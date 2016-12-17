Николай Валуев: Стиверн повел себя нечестно по отношению к Поветкину

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев прокомментировал информацию о втором случае с положительной допинг-пробой у другого российского тяжеловеса Александра Поветкина.

– Можете сказать несколько слов об Александре Поветкине?

– Конечно, я люблю Александра Поветкина.

– Спасибо. Но инфоповод сегодня грустный. Допинг-проба Александра дала положительный результат перед поединком с Бермейном Стиверном. В результате команда канадца отменила бой.

– Они поступили нечестно. Было бы наивно ожидать от них ответную реакцию такого же рода, как повел себя сам Саша, когда было установлено, что Стиверн провалил свой допинг-тест месяц назад. Саша, несмотря на это, предложил продолжить подготовку к бою. Поэтому о чем тут говорить?

– Поветкину сейчас 37 лет. Насколько трудно в этом возрасте поддерживать физическую форму?

– Трудно.

– Есть ли у него шансы побороться за чемпионские титулы?

– Конечно.

– Даже не сомневаетесь? Он же может получить длительную дисквалификацию.

– В профессиональном боксе дисквалификация – это специфическая история. Она обусловлена тем, что это шоу-бизнес, завязанный на больших деньгах. Во многих случаях уважаемое агентство WADA молчит в тряпочку и разрешает выступать дальше после непродолжительной технической дисквалификации. Совершенно иначе WADA ведет себя по отношению к спортсменам-олимпийцам. Их могут дисквалифицировать пожизненно. Все завязано на деньгах.

– Вы сами уверены, что Поветкин невиновен?

– Не могу комментировать. Я не допинг-комиссар, который проверяет допинг-пробы.

– Но какой боксер согласится боксировать с соперником, дважды уличенном в положительной допинг-пробе?

– Редкий.

– Припоминаете какие-нибудь случаи. связанное с допингом у других боксеров?

– Очень памятен бой, когда Костя Цзю проиграл Винсу Филлипсу. Я там присутствовал и видел, какие удары Филлипс пропускал. Потом выяснилось, что он находился под действием кокаина. Но это было установлено позже.

– И даже постфактум бой не признали несостоявшимся.

– Да. А про Поветкина я не хочу давать дальнейших комментариев, пока не будет вскрыта проба Б.

– В целом, вся эта ситуация не похожа на заговор, учитывая, что недавно был заслушан второй доклад Макларена?

– Не выстаиваете вы этих конспирологических теорий. Может быть, а может – нет. Как об этом можно сейчас утвердительно говорить? Нельзя. Даже не имеем права.

Ранее стало известно, что допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.