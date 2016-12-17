«Первый» ушел из хоккея. И это только начало краха спорта на ТВ

Дмитрий Пономаренко считает, что репортажи со спортивных соревнований скоро вообще исчезнут с федеральных каналов.

Первый канал ушел с турнира имени себя! Да еще в самый разгар соревнований. Нонсенс, который дает повод для самого язвительного сарказма. И я даже удивился – как это на втором матче россиян в Москве не объявили о током же скоропостижном переименовании декабрьского этапа Евротура и не стали убирать логотип «Первого». Хотя бы там, где еще можно.

Да, видно, черный юмор, пустил глубокие корни не только в КВН, но и в умах руководства телеканала. Очень злая шутка! Ведь уйти из хоккея было можно заранее. Или чуть позже. Зачем намеренно устраивать из этого всенародную акцию, баламутить общетво?

Эти вопросы государство «Первому каналу» должно задать самым строгим тоном. И получить ответы. И сделать выводы. И принять меры.

С другой стороны, большинство хоккейных болельщиков после этого сообщения вздохнуло с облегчением. Фанаты репортажи с «Первого» не любят. Считают их непрофессиональными.

В целом же хоккей появлялся на «Первом» столь редко, что и говорить особо не о чем. Ни а каком влиянии на развитие спорта тут речь не идет. Потому что не было никакой системы «навязывания» людям мыслей, что хоккей – это хорошо и полезно. Были редкие эпизоды, которые вызывали, скорее, недоумение.

Но лично для меня Первый канал сейчас показал главную проблема спорта в наши дни. И вовсе не хоккея, а спорта именно в целом. Люди от него стали шарахаться. Уходить. Переключать каналы.

Вы только посмотрите с чем спорт стал у нас ассоциироваться в последнее время. Война сWADA, которой и конца не видно.Бесконечный скандалы с допинговыми нарушениями, жульничеством, двойными стандартами…

Скандалы. Грязь. Нечестная борьба.

У одних вчерашних героев медали отбирают. Другие после окончания карьеры сами каются, что никакие они не герои, а обманщики и «химические» чемпионы.

Это главные темы в СМИ.

Спорт перестал был чем-то светлым. Его достижениями не гордятся. Их стыдятся. И на любого чемпиона смотрят с подозрением: «Погоди, через пару месяцев и с тебя корону сорвут».

И вот это по-настоящему плохо.

Странно, что Первый канал начал с хоккея. Потому что он в этом ряду скандалов как раз стоит особнячком – из наших игроков за допинг давно никто не привлекался. Хотя я могу поверить, что рейтинги и тут падают. Для того, чтобы люди хотели смотреть хоккей на Кубке Первого канала, надо чаще побеждать на чемпионатах мира, Олимпиадах, Кубках мира… Чтоб было народу чем погордится, нужны светлые воспоминания. А он поблекли.

Но речь, повторюсь, сейчас уже вовсе не о хоккее. В целом, как мне представляется, рейтинги спортивных состязаний на непрофильных каналах продолжат падать и вскоре совсем сойдут на нет. Спорт останется только на «Матч ТВ».

С другой стороны, «Первому каналу» за этот случай можно и спасибо сказать. Ведь он нам напомнил, что профессиональный спорт – это не только политика. Но в первую очередь – сфера развлечений. А любое шоу – это бизнес. И этот бизнес должен быть успешным.

Не окупаешься? Извини. Отдадим лучшее эфирное время более популярным у народа программам. Обижайся только на себя. Делай шоу лучше, если хочешь прайм-тайм получить.

Над таким подходом не грех задуматься и многим госкомпаниям. Или иным структурам, которые пока только вкладывают деньги в хоккей. Просто, как навязанный сверху оброк. И не ждут от него серьезной отдачи.

А с таким подходом и шоу делать популярным смысла просто нет. Важнее отчитаться, что деньги перечислены. И вложить их… Ну, к примеру, в зарплаты игроков. И умыть руки.

