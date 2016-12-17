Остарин в пробе и Дюопа в засаде. Онлайн скандального боя Александра Поветкина

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию боя с участием Александра Поветкина, у которого внезапно сменился соперник.

Российский промоутер Герман Титов рассказал детективную историю о том, что Дюопа был подписан на экстренную замену Стиверна еще месяц назад. Француз находился в Екатеринбурге три дня и ждал своего часа.



Внезапно на замену 38-летнему канадцу вышел достаточно известный француз Йоан Дюопа. Ранее он проигрывал нокаутом чемпиону мира WBC Деонтею Уайлдеру, но побеждал Мануэля Чарра и Роберта Хелениуса.



Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не смог объяснить, откуда в анализах Поветкина взялись следы допинга. Он убежден, что спортсмен не принимал остарин умышленно.



Вскоре случилось неизбежное. Тренер Бермейна Дональд Хаус объявил о том, что его подопечный точно не выйдет на ринг в Екатеринбурге. А сам Стиверн, обвинив соперника в вопиющем непрофессионализме, сообщил о том, что он отправляется домой.

Бэкграунд данного поединка взорвал интернет сегодня утром. Всемирный боксерский совет (WBC) отказался санкционировать бой за временный чемпионский титул между Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. Причина - положительный допинг-тест Александра на запрещенное вещество остарин.



Добрый вечер! «Советский спорт» начинает трансляцию боя в тяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и французом Йоаном Дюопа.

