Стероид для прироста мышечной массы. На чем попался Поветкин
«Советский спорт» дает краткую справку о запрещенном WADA препарате, который послужил причиной отмены боя Поветкин - Стиверн.
Напомним, 6 декабря российский тяжеловес Александр Поветкин сдал допинг-пробу в преддверии поединка за временный чемпионский пояс WBC с канадцем Бермейном Стиверном.
За несколько часов до боя в Екатеринбурге Всемирный боксерский совет выступил с шокирующим заявлением. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) обнаружила в анализах олимпийского чемпиона Афин следы применения запрещенного вещества остарина.
Стиверн обвинил соперника в вопиющем непрофессионализме и отказался выйти на ринг. Теперь Александра ожидает вскрытие контрольной пробы B, а затем, с большой долей вероятности, последуют самые жесткие санкции.
Если в весенней истории с мельдонием, которая послужила причиной отмены поединка Поветкина с Деонтеем Уайлдером, россиянину удалось доказать свою невиновность и дело ограничилось испытательным сроком, то теперь все гораздо серьезнее.
Что представляет собой данное вещество?
Остарин (как и его аналоги) внесен в список запрещенных для использования в спорте сильнодействующих веществ статьей 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Запрет инициирован МВД РФ в августе текущего года. С этого момента юридически препарат был приравнен к анаболическим стероидам.
Остарин - вещество из так называемой группы SARM. Оно повышает выносливость во время тренировочного процесса, позволяет добиваться значительного прироста мышечной массы и потери подкожного жира. Все препараты данной группы были запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) еще в 2008 году.
«В организм остарин может попасть как угодно, это нельзя назвать просто проколом, это - нонсенс. Сказать, что эта тема не на «радарах» спортивной медицины, нельзя. По этому препарату известно все, он долго не держится в организме, быстро выводится»
Специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов
В качестве побочных эффектов в процессе применения данного метаболита отмечаются: снижение уровня тестостерона в крови, развитие усталости, анемии и тошноты. Также возможно повышение уровне холестирина и токсическое влияние на сердечно-сосудистую систему и печень. Отметим, что клинические испытания данного препарата начинались с очень малых доз.
Кто уже попадался на остарине?
В 2013 году Международный Союз Велосипедистов сообщил о положительной пробе на допинг гонщика команды Vacansoleil-DCM Никиты Новикова. Анализ был взят во внесоревновательный период 17 мая и протестирован в лаборатории Барселоны. В январе 2014 года он был дисквалифицирован на два года.
13 февраля 2015 года двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде россиянин Владимир Дятчин также получил двухлетнюю дисквалификацию за применение остарина. Один из самых опытных и титулованных пловцов нашей сборной выигрывал золото на чемпионатах мира в Барселоне (в 2003 году) и Мельбурне (2007) на дистанции 10 км, а также побеждал на чемпионате Европы по водным видам спорта в Берлине (2002) на той же дистанции.
Легкоатлетка из Азербайджана Чалту Беджи, завоевавшая золотую медаль Первых Европейских игр-2015, провалила допинг-тест и отстранена от соревнований в 2015 году. Лабораторный анализ мочи, который сдала бегунья, проводился в Москве. Бенджи на Евроиграх стала победительницей забега на 3000 метров с препятствиями.
«Раньше препарат, найденный у Поветкина, довольно активно использовали спортсмены, поскольку он работает как анаболический стероид, практически без побочных эффектов, свойственных стероидам.
Но WADA научилась обнаруживать его довольно эффективно. Уже год назад было известно, что его определяют в пробах мочи даже через полгода с момента использования. Сейчас, если я не ошибаюсь, могут поймать, даже если препарат применялся за 8-10 месяцев до тестирования»
Спортивный врач Валентин Белявский
Знакомьтесь, остарин! Бой Поветкин – Стиверн отменен из-за допинга
Лучше бы Поветкин проиграл. Допинг фактически ставит крест на карьере Александра