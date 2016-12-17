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«Зачем вообще обсуждать доклад Макларена?» Пловцы закончили год на позитиве

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Зачем вообще обсуждать доклад Макларена?» Пловцы закончили год на позитиве
Источник: Официальный сайт Кубка Владимира Сальникова

Празднование успешного ЧМ в Канаде из-за близости по датам фактически перенесли в Петербург: потому все на Кубке Сальникова были довольными.

Удовольствие без стресса

Между чемпионатом мира на короткой воде в Виндзоре, где сборная России выиграла рекордные 14 медалей и вынесла всех в эстафетах, и Кубком Сальникова меньше недели. Соревнования в Петербурге – с одной стороны серьезный старт, особенно если смотреть на состав участников: все российские лидеры, разбавленные мировыми звездами вроде трехкратной олимпийской чемпионки Раноми Кромовидьйойо. А с другой – развлечение, совмещенное с плавание празднование окончания сезона.

– Стараемся делать так, чтобы зрители получали удовольствие, но участники не чувствовали дополнительного стресса, – объясняет президент российской федерации плавания Владимир Сальников подход к организации турнира своего имени. И успех на чемпионате мира подчеркивает следом. – 14 медалей радуют. Значит, идем правильным путем. Это был экзамен, нам предстоит ЧМ-2017 в Будапеште. Многие из тех, кто был в Канаде, поедут и туда.

Победа – не главная, неочевидная тут задача. Например, бронзовый призер Рио Евгений Рылов выигрывает очередную дистанцию – но говорит, что проплыть хотел бы и побыстрее.

А петербургская звезда Вероника Попова просто штампует победы: и личные, и на последних этапах эстафеты, и трудится на интервью чуть ли не дольше, чем в бассейне. Тут для телетрансляции на камеру говорят с каждым, кто выиграл, а потом еще местные журналисты добивают.

– Вероника, вы завершили оба дня турнира победами в смешанных эстафетах. Вам нравится вообще этот формат?
– Нравится, потому что стартовать в одной команде с ребятами очень интересно! У них другой настрой, психология другая – можно даже научиться чему-то, когда просто готовишься за одну команду проплыть, стоя с ними рядом у стартовой тумбочки.

– Мужскую и женскую части сборной России помогает сближать этот вид?
– Конечно! Девочки чаще всего разбиты на мелкие группы, по своим интересам. А парни обычно все вместе. Когда есть смешанные эстафеты, объединяется вообще вся команда, вся сборная России.

– Владимир Сальников выделил по итогам канадского чемпионата мира именно вас. Сами своим выступлением там довольны?
– У меня, честно говоря, не все получилось из запланированного. Хотя приятно, что выиграла первую личную медаль чемпионата мира. Пусть и серебряную пока – хочется и золотую тоже. Не было нескольких сильных девчонок, но все равно очень ценно, что получилось попасть в призы. А еще удалось выплыть из четырех минут – после чемпионата России я очень этого хотела. Мне удалось! И рада, что в эстафете удалось взять медали.

Владимир Сальников: Плавание никогда не занималось подпольной разработкой каких-то программ, связанных с допингом

«Второй доклад Макларена никак не повлиял»

Свежий пятикратный чемпион мира Владимир Морозов приехал только ради одной личной дистанции: 50-метровки кролем.

– И не сомневался особо, что выиграют, – Морозов победил с результатом, который лучше секунд на чемпионате мира, нет повода скромничать. – Я заранее решил, что выступлю только в одном личном виде: стартов в этом сезоне было уже слишком много.

– Я еще перед началом канадского турнира решил: для себя на Кубках мира отработал, мировые рекорды поставил – теперь пока и на команду в эстафетах, – Морозов действительно все пять золотых взял в эстафетах, личными видами пожертвовал: там пара просто медалей, не побед. – А к чемпионату мира в Будапеште буду готовить больше 50 метров: сотня уже замучила, никак не получается.

– Американцы, говорят, были уверены, что в комплексной эстафете на чемпионате мира уж точно выиграют.
– Корпус им привезли – какой там! – смеется Морозов и уходит, наконец, отдыхать после долгого сезона.

Александр Красных тоже выступает в Петербурге после Канады и долгого перелета оттуда.

– Российских пловцов в Рио часто болельщики встречали не очень приветливо. Как было на чемпионате мира в Канаде?
– Не могу сказать, что канадцы такие уж эмоциональные болельщики, далеко не бразильцы в этом плане. По-особенному они встречали, пожалуй, только своих. А для нас по эмоциям все было спокойнее, этот второй доклад Макларена никак не повлиял, не отразился.

– Внутри команды этот доклад, вообще события по этой теме вы обсуждаете?
– А смысл вообще это обсуждать?

Раноми Кромовидьйойо на Кубке Сальникова всегда, рядом с ней тут и ее парень-коллега-соотечественник – голландский пловец

Раноми – трехкратная чемпионка Олимпиад, но в Рио она ни разу не попала в призы. Ей об этих результатах лучше не напоминать, интереснее про взаимоотношения с россиянками и Россией.

– После допинговых скандалов к сборной России, к российским спортсменам и к России в целом многие стали относиться хуже. А вы наоборот снова приехали выступать в нашу страну.
– Знаете, я не так уж часто читаю все эти новости, почти не обращаю на них внимания. Поэтому для меня уж точно ничего не изменилось. Россию я люблю не меньше, чем раньше. А турнир Кубок Сальникова, на который я приезжаю, мне очень нравится. Потому что не так уж часто удается выступать на короткой воде, а соревноваться в таком формате очень важно.

– То есть и с россиянками-пловчихами вы не собираетесь прекращать общаться?

– Не скажу, что раньше делала это часто - я все-таки на русском не говорю (улыбается). Но подчеркну: мое отношение к России и вашим спортсменам никак не изменилось.

На позитиве и наши, и наши гости. Улыбчивая Раноми и ненасытный Евгений Рылов выигрывают по бонусному трофею – статуэтке за лучший по очкам результат на турнире. И если голландка собирается выступать еще и под Рождество, наши уж точно уходят после напряженного олимпийского сезона в отпуск.

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