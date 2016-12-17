Стероид для прироста мышечной массы. На чем попался Поветкин

«Советский спорт» дает краткую справку о запрещенном WADA препарате, который послужил причиной отмены боя Поветкин - Стиверн.

Напомним, 6 декабря российский тяжеловес Александр Поветкин сдал допинг-пробу в преддверии поединка за временный чемпионский пояс WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

За несколько часов до боя в Екатеринбурге Всемирный боксерский совет выступил с шокирующим заявлением. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) обнаружила в анализах олимпийского чемпиона Афин следы применения запрещенного вещества остарина.

Стиверн обвинил соперника в вопиющем непрофессионализме и отказался выйти на ринг. Теперь Александра ожидает вскрытие контрольной пробы B, а затем, с большой долей вероятности, последуют самые жесткие санкции.

Если в весенней истории с мельдонием, которая послужила причиной отмены поединка Поветкина с Деонтеем Уайлдером, россиянину удалось доказать свою невиновность и дело ограничилось испытательным сроком, то теперь все гораздо серьезнее.

Что представляет собой данное вещество?

