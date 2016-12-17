Роман Репилов: Победу на Кубке мира в США отметим чаем и тортиком
Российский саночник Роман Репилов, завоевавший «золото» на четвертом этапе Кубка мира в американском Парк-Сити, рассказал «Советскому спорту» об этой победе.
– Что запомнилось
перед стартом. Отличался ли он от остальных?
– Разве что только погодой. Она вчера была плохой. В остальном всё то же самое.
– Не нервничали?
– Был небольшой мандраж перед стартом, но когда оказался на трассе – никакого волнения. Понимал, что нужно хорошо выполнить свою работу. И все.
– Получилось, что
работу выполнили лучше всех.
– Согласен. Получилось хорошо.
– Какое из
поздравлений запомнилось больше всего?
– Вчера только ребята и тренеры из команды поздравили. У нас большая разница в часовых поясах между Россией и США. Сейчас с утра я сел за компьютер и увидел, что поздравлений действительно много: родители, друзья, даже учителя со школы и одноклассники. Сейчас отвечаю им. Стараюсь ответить всем.
– Закатили ли
вечеринку после победы?
– Нет, – смеется Роман. – Соревнования завершились поздно. И сегодня еще одна гонка. Не разгуляешься.
– А после второй
гонки будет время на вечеринку?
– Да. Попью чаю. Тортик съедим.
– Есть ли вообще
какое-то правило в команде, что победивший проставляется или ему «накрывали поляну»?
– Такого нет. Но сегодня победил впервые. Ранее, когда побеждал в других возрастах, всегда старался тренеров поблагодарить. В основном это было в Германии. Как-то делился полученными призовыми...
– То есть тренеры за
вас болели с чисто материальным интересом?
– Нет. Это были не деньги, а например немецкая колбаса, которую нам давали в прошлом году. Я половину себе оставил и съел с ребятами. Остальное отдал тренерам. Призовые – это призы в качестве сувениров.
– Колбасу?
– Да. Набор. Коробка деревянная. Два вида колбасы, сок. Я поделился, чтобы все попробовали.
– Вкусная?
– Да. Это как местная кухня.
– Не жалко было
отдавать такой вкусный приз?
– Нет. Победа же общая. И тренеров в том числе.
– День 17 декабря
отметите красным кружком?
– Надеюсь, что это будет началом побед, но суперднем это считать не буду. Сегодня дали результат плоды моей работы. Я не буду отмечать, надеюсь, что таких дней будет много.
– Какие себе цели
ставили на сезон?
– Всегда ставил высокие цели, чтобы была мотивация. Вчера получилось.
– Накануне в биатлоне
победила Татьяна Акимова. Ее норвежский журналист сразу просил о допинге. Вас
спрашивали?
– Нет. У нас нет таких настырных журналистов. Ко мне подошел всего один иностранный журналист. И после этого я кстати поехал сдавать допинг-тест. Там тоже никто не спрашивал. Пришел, сдал, ушел.
– Отразилась ли вас
ситуация с переносом чемпионата мира по бобслею?
– Была досада. Наша страна была готова принять мировое первенство. И тут бах! На ровном месте. Неприятно.
– В связи с этим, не
было ли разговора среди саночников бойкотировать чемпионат мира?
– Нет. Мы не сговаривались. И лучший ответ на все это – победа на чемпионате мира и Олимпийских играх.