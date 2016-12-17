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Гвардиола против Венгера и битва за скудетто. Что смотреть на выходных

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гвардиола против Венгера и битва за скудетто. Что смотреть на выходных
Источник: Reuters

 «Советский спорт» представляет главные матчи выходных в европейском футболе.

ОБЕЩАНИЕ СПАЛЛЕТТИ

«Ювентус» - «Рома»

17 декабря. Турин. Стадион «Ювентус Стэдиум». 22.45 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 2», 22.40 (мск), «Матч ТВ», 22.40 (мск).

«Я доведу начатое до конца», - сказал Лучано Спаллетти прошлой зимой близким перед тем, как второй раз в жизни возглавил «Рому». Информация просочилась в СМИ. Вероятно, наставник имел в виду победу в чемпионате Италии. Все остальное с командой из Рима на внутренней арене он выигрывал. В серии А высшим достижением тренера является второе место. При Спаллетти «волки» трижды финишировала на нем, все время уступая «Интеру» Роберто Манчини.

Сейчас «Рома» занимает второе место, отставая от лидирующего «Ювентуса» на четыре очка. Остальные команды уже уступают чемпиону семь и более баллов. Поэтому именно коллектив экс-тренера «Зенита» - главный конкурент черно-белых в борьбе за титул. При удачном результате матча с «Юве» у желто-красных появятся хорошие шансы воплотить в жизнь обещание Спаллетти.

Козырь римлян - умение играть против сильных команд. «Рома» в этом сезоне уже обыграла «Милан», «Интер», «Наполи» и «Лацио». Для полной коллекции не хватает лишь победы над «Ювентусом».

Главная проблема «Ювентуса» последних месяцев - сбои в обороне. Из последних десяти матчей в серии А «на ноль» удалось сыграть лишь два - против скромных «Пескары» и «Эмполи». Одно из объяснений происходящего - травмы. Сейчас в лазарете находятся ведущий защитник сборной Италии Бонуччи. И это - шанс «Ромы». На данный момент именно она - самая результативная команда серии А. В ее активе 36 забитых мячей. У «Ювентуса» на один меньше.

ГВАРДИОЛА ПРОТИВ ВЕНГЕРА

«Манчестер Сити» - «Арсенал»

18 декабря. Манчестер. Стадион «Этихад». 19.00 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 1», 18.55 (мск), «Матч ТВ», 18.55 (мск).

Перед центральными матчами в Англии часто можно встретить пикировки между двумя тренерами. Но эта история не из таких - на первом месте для Пепа Гвардиолы и Арсена Венгера футбол. Никто провокации устраивать не будет.

Оба наставника проповедуют атакующий футбол. Главная особенность - контроль мяч. Но есть и различия.

У Гвардиолы игроки имеют четкие задачи и действуют на конкретных позициях. Венгер футболистов не ограничивает. Самый яркий пример - роль Санчеса. Нападающим он является только в стартовой расстановке. Чилиец может оказаться как в глубине поля, так и на фланге. На его позицию с радостью выдвинутся крайние полузащитники. Например, Уолкотт. В умении добиваться взаимозаменяемости от игроков Венгеру в мире мало равных.

Гвардиола еще только осмысливает, как адаптировать свой стиль к местному футболу. Например, он любит выходить из обороны через короткий пас. Но в Англии в этом нужно знать меру. Вот что сказал защитник «Сити» Сабалета после победы над «Уотфордом» в середине недели: «Мы должны четко понимать, что иногда необходимо выходить со своей половины поля через длинный пас и вынос мяча, а не только через мелкий и средний. В АПЛ это необходимо».

ФАКТОР СУАРЕСА

«Барселона» - «Эспаньол»

18 декабря. Барселона. Стадион «Ноу Камп». 22.45 (мск).

«Эспаньол» подходит к дерби с «Барселоной» в отличной форме. Беспроигрышная серия «попугайчиков» в примере насчитывает уже девять матчей. Любопытный момент: сразу в семи встречах им удалось сохранить свои ворота «сухими». Удалось «Эспаньолу» даже сдержать «Атлетико» - матч в Мадриде закончился вничью 0:0.

Чтобы обыграть такой коллектив, одного класса может не хватить. Нужны еще положительные эмоции. И на неделе руководители «Барселоны» продлили контракт с нападающим Луисом Суаресом до 2021 года. Если прошлом сезоне он забил 40 мячей в чемпионате Испании и выиграл «Золотую бутсу», то нынче он играет не столь ярко. После 15 туров в его активе всего 10 голов.

«Особенность дерби такова - в них приятно участвовать, но трудно выигрывать. «Эспаньол» подходит к матчу в отличной форме. Но мы играем дома», - сказал Суарес. Также он прокомментировал продление контракта: «Этого хотели все - и я, и клуб. Любой игрок хочет закончить карьеру там, где он счастлив». Стоить заметить, что в 2021 году Суаресу исполнится 34.

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