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Роман Репилов: Победу на Кубке мира в США отметим чаем и тортиком

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Репилов
Роман РепиловИсточник: Associated Press

Российский саночник Роман Репилов, завоевавший «золото» на четвертом этапе Кубка мира в американском Парк-Сити, рассказал «Советскому спорту» об этой победе.

– Что запомнилось перед стартом. Отличался ли он от остальных?
– Разве что только погодой. Она вчера была плохой. В остальном всё то же самое.

– Не нервничали?
– Был небольшой мандраж перед стартом, но когда оказался на трассе – никакого волнения. Понимал, что нужно хорошо выполнить свою работу. И все.

– Получилось, что работу выполнили лучше всех.
– Согласен. Получилось хорошо.

– Какое из поздравлений запомнилось больше всего?
– Вчера только ребята и тренеры из команды поздравили. У нас большая разница в часовых поясах между Россией и США. Сейчас с утра я сел за компьютер и увидел, что поздравлений действительно много: родители, друзья, даже учителя со школы и одноклассники. Сейчас отвечаю им. Стараюсь ответить всем.

– Закатили ли вечеринку после победы?
– Нет, – смеется Роман. – Соревнования завершились поздно. И сегодня еще одна гонка. Не разгуляешься.

– А после второй гонки будет время на вечеринку?
– Да. Попью чаю. Тортик съедим.

– Есть ли вообще какое-то правило в команде, что победивший проставляется или ему «накрывали поляну»?
– Такого нет. Но сегодня победил впервые. Ранее, когда побеждал в других возрастах, всегда старался тренеров поблагодарить. В основном это было в Германии. Как-то делился полученными призовыми...

– То есть тренеры за вас болели с чисто материальным интересом?
– Нет. Это были не деньги, а например немецкая колбаса, которую нам давали в прошлом году. Я половину себе оставил и съел с ребятами. Остальное отдал тренерам. Призовые – это призы в качестве сувениров.

– Колбасу?
– Да. Набор. Коробка деревянная. Два вида колбасы, сок. Я поделился, чтобы все попробовали.

– Вкусная?
– Да. Это как местная кухня.

– Не жалко было отдавать такой вкусный приз?
– Нет. Победа же общая. И тренеров в том числе.

– День 17 декабря отметите красным кружком?
– Надеюсь, что это будет началом побед, но суперднем это считать не буду. Сегодня дали результат плоды моей работы. Я не буду отмечать, надеюсь, что таких дней будет много.

– Какие себе цели ставили на сезон?
– Всегда ставил высокие цели, чтобы была мотивация. Вчера получилось.

– Накануне в биатлоне победила Татьяна Акимова. Ее норвежский журналист сразу просил о допинге. Вас спрашивали?
– Нет. У нас нет таких настырных журналистов. Ко мне подошел всего один иностранный журналист. И после этого я кстати поехал сдавать допинг-тест. Там тоже никто не спрашивал. Пришел, сдал, ушел.

– Отразилась ли вас ситуация с переносом чемпионата мира по бобслею?
– Была досада. Наша страна была готова принять мировое первенство. И тут бах! На ровном месте. Неприятно.

– В связи с этим, не было ли разговора среди саночников бойкотировать чемпионат мира?
– Нет. Мы не сговаривались. И лучший ответ на все это – победа на чемпионате мира и Олимпийских играх.

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