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Дважды – герой! Татьяна Акимова попала на пьедестал во второй гонке подряд

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дважды – герой! Татьяна Акимова попала на пьедестал во второй гонке подряд
Источник: Associated Press

26-летняя россиянка Татьяна Акимова завоевала медаль во второй подряд гонке на 3-м этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Она стала бронзовым призером гонки преследования, где победила француженка Анаис Шевалье, а второй финишировала итальянка Доротея Вирер.

«На последнем круге мне попалась Соукалова. Она упала на подъеме. Я ее обошла. Вот», - смущенно улыбаясь, сразу после золотой спринтерской гонки Татьяна Акимова рассказывала, как она одержала главную победу в жизни, попутно сотворив самую громкую сенсацию этого сезона.

Накануне Акимовой попалась не только Соукалова. Ей попались абсолютно все – включая немку Лауру Дальмайер, которая ниже четвертого места в этом сезоне не опускалась, чешку Габриэлу Соукалову, за которую здесь болеют 30 тысяч поклонников одновременно, и вообще -- все-все-все.

А сегодня ей так хотелось сохранить место среди этого благоухающего цветника лидеров. Но уже после первой стрельбы в гонке преследования Татьяна Акимова призовую позицию потеряла: помешал промах и штрафной круг. Однако перед заключительным рубежом Татьяна снова вырвалась на второе место.

Лидирующая группа, в которой самую грозную силу представляла Дальмайер, к этом времени рассыпалась, а возглавила пелотон Анаис Шевалье – та самая француженка, которая добавила перцу во вчерашний спринт. Она до последнего момента претендовала на то, чтоб отобрать первую строку в протоколе гонки у Акимовой, но обошлось – Шевалье не дотянула до россиянки.

Но это было вчера. А сегодня Шевалье все исправила – придя первой на заключительную стойку, она не позволила себе промахнуться и убежала за золотом, которого не смогла добыть накануне. Акимова только начинала стрельбу в это время и потратила на нее чуть больше времени, чем соперницы, но зато обошлась без промаха. Да, в это время ушла со стадиона Вирер, но остальные-то запарывали по выстрелу-другому и срывались на штрафные круги.

На заключительный круг лидеры ушли вот так: первая – Шевалье, вторая – Вирер, третья – Акимова, которую в пяти секундах взялась преследовать вчерашний бронзовый призер американка Сьюзан Данкли. Очень тревожно было за то, отстоит ли Татьяна бронзовую медаль, мы все же держим в уме общую тенденцию к невысокой скорости всей нашей сборной. Но Акимова второй день подряд финишный круг прошла так, как надо, чтобы снова зайти на пьедестал этапа Кубка мира.     

Абсолютно точно, что сохранить место в лидирующей тройке сегодня для Татьяны было едва ли не труднее, чем вчера его завоевать: вся элита, хоть и стартовала позже, но не весть как далеко. Одна-другая стрельба, и все могло бы перевернуться с ног на голову.

Но сумела, сохранила, порадовала. Поздравьте себя с тем, что в нашей команде появляется отличный боец – Татьяна Акимова. Лучший новичок прошлогоднего сезона – такой приз в марте ей вручили от имени Международного сезона биатлонистов – осваивается в элите.

Кубок мира

3-й этап

Нове Место (Чехия)

Женщины

Гонка преследования. 10 км. Четыре огневых рубежа

1 (2). Анаис Шевалье (Франция) – 30.38,1 (1+0+0+0=1)

2 (7). Доротеа Вирер (Италия) – отставание 9,5 (0+1+1+0=2)

3 (1) . Татьяна Акимова (Россия) – +19,4 (1+0+0+0=1)

4 (3). Сюзан Данкли (США) – +28,0 (0+1+1+0=2)

5 (11). Мари Дорен-Абер (Франция) – +43.8 (1+0+1+1=3)

6 (10). Франциска Пройсс (Германия) – +48,9 (0+0+1+1=2)

7 (4). Лаура Дальмайер (Германия) – +57,0 (0+0+2+1=3)

8 (13). Габриэла Коукалова (Чехия) –+59,8 (1+0+1+1=3)

9 (14). Тириль Экхофф (Норвегия) – +59,8 (2+0+1+1=4)

10 (15). Франциска Хильдебранд (Германия) – +1.04,1 (0+0+0+=1=1)

29 (31). Ольга Подчуфарова – +2.19,1 (0+0+0+1=1)

36 (47). Светлана Слепцова - +3.15,5 (2+0+1+0=3)

46 (32). Анастасия Загоруйко – +1.19,3 (0+0+3+1=4)

В скобках место после спринтерской гонки

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Экхофф – 25.33,1

2. Дорен-Абер – +4,1

3. Лауканнен (Финляндия) – +6,9

4. Макарайнен– +20,3

5. Коукалова – +21,7

15. Акимова - +53,7

28. Слепцова - +1.15,7

38. Подчуфарова - +1.33,9

42. Загоруйко - +1.44,9


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