Церемония награждения «Харламов Трофи». Онлайн

В Зале славы отечественного хоккея в рамках премии «Советского спорта» «Харламов Трофи» проходит церемония вручения наград.

«Советский спорт» ведет прямую трансляцию церемонии «Харламов Трофи» в социальной сети - Facebook.

В этом году обладателем «Харламов Трофи» стал нападающий «Чикаго» Артемий Панарин. Кто выигрывал приз раньше, смотрите здесь.

Сегодня будут вручены призы в номинациях «Тройка мечты», «Король льда», «Легендарный вратарь отечественного хоккея», «Легендарный тренер отечественного хоккея от «Лиги легенд мирового хоккея»,»За верность хоккею от «Парка легенд», «Золотое перо» хоккея России», «За вклад в развитие хоккея в России» и «Легендарный защитник отечественного хоккея».

19:30. И сын Валерия Харламова.

19:20. А это Виктор Гусев - известный комментатор. Его канал вчера отказался показывать матч сборной России.

19:13. Посмотрим вокруг. Это же министр спорта России Павел Колобков.

19:05. О какие люди пришли. Виктор Шувалов - первый советский чемпион мира. 93 года!

18:50. Терпение. Осталось совсем недолго.





18:30. До старта полчаса.



