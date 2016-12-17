Дважды – герой! Татьяна Акимова попала на пьедестал во второй гонке подряд
26-летняя россиянка Татьяна Акимова завоевала медаль во второй подряд гонке на 3-м этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Она стала бронзовым призером гонки преследования, где победила француженка Анаис Шевалье, а второй финишировала итальянка Доротея Вирер.
«На последнем круге мне попалась Соукалова. Она упала на подъеме. Я ее обошла. Вот», - смущенно улыбаясь, сразу после золотой спринтерской гонки Татьяна Акимова рассказывала, как она одержала главную победу в жизни, попутно сотворив самую громкую сенсацию этого сезона.
Накануне Акимовой попалась не только Соукалова. Ей попались абсолютно все – включая немку Лауру Дальмайер, которая ниже четвертого места в этом сезоне не опускалась, чешку Габриэлу Соукалову, за которую здесь болеют 30 тысяч поклонников одновременно, и вообще -- все-все-все.
А сегодня ей так хотелось сохранить место среди этого благоухающего цветника лидеров. Но уже после первой стрельбы в гонке преследования Татьяна Акимова призовую позицию потеряла: помешал промах и штрафной круг. Однако перед заключительным рубежом Татьяна снова вырвалась на второе место.
Лидирующая группа, в которой самую грозную силу представляла Дальмайер, к этом времени рассыпалась, а возглавила пелотон Анаис Шевалье – та самая француженка, которая добавила перцу во вчерашний спринт. Она до последнего момента претендовала на то, чтоб отобрать первую строку в протоколе гонки у Акимовой, но обошлось – Шевалье не дотянула до россиянки.
Но это было вчера. А сегодня Шевалье все исправила – придя первой на заключительную стойку, она не позволила себе промахнуться и убежала за золотом, которого не смогла добыть накануне. Акимова только начинала стрельбу в это время и потратила на нее чуть больше времени, чем соперницы, но зато обошлась без промаха. Да, в это время ушла со стадиона Вирер, но остальные-то запарывали по выстрелу-другому и срывались на штрафные круги.
На
заключительный круг лидеры ушли вот так: первая – Шевалье, вторая – Вирер,
третья – Акимова, которую в пяти секундах взялась преследовать вчерашний
бронзовый призер американка Сьюзан Данкли. Очень тревожно было за то, отстоит
ли Татьяна бронзовую медаль, мы все же держим в уме общую тенденцию к
невысокой скорости всей нашей сборной. Но Акимова второй день подряд финишный
круг прошла так, как надо, чтобы снова зайти на
пьедестал этапа Кубка мира.
Абсолютно точно, что сохранить место в лидирующей тройке сегодня для Татьяны было едва ли не труднее, чем вчера его завоевать: вся элита, хоть и стартовала позже, но не весть как далеко. Одна-другая стрельба, и все могло бы перевернуться с ног на голову.
Но сумела, сохранила, порадовала. Поздравьте себя с тем, что в нашей команде появляется отличный боец – Татьяна Акимова. Лучший новичок прошлогоднего сезона – такой приз в марте ей вручили от имени Международного сезона биатлонистов – осваивается в элите.
Кубок мира
3-й этап
Нове Место (Чехия)
Женщины
Гонка преследования. 10 км. Четыре огневых рубежа
1 (2). Анаис Шевалье (Франция) – 30.38,1 (1+0+0+0=1)
2 (7). Доротеа Вирер (Италия) – отставание 9,5 (0+1+1+0=2)
3 (1) . Татьяна Акимова (Россия) – +19,4 (1+0+0+0=1)
4 (3). Сюзан Данкли (США) – +28,0 (0+1+1+0=2)
5 (11). Мари Дорен-Абер (Франция) – +43.8 (1+0+1+1=3)
6 (10). Франциска Пройсс (Германия) – +48,9 (0+0+1+1=2)
7 (4). Лаура Дальмайер (Германия) – +57,0 (0+0+2+1=3)
8 (13). Габриэла Коукалова (Чехия) –+59,8 (1+0+1+1=3)
9 (14). Тириль Экхофф (Норвегия) – +59,8 (2+0+1+1=4)
10 (15). Франциска Хильдебранд (Германия) – +1.04,1 (0+0+0+=1=1)
29 (31). Ольга Подчуфарова – +2.19,1 (0+0+0+1=1)
36 (47). Светлана Слепцова - +3.15,5 (2+0+1+0=3)
46 (32). Анастасия Загоруйко – +1.19,3 (0+0+3+1=4)
В скобках место после спринтерской гонки
Лыжный ход лидеров и сборной России
1. Экхофф – 25.33,1
2. Дорен-Абер – +4,1
3. Лауканнен (Финляндия) – +6,9
4. Макарайнен– +20,3
5. Коукалова – +21,7
15. Акимова - +53,7
28. Слепцова - +1.15,7
38. Подчуфарова - +1.33,942. Загоруйко - +1.44,9