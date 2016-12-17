Первый после бога. Шипулин завоевал второе подряд серебро

Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира. Это пятый подиум подряд для россиянина, считая эстафеты. Золото – у француза Мартена Фуркада.

Уже которую гонку подряд Шипулин, показывая чудеса скорострельности , выгадывает благодаря этому очень нужные секунды в процессе борьбы. Сегодняшний пасьют – не исключение. Шипулин, начавший гонку через две секунды после Фуркада, на первом рубеже смотрелся увереннее, ушел чуть раньше. Правда, на пару мгновений француз задержался на коврике, пропуская вперед россиянина, желая работать за ним.

Перед второй лежкой лидер кубка мира, словно пытаясь сказать Шипулину: «Вы нам забьете сколько можете, а мы вам сколько захотим», вырывается вперед и создает заметный просвет. Но стрельба говорит свое слово: Шипулин снова точен, а Фуркаду приходится платить за ускорение штрафным кругом. Промахнувшийся на первой лежке Йоханнес Бе на этот раз работает без ошибок. Итак: после второго рубежа: Антон Шипулин – первый, Мартен Фуркад – второй + 22 секунды, Бе – третий +32 секунды.

Неприятный минус Фуркад пытается свести до минимума уже на лыжне. А на первой же стойке француз съедает шипулинского ферзя: теперь уже россиянин делает промах, а Фуркад в который раз демонстрирует свое хладнокровие и посылает в цель пять патронов из пяти. И теперь – плюс 10 в его пользу. Бе на этот раз пристраивается совсем недалеко за Шипулиным – в 12-ти секундах.

Может, это и неплохо, что Шипулин позволил себе допустить эту ошибку. Часто ведь бывает, что безупречная стрельба нашего лидера на протяжении гонки приводит к тому, что на последнем рубеже Шипулин делает роковой промах, который лишает его золота или медали в принципе.

Увы, это расклады не сегодняшнего дня. Золото уходит от россиянина само, вернее его уносит Мартен Фуркад, который стреляет точно на последнем рубеже и позволяет себе задержаться на коврике, потрясая руками и заявляя о своем неоспоримом преимуществе. Для француза это будет 6-я победа в семи гонках в этом сезоне. Только лишь раз соперники сумели отобрать у него высшую награду: приятно, что это сделали россияне – в гонке преследования в Эстерсунде.

Когда Шипулин ушел на свой штрафной круг, интригу в борьбу за серебро попытался внести еще один француз Кентен Фийон-Майе и немец Симон Шемпп. И все же Шипулин вынырнул со стадиона первым и не подпустил к себе преследователей. Бронзовую же дуэль выиграл Фийон-Майе. Если кто-то не уловил, куда в этом месиве пропал рыжий Бе, то он промахнулся на заключительной стрельбе дважды, дав относительно спокойно дышать Шипулину на финишном круге.



Другой россиянин Евгений Гараничев, стартовавший 41-м, свою борьбу вел будто бы за кулисами, но постепенно выходил из тени и в конце гонки едва не ворвался в топ-10 – от этого его отделила всего лишь секунда. Вот что делает идеальная стрельба! Старший тренер Рикко Гросс на днях в интервью нашему изданию сказал, что совсем скоро мы увидим прежнего Гараничева. И вот – неужто Евгений возвращается?

Кубок мира

3-й этап

Нове Место (Чехия)

Мужчины

Спринт. 10 км. Два огневых рубежа.

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) – 32.53,6 (0+1+0+0=1 промах)

2 (2). Антон Шипулин (Россия) – отставание 30,2 (0+0+1+1=2)

3 (16). Кентен Фийон-Майе (Франция) – +38,3 (0+0+0+0=0)

4 (17). Симон Шемпп (Германия) – +38,4 (0+0+0+0=0)

5 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) – +1.02,7 (1+0+0+2=3)

6 (30). Михаэль Реш (Бельгия) – +1.03,6 (0+0+0+0=0)

7 (6). Андрей Расторгуев (Латвия) – +1.03,8 (0+0+2+0=2)

8 (31). Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – +1.20,9 (0+0+0+1=1)

9 (20). Лоуэлл Бэйли (США) – +1.22,1 (1+0+1+0=2)

10 (28). Михал Крчмар (Чехия) – +1.27,3 (0+0+1+0=1)

11 (41). Евгений Гараничев – +1.28,3 (0+0+0+0=0)

14 (12). Максим Цветков (Россия) – +1.41,0 (2+0+0+0=2)

32 (48). Матвей Елисеев – +2.37,3 (0+0+2+0=2)

34 (50). Антон Бабиков – +2.55,7 (0+2+0+1=3)

47 (60). Дмитрий Малышко (все – Россия) - +4.07,9 (1+0+0+2=3)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Эберхард – 28.50,4

2. Шемпп – отставание 11,0

3. Шлезингр (Чехия) – +13,9

4. Расторгуев – +14,9

5. Бё – +15,3

6. М.Фуркад – 15,5

15. Гараничев – +25,3

20. Шипулин – +28,6

25. Бабиков – +39,5

26. Цветков – +39,7

29. Елисеев – +50,3

44. Малышко – +1.19,6