Церемония награждения «Харламов Трофи». Онлайн
В Зале славы отечественного хоккея в рамках премии «Советского спорта» «Харламов Трофи» проходит церемония вручения наград.
«Советский спорт» ведет прямую трансляцию церемонии «Харламов Трофи» в социальной сети - Facebook.
В этом году обладателем «Харламов Трофи» стал нападающий «Чикаго» Артемий Панарин. Кто выигрывал приз раньше, смотрите здесь.
Сегодня будут вручены призы в номинациях «Тройка мечты», «Король льда», «Легендарный вратарь отечественного хоккея», «Легендарный тренер отечественного хоккея от «Лиги легенд мирового хоккея»,»За верность хоккею от «Парка легенд», «Золотое перо» хоккея России», «За вклад в развитие хоккея в России» и «Легендарный защитник отечественного хоккея».
19:30. И сын Валерия Харламова.
Сын Валерия Харламова - Александр #ХарламовТрофи #СоветскийСпорт pic.twitter.com/MGZx6ck6oF— Alexandr Semkiv (@footmob) 17 декабря 2016 г.
19:20. А это Виктор Гусев - известный комментатор. Его канал вчера отказался показывать матч сборной России.
Виктор Гусев посетил #ХарламовТрофи #СоветскийСпорт pic.twitter.com/zOVQgRSRJm— Alexandr Semkiv (@footmob) 17 декабря 2016 г.
19:13. Посмотрим вокруг. Это же министр спорта России Павел Колобков.
Министр спорта Павел Колобков в музее. #ХарламовТрофи #СоветскийСпорт pic.twitter.com/ht2WQQ1Vrm— Alexandr Semkiv (@footmob) 17 декабря 2016 г.
19:05. О какие люди пришли. Виктор Шувалов - первый советский чемпион мира. 93 года!
Первый хоккейный олимпийский чемпион! Виктор Шувалов! 93-й год человеку! #ХарламовТрофи #СоветскийСпорт pic.twitter.com/s8POhs21OD— Alexandr Semkiv (@footmob) 17 декабря 2016 г.
18:50. Терпение. Осталось совсем недолго.
18:30. До старта полчаса.
К церемонии #харламовтрофи все готово! Ждём гостей! #советскийспорт pic.twitter.com/pbJ4d5rjaA— Alexandr Semkiv (@footmob) 17 декабря 2016 г.