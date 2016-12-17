Дважды – герой! Татьяна Акимова попала на пьедестал во второй гонке подряд

26-летняя россиянка Татьяна Акимова завоевала медаль во второй подряд гонке на 3-м этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Она стала бронзовым призером гонки преследования, где победила француженка Анаис Шевалье, а второй финишировала итальянка Доротея Вирер.

«На последнем круге мне попалась Соукалова. Она упала на подъеме. Я ее обошла. Вот», - смущенно улыбаясь, сразу после золотой спринтерской гонки Татьяна Акимова рассказывала, как она одержала главную победу в жизни, попутно сотворив самую громкую сенсацию этого сезона.

Накануне Акимовой попалась не только Соукалова. Ей попались абсолютно все – включая немку Лауру Дальмайер, которая ниже четвертого места в этом сезоне не опускалась, чешку Габриэлу Соукалову, за которую здесь болеют 30 тысяч поклонников одновременно, и вообще -- все-все-все.

А сегодня ей так хотелось сохранить место среди этого благоухающего цветника лидеров. Но уже после первой стрельбы в гонке преследования Татьяна Акимова призовую позицию потеряла: помешал промах и штрафной круг. Однако перед заключительным рубежом Татьяна снова вырвалась на второе место.

Лидирующая группа, в которой самую грозную силу представляла Дальмайер, к этом времени рассыпалась, а возглавила пелотон Анаис Шевалье – та самая француженка, которая добавила перцу во вчерашний спринт. Она до последнего момента претендовала на то, чтоб отобрать первую строку в протоколе гонки у Акимовой, но обошлось – Шевалье не дотянула до россиянки.

Но это было вчера. А сегодня Шевалье все исправила – придя первой на заключительную стойку, она не позволила себе промахнуться и убежала за золотом, которого не смогла добыть накануне. Акимова только начинала стрельбу в это время и потратила на нее чуть больше времени, чем соперницы, но зато обошлась без промаха. Да, в это время ушла со стадиона Вирер, но остальные-то запарывали по выстрелу-другому и срывались на штрафные круги.

На заключительный круг лидеры ушли вот так: первая – Шевалье, вторая – Вирер, третья – Акимова, которую в пяти секундах взялась преследовать вчерашний бронзовый призер американка Сьюзан Данкли. Очень тревожно было за то, отстоит ли Татьяна бронзовую медаль, мы все же держим в уме общую тенденцию к невысокой скорости всей нашей сборной. Но Акимова второй день подряд финишный круг прошла так, как надо, чтобы снова зайти на пьедестал этапа Кубка мира.



Абсолютно точно, что сохранить место в лидирующей тройке сегодня для Татьяны было едва ли не труднее, чем вчера его завоевать: вся элита, хоть и стартовала позже, но не весть как далеко. Одна-другая стрельба, и все могло бы перевернуться с ног на голову.

Но сумела, сохранила, порадовала. Поздравьте себя с тем, что в нашей команде появляется отличный боец – Татьяна Акимова. Лучший новичок прошлогоднего сезона – такой приз в марте ей вручили от имени Международного сезона биатлонистов – осваивается в элите.