельдоний у Поветкина был сорван бой американца с Александром. Сумма — более 3 000 000 долларов. И встречный иск Рябинского на более чем $30 млн. о защите чести и достоинства. Сейчас у Дона Кинга, который является менеджером Стиверна, есть возможность отыграться. Да и адвокаты Уайлдера не упустят возможности обобрать российскую сторону.

Знакомьтесь, остарин! Бой Поветкин – Стиверн отменен из-за допинга

В-третьих, вся эта катавасия, скорее всего, ставит крест на карьере великолепного, но уже возрастного боксера. Поветкину уже 37. Он уже больше года не выходил на ринг в официальном поединке. Судебные процессы займут еще минимум полгода. Когда Александр вновь выйдет на ринг, неизвестно. В любом случае, начинать поход за чемпионским титулом надо будет с самого начала. Вряд ли у Русского Витязя найдутся на это силы, а уж время точно играет против него.

Лучше бы Поветкин проиграл: в этом случае было бы потеряно многое, но далеко не все. Очень сильно сомневаюсь, что в этих условиях Поветкин сам принимал допинг. Скорее всего, виной всему опять чья-то халатность. В любительском спорте, который существует на государственные (то есть, наши с вами) деньги, принято находить в таких случаях стрелочников. Здесь же, когда за все расплачивается конкретный человек, очень хочется надеяться, что будет найден и наказан конкретный виновный. Хотя вряд ли Поветкину от этого будет легче...

Голосование: Каким будет будущее Александра Поветкина после второго проваленного допинг-теста?

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