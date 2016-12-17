Матч Кубка Первого канала и еще 8 спортивных событий, которые Россия не увидела

Первый канал буквально за несколько часов до начала матча между национальными сборными России и Чехии отменил прямую трансляцию и передал права на показ игры спортивному телеканалу «Матч ТВ». Первый канал не показывает Кубок Первого канала. Звучит нелогично, но это так.

Авторы этой идеи решили поступить благородно – бесплатно позволили показать рейтинговое спортивное мероприятие федеральному спортивному телеканалу. Вот только на «Матч ТВ» оказались не готовы к такой щедрости и просто не нашли места в сетке вещания для игры Россия – Чехия. Он накладывался на женскую гонку в биатлоне, победную для России, кстати. В итоге вся страна увидела только третий период встречи. А ведь могли бы и вовсе не показывать. И на том спасибо.

К сожалению, в России такие случаи происходят регулярно и с завидным постоянством. В стране, которая считает себя спортивной державой, на телевидении нет места спорту. Не верите? Давайте вспоминать хотя бы то, что было в XXI веке.

Победа в Кубке Дэвиса

О том, что сборная России впервые в истории выиграла один из самых почетных теннисных трофеев, Кубок Дэвиса, вся страна узнала только из выпусков новостей. Победы в своих партиях одержали нынешний депутат Госдумы Марат Сафин и ветеран российского тенниса Михаил Южный. В парной встрече участие принимал легендарный Евгений Кафельников. Возможность наблюдать за эпическим зрелищем имели лишь немногочисленные абоненты спутникового телевидения «НТВ+». Большинство же россиян увидели лишь короткие нарезки напряженного матча. Ни один общественный телеканал трансляцией не заинтересовался. Шел 2002 год.

«Спартак» и «Селтик»

В 2007 году «Спартак» боролся за право принимать участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Для этого необходимо было одолеть шотландский «Селтик». Первая встреча завершилась со счетом 1:1. Вторая проходила в Шотландии. «Народная» команда отправлялась на настоящую войну. Но красно-белые остались без поддержки своих почитателей – игру показали только на спутниковых каналах. Общественное телевидение оказалось незаинтересованным в этом. Стоит ли напоминать, что и вторая игра завершилась со счетом 1:1. Дополнительное время не дало результат. Судьбу решила послематчевая серия пенальти. «Спартак» проиграл. Но Россия этого не увидела.

ЦСКА и «Вольфсбург»

В 2009 году история повторилась с московским ЦСКА. Армейцы должны были в стартовом матче группового турнира играть с чемпионами Германии – «Вольфсбургом». Красно-синих возглавлял испанский тренер Хуанде Рамос. ЦСКА пропустил первым, но в интереснейшем матче сумел вырвать волевую победу со счетом 2:1. Спасли положение голы Томаша Нецида и Милоша Красича. Свидетелями этого были лишь владельцы спутникового оборудования. Вся остальная Россия осталась без праздника футбола.

Тур-невидимка

Пропускать отдельные матчи Лиги чемпионов к 2010 году российские болельщики привыкли. Они могли даже стерпеть отсутствие на общедоступных каналах какого-нибудь интересного матча премьер-лиги – вместе него все равно одну игру показывали стабильно. Но в ноябре случилось ужасное – без федерального эфира остался целый тур чемпионата страны по футболу. Россия не увидела ни одного матча из восьми возможных. За три тура до окончания чемпионата!

«Спартак» и «Селтик»

Не думайте, что автор – идиот. Мы не будем рассказывать вам об игре «Селтик» – «Спартак» 2007 года повторно. Так уж случилось, что страна во второй раз не смогла наблюдать за игрой двух этих клубов – в 2012 году. Теперь это уже был матч группового этапа Лиги чемпионов. Более того – игра проходила в Москве! «Спартак», к слову, проиграл тогда со счетом 2:3.

Главное дерби страны

Это была «черная» осень 2012 года для любителей футбола. Кроме игры «Спартака» против «Селтика» мимо миллионов россиян прошел и матч, который называют главным дерби страны – встреча между «Спартаком» и ЦСКА в рамках чемпионата России. Многие вообще считают, что российское первенство можно проводить только ради двух поединков этих соперников. Как вы думаете, что смотрела вся страна вместе дерби? Это была игра между «Динамо» и «Анжи». Руководство «НТВ+» тогда прикрывалось соглашением с премьер-лигой, согласно которому они должны были показать на общедоступном канале каждую команду как минимум один раз. Но речь идет об 11-м туре. Показать «Анжи» и «Динамо» у телевизионщиков было бы еще как минимум 19 возможностей. А дерби – всего два раза в год.

Олимпийское золото

Вы удивитесь, но дерби – это лишь цветочки, Настоящий провал произошел по ходу Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Ни один из трех федеральных каналов, которые круглые сутки вели прямые трансляции из Бразилии, не показал, как Россия выигрывает золотую медаль. Без внимания миллионов россиян осталась рапиристка Инна Дериглазова. Первый канал вместо финального боя показывал художественный фильм «Оптом дешевле» и выпуск новостей. «Россия 1» в повторе крутила гандбольный матч Россия – Швеция и спортивную гимнастику. «Матч ТВ» вел прямой репортаж с игры баскетбольных сборных США и Австралии. А вы говорите Кубок Первого канала…

Эль Класико

После такого даже как-то мелко возмущаться отсутствием на «Матч ТВ» трансляции одного из самых рейтинговых ежегодных спортивных событий планеты – матча между испанскими «Реалом» и «Барселоной». Эту игру нельзя было посмотреть ни на общедоступном канале, ни на одном из платных. У телевизионщиков просто не нашлось денег на покупку прав на трансляцию игр испанского чемпионата.