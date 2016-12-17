Первый после бога. Шипулин завоевал второе подряд серебро
Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира. Это пятый подиум подряд для россиянина, считая эстафеты. Золото – у француза Мартена Фуркада.
Уже которую гонку подряд Шипулин, показывая чудеса скорострельности
Перед второй лежкой лидер кубка мира, словно пытаясь сказать Шипулину: «Вы нам забьете сколько можете, а мы вам сколько захотим», вырывается вперед и создает заметный просвет. Но стрельба говорит свое слово: Шипулин снова точен, а Фуркаду приходится платить за ускорение штрафным кругом. Промахнувшийся на первой лежке Йоханнес Бе на этот раз работает без ошибок. Итак: после второго рубежа: Антон Шипулин – первый, Мартен Фуркад – второй + 22 секунды, Бе – третий +32 секунды.
Неприятный минус Фуркад пытается свести до минимума уже на лыжне. А на первой же стойке француз съедает шипулинского ферзя: теперь уже россиянин делает промах, а Фуркад в который раз демонстрирует свое хладнокровие и посылает в цель пять патронов из пяти. И теперь – плюс 10 в его пользу. Бе на этот раз пристраивается совсем недалеко за Шипулиным – в 12-ти секундах.
Может, это и неплохо, что Шипулин позволил себе допустить эту ошибку. Часто ведь бывает, что безупречная стрельба нашего лидера на протяжении гонки приводит к тому, что на последнем рубеже Шипулин делает роковой промах, который лишает его золота или медали в принципе.
Увы, это расклады не сегодняшнего дня. Золото уходит от россиянина само, вернее его уносит Мартен Фуркад, который стреляет точно на последнем рубеже и позволяет себе задержаться на коврике, потрясая руками и заявляя о своем неоспоримом преимуществе. Для француза это будет 6-я победа в семи гонках в этом сезоне. Только лишь раз соперники сумели отобрать у него высшую награду: приятно, что это сделали россияне – в гонке преследования в Эстерсунде.
Когда Шипулин ушел на свой штрафной круг, интригу в борьбу за серебро попытался внести еще один француз Кентен Фийон-Майе и немец Симон Шемпп. И все же Шипулин вынырнул со стадиона первым и не подпустил к себе преследователей. Бронзовую же дуэль выиграл Фийон-Майе. Если кто-то не уловил, куда в этом месиве пропал рыжий Бе, то он промахнулся на заключительной стрельбе дважды, дав относительно спокойно дышать Шипулину на финишном круге.
Другой россиянин Евгений Гараничев, стартовавший 41-м, свою борьбу вел будто бы за кулисами, но постепенно выходил из тени и в конце гонки едва не ворвался в топ-10 – от этого его отделила всего лишь секунда. Вот что делает идеальная стрельба! Старший тренер Рикко Гросс на днях в интервью нашему изданию сказал, что совсем скоро мы увидим прежнего Гараничева. И вот – неужто Евгений возвращается?
Кубок мира
3-й этап
Нове Место (Чехия)
Мужчины
Спринт. 10 км. Два огневых рубежа.
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) – 32.53,6 (0+1+0+0=1 промах)
2 (2). Антон Шипулин (Россия) – отставание 30,2 (0+0+1+1=2)
3 (16). Кентен Фийон-Майе (Франция) – +38,3 (0+0+0+0=0)
4 (17). Симон Шемпп (Германия) – +38,4 (0+0+0+0=0)
5 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) – +1.02,7 (1+0+0+2=3)
6 (30). Михаэль Реш (Бельгия) – +1.03,6 (0+0+0+0=0)
7 (6). Андрей Расторгуев (Латвия) – +1.03,8 (0+0+2+0=2)
8 (31). Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – +1.20,9 (0+0+0+1=1)
9 (20). Лоуэлл Бэйли (США) – +1.22,1 (1+0+1+0=2)
10 (28). Михал Крчмар (Чехия) – +1.27,3 (0+0+1+0=1)
11 (41). Евгений Гараничев – +1.28,3 (0+0+0+0=0)
14 (12). Максим Цветков (Россия) – +1.41,0 (2+0+0+0=2)
32 (48). Матвей Елисеев – +2.37,3 (0+0+2+0=2)
34 (50). Антон Бабиков – +2.55,7 (0+2+0+1=3)
47 (60). Дмитрий Малышко (все – Россия) - +4.07,9 (1+0+0+2=3)
Лыжный ход лидеров и сборной России
1. Эберхард – 28.50,4
2. Шемпп – отставание 11,0
3. Шлезингр (Чехия) – +13,9
4. Расторгуев – +14,9
5. Бё – +15,3
6. М.Фуркад – 15,5
15. Гараничев – +25,3
20. Шипулин – +28,6
25. Бабиков – +39,5
26. Цветков – +39,7
29. Елисеев – +50,3
44. Малышко – +1.19,6