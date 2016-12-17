Лучше бы Поветкин проиграл. Допинг фактически ставит крест на карьере Александра

Александр Поветкин

Положительная проба на допинг, скорее всего, ставит крест на карьере выдающегося российского боксера.

Нашли время подставиться! Через неделю после доклада комиссии Ричарда Макларена, когда в умах многих людей слова допингер и российский спортсмен стали синонимами, когда нужно отстаивать свою честь и достоинство и не давать ни малейших поводов к придиркам, разгорается феерический скандал. Бой за право стать официальным претендентом на титульный бой по версии WBC в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном отменен. Отменен из-за положительной пробе на допинг не у канадца (о чем много говорили до боя), а у россиянина!

Это плохо по многим обстоятельствам.

Во-первых, не вовремя. Конечно, положительная проба никогда не бывает вовремя, но сейчас — особенно, об этом написано выше.

Во-вторых, помимо имиджевых потерь, это гигантские финансовый потери. Я не говорю уже про сам боксерский турнир в Екатеринбурге, который должен был пройти сегодня и на который ухлопали кучу денег. Я о том, что за срыв боя менеджеру Александра, руководителю компании «Мир бокса» Андрею Рябинскому придется серьезно раскошелиться. Не так давно Рябинский выиграл иск у знаменитого Дона Кинга за сорванный бой Дениса Лебедева против Гильермо Джонса из-за допинга у последнего. Сумма немаленькая — 2,4 миллиона.

Более того: сейчас в производстве находятся еще два иска. Команды чемпиона мира WBC Деонтея Уайлдера к «Миру бокса» за то, что из-за положительной пробы на мельдоний у Поветкина был сорван бой американца с Александром. Сумма — более 3 000 000 долларов. И встречный иск Рябинского на более чем $30 млн. о защите чести и достоинства. Сейчас у Дона Кинга, который является менеджером Стиверна, есть возможность отыграться. Да и адвокаты Уайлдера не упустят возможности обобрать российскую сторону.

В-третьих, вся эта катавасия, скорее всего, ставит крест на карьере великолепного, но уже возрастного боксера. Поветкину уже 37. Он уже больше года не выходил на ринг в официальном поединке. Судебные процессы займут еще минимум полгода. Когда Александр вновь выйдет на ринг, неизвестно. В любом случае, начинать поход за чемпионским титулом надо будет с самого начала. Вряд ли у Русского Витязя найдутся на это силы, а уж время точно играет против него.

Лучше бы Поветкин проиграл: в этом случае было бы потеряно многое, но далеко не все. Очень сильно сомневаюсь, что в этих условиях Поветкин сам принимал допинг. Скорее всего, виной всему опять чья-то халатность. В любительском спорте, который существует на государственные (то есть, наши с вами) деньги, принято находить в таких случаях стрелочников. Здесь же, когда за все расплачивается конкретный человек, очень хочется надеяться, что будет найден и наказан конкретный виновный. Хотя вряд ли Поветкину от этого будет легче...