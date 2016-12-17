Остарин в пробе и Дюопа в засаде. Онлайн скандального боя Александра Поветкина
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию боя с участием Александра Поветкина, у которого внезапно сменился соперник.
Российский промоутер Герман Титов рассказал детективную историю о том, что Дюопа был подписан на экстренную замену Стиверна еще месяц назад. Француз находился в Екатеринбурге три дня и ждал своего часа.
Внезапно на замену 38-летнему канадцу вышел достаточно известный француз Йоан Дюопа. Ранее он проигрывал нокаутом чемпиону мира WBC Деонтею Уайлдеру, но побеждал Мануэля Чарра и Роберта Хелениуса.
Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не смог объяснить, откуда в анализах Поветкина взялись следы допинга. Он убежден, что спортсмен не принимал остарин умышленно.
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Вскоре случилось неизбежное. Тренер Бермейна Дональд Хаус объявил о том, что его подопечный точно не выйдет на ринг в Екатеринбурге. А сам Стиверн, обвинив соперника в вопиющем непрофессионализме, сообщил о том, что он отправляется домой.
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Бэкграунд данного поединка взорвал интернет сегодня утром. Всемирный боксерский совет (WBC) отказался санкционировать бой за временный чемпионский титул между Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. Причина - положительный допинг-тест Александра на запрещенное вещество остарин.
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Добрый вечер! «Советский спорт» начинает трансляцию боя в тяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и французом Йоаном Дюопа.