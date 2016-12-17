«Зачем вообще обсуждать доклад Макларена?» Пловцы закончили год на позитиве
Празднование
успешного ЧМ в Канаде из-за близости по датам фактически перенесли в Петербург:
потому все на Кубке Сальникова были довольными.
Удовольствие без стресса
Между чемпионатом мира на короткой воде в Виндзоре,
где сборная России выиграла рекордные 14 медалей и вынесла всех в эстафетах, и
Кубком Сальникова меньше недели. Соревнования в Петербурге – с одной стороны
серьезный старт, особенно если смотреть на состав участников: все российские
лидеры, разбавленные мировыми звездами вроде трехкратной олимпийской чемпионки
Раноми Кромовидьйойо. А с другой – развлечение, совмещенное с плавание
празднование окончания сезона.
– Стараемся делать так, чтобы зрители получали
удовольствие, но участники не чувствовали дополнительного стресса, – объясняет
президент российской федерации плавания Владимир Сальников подход к организации
турнира своего имени. И успех на чемпионате мира подчеркивает следом. – 14
медалей радуют. Значит, идем правильным путем. Это был экзамен, нам предстоит ЧМ-2017
в Будапеште. Многие из тех, кто был в Канаде, поедут и туда.
Победа – не главная, неочевидная тут задача. Например,
бронзовый призер Рио Евгений Рылов выигрывает очередную дистанцию – но говорит,
что проплыть хотел бы и побыстрее.
А петербургская звезда Вероника Попова просто штампует
победы: и личные, и на последних этапах эстафеты, и трудится на интервью чуть
ли не дольше, чем в бассейне. Тут для телетрансляции на камеру говорят с каждым,
кто выиграл, а потом еще местные журналисты добивают.
–
Вероника, вы завершили оба дня турнира победами в смешанных эстафетах. Вам
нравится вообще этот формат?
– Нравится, потому что стартовать в одной команде с ребятами очень интересно! У них другой настрой, психология другая – можно даже научиться чему-то, когда просто готовишься за одну команду проплыть, стоя с ними рядом у стартовой тумбочки.
–
Мужскую и женскую части сборной России помогает сближать этот вид?
– Конечно! Девочки чаще всего разбиты на мелкие группы, по своим интересам. А парни обычно все вместе. Когда есть смешанные эстафеты, объединяется вообще вся команда, вся сборная России.
–
Владимир Сальников выделил по итогам канадского чемпионата мира именно вас.
Сами своим выступлением там довольны?
– У меня, честно говоря, не все получилось из запланированного. Хотя приятно, что выиграла первую личную медаль чемпионата мира. Пусть и серебряную пока – хочется и золотую тоже. Не было нескольких сильных девчонок, но все равно очень ценно, что получилось попасть в призы. А еще удалось выплыть из четырех минут – после чемпионата России я очень этого хотела. Мне удалось! И рада, что в эстафете удалось взять медали.
Владимир Сальников: Плавание никогда не занималось подпольной разработкой каких-то программ, связанных с допингом
«Второй доклад Макларена никак не повлиял»
Свежий пятикратный чемпион мира Владимир Морозов
приехал только ради одной личной дистанции: 50-метровки кролем.
– И не сомневался особо, что выиграют, – Морозов победил
с результатом, который лучше секунд на чемпионате мира, нет повода скромничать.
– Я заранее решил, что выступлю только в одном личном виде: стартов в этом
сезоне было уже слишком много.
– Я еще перед началом канадского турнира решил: для
себя на Кубках мира отработал, мировые рекорды поставил – теперь пока и на
команду в эстафетах, – Морозов действительно все пять золотых взял в эстафетах,
личными видами пожертвовал: там пара просто медалей, не побед. – А к чемпионату
мира в Будапеште буду готовить больше 50 метров: сотня уже замучила, никак не
получается.
–
Американцы, говорят, были уверены, что в комплексной эстафете на чемпионате
мира уж точно выиграют.
– Корпус им привезли – какой там! – смеется Морозов и уходит, наконец, отдыхать после долгого сезона.
Александр Красных тоже выступает в Петербурге после
Канады и долгого перелета оттуда.
–
Российских пловцов в Рио часто болельщики встречали не очень приветливо. Как было
на чемпионате мира в Канаде?
– Не могу сказать, что канадцы такие уж эмоциональные болельщики, далеко не бразильцы в этом плане. По-особенному они встречали, пожалуй, только своих. А для нас по эмоциям все было спокойнее, этот второй доклад Макларена никак не повлиял, не отразился.
–
Внутри команды этот доклад, вообще события по этой теме вы обсуждаете?
– А смысл вообще это обсуждать?
Раноми Кромовидьйойо на Кубке Сальникова всегда, рядом
с ней тут и ее парень-коллега-соотечественник – голландский пловец
Раноми – трехкратная чемпионка Олимпиад, но в Рио она
ни разу не попала в призы. Ей об этих результатах лучше не напоминать, интереснее
про взаимоотношения с россиянками и Россией.
–
После допинговых скандалов к сборной России, к российским спортсменам и к
России в целом многие стали относиться хуже. А вы наоборот снова приехали
выступать в нашу страну.
– Знаете, я не так уж часто читаю все эти новости, почти не обращаю на них внимания. Поэтому для меня уж точно ничего не изменилось. Россию я люблю не меньше, чем раньше. А турнир Кубок Сальникова, на который я приезжаю, мне очень нравится. Потому что не так уж часто удается выступать на короткой воде, а соревноваться в таком формате очень важно.
–
То есть и с россиянками-пловчихами вы не собираетесь прекращать общаться?
– Не скажу, что раньше делала это часто - я все-таки
на русском не говорю (улыбается). Но
подчеркну: мое отношение к России и вашим спортсменам никак не изменилось.
На позитиве и наши, и наши гости. Улыбчивая Раноми и
ненасытный Евгений Рылов выигрывают по бонусному трофею – статуэтке за лучший
по очкам результат на турнире. И если голландка собирается выступать еще и под
Рождество, наши уж точно уходят после напряженного олимпийского сезона в
отпуск.